Temporada alta de consumo. Educación financiera para concluir el año sin endeudarte

Un cierre de año responsable no se mide por cuántas cosas evitaste comprar, sino por cuánta libertad conservas en enero para seguir eligiendo.
vie 05 diciembre 2025 06:02 AM
Así funcionará el estímulo fiscal del Buen Fin 2025 para quienes paguen con tarjeta bancaria
La educación financiera no es un curso: es la práctica de tomar decisiones con datos. Y si algo distingue a quien navega mejor esta temporada es una idea sencilla: comprar es fácil; sostener lo comprado, estratégicamente, es lo valioso, considera Daniela Leyva. (Diego Alvarez Esquivel/Diego Alvarez)

Cada cierre de año nos pone a prueba con desfiles de promociones, intercambios, posadas y la emoción por recibir el aguinaldo; circunstancias que mueven al consumo. De acuerdo con el Inegi, en años anteriores el ingreso real de las empresas minoristas crece 0.1% en noviembre; ese porcentaje representa el “dinero que entra al negocio” después de descontar la inflación.

Esto tiene un significado relevante: en el décimo primer mes del año, las tiendas ganaron solo ese 0.1% más, mientras que durante diciembre el “dinero que sale del bolsillo” de las familias para comprar, fue 0.2% más que el mes anterior. Lo anterior, en apariencia, no suena espectacular, pero dibuja un patrón: la gente sí compra, y cada vez lo hace con más canales a la mano.

La puerta de entrada a esa omnicanalidad es enorme. Hoy México supera los 67 millones de compradores digitales y cuatro de cada diez adquieren algo semanalmente. Además, la forma en la que pagamos está cambiando. La última ENIF muestra una disminución en el uso del efectivo —sobre todo en compras mayores a 500 pesos— y un avance de las transferencias desde el celular, que crecieron 4.8% entre 2021 y 2024, lo cual facilita la adquisición de productos.

Ese músculo digital es un logro… y al mismo tiempo una tentación. La clave para que ese contexto juegue a nuestro favor no es estigmatizar el consumo, sino usar la educación financiera como sistema operativo: planear, comparar y ejecutar con intención.

Con este contexto, ¿cómo blindar tu bolsillo sin dejar de disfrutar la temporada? Considero que las claves radican en los siguientes puntos:

1. Presupuesto de temporada

Define tres “sobres mentales” o incluso apartados en tu app bancaria: Obligaciones (servicios, colegiaturas, renta); Temporada (regalos, cenas, viajes); Metas (monto de ahorro mensual, deuda específica, inversión). Asigna y congela porcentajes de tu ingreso a cada uno.

2. Regla de “costo total” antes que meses sin intereses

Hazte las siguientes preguntas rápidas:¿El bien adquirido durará más que el plazo? (Sí: refrigerador a 12 MSI; no: cena de fin de año a 12 MSI).¿Hay comisión de apertura/gestión/seguro? Si existe, súmala.

3) Lista de compras y “ventanas” para decidir

Las decisiones impulsivas se esconden entre pestañas del navegador. Diseña ventanas de compra (por ejemplo, los viernes entre 20:00 y 22:00 horas) y evita “microdecisiones” diarias. Recuerda que generalmente esas compras por la madrugada son de artículos que no siempre necesitas.

4) Plan B para enero

“La cuesta” no es una sorpresa. Define hoy:

a) qué cargo anual llega (seguros, membresías)
b) qué gasto variable recortas primero si estás en aprietos
c) un fondo de emergencia: desde 500 a 1,000 pesos pueden hacer la diferencia.

Un cierre de año responsable no se mide por cuántas cosas evitaste comprar, sino por cuánta libertad conservas en enero para seguir eligiendo. La educación financiera no es un curso: es la práctica de tomar decisiones con datos. Y si algo distingue a quien navega mejor esta temporada es una idea sencilla: comprar es fácil; sostener lo comprado, estratégicamente, es lo valioso.

Nota del editor: Daniela Leyva es Directora de Operaciones Estratégicas para LATAM. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

