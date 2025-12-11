Durante las fiestas decembrinas de 2025, los consumidores mexicanos seguirán equilibrando la celebración y el cuidado de su economía familiar. Aunque prevalece un optimismo moderado y la inflación general se mantiene estable, los precios de alimentos continúan presionando el poder de compra. En este entorno, muchos consumidores estarán dispuestos a participar en las tradiciones de la temporada, especialmente en categorías con fuerte carga emocional, pero con decisiones de gasto más cuidadosas y orientadas a obtener mayor valor.
Consumo en México, ¿qué viene y cuáles serán las oportunidades de temporada?
Los datos refuerzan este comportamiento dual. La inflación general ronda el 3.6% y permanece dentro del objetivo del Banco de México; sin embargo, la inflación subyacente sigue cercana al 4% y los alimentos superan este nivel. En términos prácticos, los precios en tiendas se mantienen por encima de los niveles de meses previos.
La presión sobre la canasta básica también es evidente. El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que integra 170 bienes y servicios esenciales, registra un aumento de 3.61%, impulsado por alimentos, bebidas y tabaco. Esto obligará a muchos hogares a ajustar su forma de celebrar.
Las remesas, un soporte clave para millones de familias, muestran un cambio relevante: 2025 acumula cinco meses consecutivos de descenso, incluida una caída anual de 8.3% en agosto. La apreciación del peso y la inflación en Estados Unidos han reducido su poder adquisitivo.
Paralelamente, el entorno fiscal anticipa modificaciones importantes. En 2026 entrarán en vigor ajustes en impuestos especiales para refrescos, bebidas alcohólicas, cigarros y nuevos gravámenes a productos “light” o “zero”. Esto puede detonar compras anticipadas, especialmente en formatos familiares o multipacks, aunque limitadas por el espacio, la caducidad y la capacidad financiera.
Ante ello, las empresas ya afinan su estructura de precios y portafolios de cara a 2026, impulsando formatos accesibles y propuestas de valor competitivas que mitiguen el impacto fiscal.
A pesar de los retos, diciembre mantiene un dinamismo relevante. La tasa de interés de referencia, hoy en 7.25%, es menor a los niveles más restrictivos de años recientes, lo que propicia un uso más activo, aunque prudente, del crédito al consumo. El esquema “compra ahora, paga después” seguirá ganando terreno en categorías de mayor desembolso.
Para los minoristas, el mensaje es claro: los consumidores son más omnicanal, analíticos e informados. Comparan precios desde el teléfono, revisan recomendaciones y esperan coherencia absoluta entre canales físicos y digitales. En este contexto, la transparencia y consistencia en precios y promociones serán claves para sostener la confianza y evitar la pérdida de clientes.
Además, veremos un fenómeno creciente: consumidores que “se bajan un escalón”. Cambiarán marcas premium por opciones accesibles, recurrirán a marcas propias y priorizarán promociones con impacto directo en su gasto.
En gastronomía, las celebraciones reflejarán estos ajustes: menos cortes premium, mayor consumo de proteínas accesibles y menús más simples. En viajes, persistirá la intención de vacacionar, pero con estancias más cortas, destinos nacionales, uso de transporte terrestre y pagos en mensualidades.
Finalmente, la Inteligencia Artificial ya está moldeando hábitos de consumo. Más personas consultan asistentes y plataformas digitales para identificar opciones con la mejor relación calidad-precio o recomendaciones alineadas a su presupuesto. La IA se vuelve un filtro clave que exige mensajes más claros y útiles por parte de las marcas.
Para las empresas de consumo (CPG) y los retailers, esto marca un punto decisivo. Diseñar propuestas de valor simples, transparentes y coherentes, tanto para las personas como para los algoritmos que influyen en sus decisiones, se convierte en una ventaja estratégica.
Ofertas claras, beneficios tangibles y precios fáciles de comparar no solo impulsarán las ventas de diciembre, sino que fortalecerán la confianza rumbo a 2026.
Nota del editor: Jorge Sentíes es Socio Líder de Mercados de Consumo, PwC México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
