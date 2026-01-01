México como pieza clave en la transición hacia la manufactura inteligente

Hoy, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro —acelerada por la pandemia, tensiones geopolíticas, urgencia climática y la necesidad de resiliencia operativa— impulsa a empresas de todo el mundo a acercar su producción a los mercados estratégicos. La manufactura inteligente, sustentada en automatización, robótica avanzada, sensores, análisis de datos y sistemas de inteligencia artificial, ya no es una aspiración futurista, sino el nuevo estándar competitivo. Y México posee un escenario irrepetible de factores que lo colocan en el centro de este cambio.

La base manufacturera mexicana, ampliamente extendida en el territorio y fortalecida por décadas de integración productiva, ofrece un punto de partida excepcional. De acuerdo a datos del INEGI, en el país operan cientos de miles de unidades económicas manufactureras que sostienen ecosistemas industriales complejos y consolidados. Hoy somos el séptimo productor mundial de vehículos, el primer exportador global de televisores, el octavo exportador de computadoras y una potencia creciente en dispositivos médicos y electrónica. Ya no se trata únicamente de ensamblar: se trata de integrar tecnología, sistemas y procesos de alta complejidad.

El mercado de manufactura inteligente en México superará los USD 8,400 millones al cierre de este año, y se proyecta un crecimiento entorno a al 15% para 2030. Este crecimiento se explica por una combinación de ventajas difíciles de replicar: la formación anual de más de 130 mil ingenieros y técnicos especializados, costos laborales competitivos, ubicación estratégica que permite tiempos de entrega de dos a cinco días hacia Estados Unidos, además de ecosistemas industriales robustos en regiones como Nuevo León, Bajío, Occidente, Chihuahua o Coahuila.

A ello se suma el auge de data centers, cuyo potencial podría atraer más de 9 mil millones de dólares en inversión hacia el final de esta década.

Todo esto coloca a nuestro país en el epicentro de la manufactura avanzada y la relocalización industrial, consolidándose como el hub manufacturero y tecnológico más estratégico de América del Norte. Sin embargo, esta transición también revela brechas. La adopción de robótica avanzada sigue siendo reducida: menos del 1 % de las empresas mexicanas utilizan robots industriales, lo que refleja una diferencia entre el potencial del mercado y su nivel actual de modernización. Esto representa una oportunidad, pero también un reto en capacitación, acceso a tecnología, financiamiento y cultura operativa.

El crecimiento del sector dependerá en gran medida de factores estructurales: infraestructura energética, redes de transmisión, incentivos industriales, acceso a energía renovable, y programas de formación técnica que permitan cerrar brechas de talento. México cuenta con un potencial extraordinario en solar y eólica, y su integración con el mercado energético norteamericano lo coloca en ventaja competitiva. Sin embargo, fortalecer la red eléctrica, diversificar fuentes y habilitar esquemas claros para la adquisición de energía renovable será indispensable para sostener esta transición.

Desde FINSA, por ejemplo, implementamos un programa integral de eficiencia energética y resiliencia operativa que abarca nuestros 28 parques industriales, incorporando también generación solar distribuida, sistemas de almacenamiento, mecanismos de continuidad operativa y reducciones verificables de emisiones alineadas con compromisos ESG. Destacando nuestro compromiso estratégico con la sostenibilidad, la confiabilidad y la competitividad a largo plazo.

La pregunta, entonces, ya no es si México debe avanzar hacia la manufactura inteligente, sino cómo lo hará y con qué velocidad. El país tiene la ubicación, la experiencia, el talento, los clústers industriales y el respaldo institucional de tratados comerciales internacionales para convertirse en el hub manufacturero y tecnológico más importante de América del Norte. Pero la ejecución será determinante: sin energía suficiente, sin infraestructura hídrica sostenible, sin talento especializado y sin una estrategia industrial clara, la oportunidad podría estar en riesgo.