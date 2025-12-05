Temporada alta de consumo. Educación financiera para concluir el año sin endeudarte

Esto tiene un significado relevante: en el décimo primer mes del año, las tiendas ganaron solo ese 0.1% más, mientras que durante diciembre el “dinero que sale del bolsillo” de las familias para comprar, fue 0.2% más que el mes anterior. Lo anterior, en apariencia, no suena espectacular, pero dibuja un patrón: la gente sí compra, y cada vez lo hace con más canales a la mano.

La puerta de entrada a esa omnicanalidad es enorme. Hoy México supera los 67 millones de compradores digitales y cuatro de cada diez adquieren algo semanalmente. Además, la forma en la que pagamos está cambiando. La última ENIF muestra una disminución en el uso del efectivo —sobre todo en compras mayores a 500 pesos— y un avance de las transferencias desde el celular, que crecieron 4.8% entre 2021 y 2024, lo cual facilita la adquisición de productos.

Ese músculo digital es un logro… y al mismo tiempo una tentación. La clave para que ese contexto juegue a nuestro favor no es estigmatizar el consumo, sino usar la educación financiera como sistema operativo: planear, comparar y ejecutar con intención.

Con este contexto, ¿cómo blindar tu bolsillo sin dejar de disfrutar la temporada? Considero que las claves radican en los siguientes puntos:

1. Presupuesto de temporada

Define tres “sobres mentales” o incluso apartados en tu app bancaria: Obligaciones (servicios, colegiaturas, renta); Temporada (regalos, cenas, viajes); Metas (monto de ahorro mensual, deuda específica, inversión). Asigna y congela porcentajes de tu ingreso a cada uno.

2. Regla de “costo total” antes que meses sin intereses

Hazte las siguientes preguntas rápidas:¿El bien adquirido durará más que el plazo? (Sí: refrigerador a 12 MSI; no: cena de fin de año a 12 MSI).¿Hay comisión de apertura/gestión/seguro? Si existe, súmala.

3) Lista de compras y “ventanas” para decidir

Las decisiones impulsivas se esconden entre pestañas del navegador. Diseña ventanas de compra (por ejemplo, los viernes entre 20:00 y 22:00 horas) y evita “microdecisiones” diarias. Recuerda que generalmente esas compras por la madrugada son de artículos que no siempre necesitas.