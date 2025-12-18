La revolución invisible. Cuando la economía digital dejó atrás a la telefonía

Así, más de 30 millones de jóvenes, entre 15 y 29 años, crecieron inmersos en un entorno donde la inmediatez no es una cortesía, sino una parte esencial del paisaje; por ello, la espera dejó de ser una forma de paciencia para convertirse en un error de diseño. En esta nueva era, el buen servicio ya no se mide por la atención personalizada, sino, por el contrario, por la capacidad de autogestión y autonomía que una marca le permite a su usuario.

Si una aplicación permite resolver absolutamente todo desde el teléfono, sin letra pequeña ni pasos innecesarios, automáticamente genera confianza; si, por el contrario, obliga a esperar, a imprimir documentos o a realizar una llamada, la pierde. Esto implica que la confianza ya no es solo una emoción, sino una función crítica integrada al diseño del servicio.

La pandemia aceleró este proceso de manera exponencial, consolidando la idea de que cualquier necesidad debe resolverse en segundos. Desde un dispositivo móvil se puede trabajar, estudiar, invertir o emprender con total fluidez, y las industrias que entendieron esa nueva velocidad prosperaron, mientras que las que se aferraron a los viejos modelos quedaron irremediablemente rezagadas. De esta manera, mientras que la banca, el transporte y el entretenimiento se transformaron radicalmente, la telefonía móvil —paradójicamente, la industria que nos conecta con todas las demás— sigue peligrosamente atrapada en la lógica del papel y la firma, prometiendo innovación en sus redes, pero conservando procesos que pertenecen a otra época.

Para las nuevas generaciones, la idea misma de “hacer un trámite” carece de sentido, pues la mejor atención al cliente es aquella que ya no es necesaria porque todo opera sin interrupciones ni fricciones. Por ello, las empresas que realmente comprenden este cambio ya no compiten primariamente por precio, sino por claridad y por la eliminación sistemática de los pasos innecesarios.

La tecnología está diseñada para borrar la distancia entre las personas y los servicios. Cada avance elimina pasos y acorta tiempos, de tal forma que activar una línea, contratar un seguro o solicitar un crédito debería ser, conceptualmente, tan simple como reproducir una canción en una app. En esta línea, la generación Z no exige la perfección imposible, sino la coherencia total. Confía en las marcas que cumplen lo que prometen y le permiten decidir con libertad. Así, la autonomía se volvió un nuevo tipo de lujo: la capacidad de irse y volver sin culpa ni castigos.

Los datos no hacen más que confirmar la magnitud de este cambio: más del cincuenta por ciento de las transacciones en México se realiza por canales digitales, y la mitad de la población utiliza de forma habitual aplicaciones bancarias o de comercio electrónico. En el grupo de 18 a 34 años, las cifras de adopción son aún más altas, lo que significa que la mitad del país vive y opera bajo la lógica de la inmediatez y mide su relación con las marcas por la claridad y el control que estas le ofrecen.

Por ello, la pregunta clave ya no es si las empresas de telecomunicaciones pueden adaptarse, sino si están realmente dispuestas a soltar el control centralizado que las sostuvo durante décadas. La economía digital castiga implacablemente la rigidez y premia la coherencia en la experiencia. Obliga a las marcas a volverse flexibles, consistentes y confiables, aceptando que el usuario ya no pertenece a una compañía, sino que la compañía pertenece al usuario mientras él la elija.