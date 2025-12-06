El motor exportador sostiene a la economía

Aun en este contexto, las exportaciones continúan siendo el principal soporte del PIB. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) destaca la fortaleza de las ventas externas no automotrices, impulsadas por el mejor aprovechamiento del T-MEC y por la demanda estadounidense ligada a sectores tecnológicos como la Inteligencia Artificial.

“Las exportaciones no automotrices mantienen un crecimiento muy sólido, impulsadas por la demanda de Estados Unidos y por el dinamismo del sector vinculado a la Inteligencia Artificial”, señaló González durante la presentación del informe.

La preocupación central: productividad estancada

El organismo subraya que la productividad sigue siendo el gran talón de Aquiles de México, un problema que antecede a la coyuntura reciente. Aunque la inflación general ha cedido, la subyacente se mantiene por encima del 4%, lo que obliga a mantener una política monetaria prudente.

“La tarea pendiente de México desde hace algún tiempo es fortalecer la productividad”, apuntó González, en línea con el diagnóstico del capítulo México del reporte.

La primera recomendación de la OCDE es avanzar hacia un sistema fiscal más robusto y eficiente que permita financiar inversiones estratégicas. El organismo considera indispensable “fortalecer los ingresos tributarios para continuar con la consolidación fiscal y reforzar áreas favorables al crecimiento, como la educación y la infraestructura de calidad”. México se mantiene entre los países con menor recaudación de la OCDE como proporción del PIB.

El segundo pilar consiste en simplificar y digitalizar regulaciones para reducir costos, facilitar la inversión y mejorar el ambiente de negocios. La OCDE advierte que la complejidad regulatoria a nivel estatal y municipal sigue siendo una barrera importante. “Lo importante es que la simplificación y la digitalización no se hagan sólo a nivel federal, sino también a nivel de estados y municipios”, dijo González.

El tercer bloque de reformas apunta al capital humano. La OCDE propone expandir la educación vocacional para adecuar las habilidades laborales a las necesidades de la industria, y fortalecer la educación temprana para elevar la participación femenina en el mercado laboral.

“La formación vocacional permitiría que más jóvenes accedan a empleos de calidad, y la educación temprana ayudaría a que más mujeres participen en el mercado de trabajo”, explicó el economista de la organización.

América Latina resiste, pero siguen problemas estructurales

A nivel regional, la OCDE proyecta un crecimiento de 2.3% en 2025 y 1.9% en 2026, con riesgos significativos asociados a tensiones comerciales globales, incertidumbre política y marcos fiscales frágiles.

En su capítulo especial, el organismo señala que la digitalización del sector público es una de las oportunidades más claras para aumentar la productividad en la región. Países como Brasil y Colombia lideran estos esfuerzos, mientras que México avanza en la creación de una Agencia de Transformación Digital.

Para la OCDE, México tiene una ventana de oportunidad para beneficiarse de la relocalización de inversiones, pero sólo si aborda sus rezagos estructurales. El fortalecimiento institucional, la integración digital del sector público, la educación y un marco fiscal más sólido serán claves para elevar el crecimiento potencial. “México necesita impulsar reformas estructurales ambiciosas para reforzar de manera duradera sus perspectivas económicas”, concluye el informe.