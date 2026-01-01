La manufactura ha sido durante décadas uno de los pilares del desarrollo económico de México. Sin embargo, el mundo está experimentando una transformación tecnológica que redefine por completo la forma en que producimos, distribuimos y consumimos. En este contexto, nuestro país se encuentra ante una oportunidad histórica: dejar atrás el papel tradicional de ensamblador para convertirse en uno de los centros neurálgicos de la manufactura inteligente en América del Norte.
México como pieza clave en la transición hacia la manufactura inteligente
Hoy, la reconfiguración de las cadenas globales de suministro —acelerada por la pandemia, tensiones geopolíticas, urgencia climática y la necesidad de resiliencia operativa— impulsa a empresas de todo el mundo a acercar su producción a los mercados estratégicos. La manufactura inteligente, sustentada en automatización, robótica avanzada, sensores, análisis de datos y sistemas de inteligencia artificial, ya no es una aspiración futurista, sino el nuevo estándar competitivo. Y México posee un escenario irrepetible de factores que lo colocan en el centro de este cambio.
La base manufacturera mexicana, ampliamente extendida en el territorio y fortalecida por décadas de integración productiva, ofrece un punto de partida excepcional. De acuerdo a datos del INEGI, en el país operan cientos de miles de unidades económicas manufactureras que sostienen ecosistemas industriales complejos y consolidados. Hoy somos el séptimo productor mundial de vehículos, el primer exportador global de televisores, el octavo exportador de computadoras y una potencia creciente en dispositivos médicos y electrónica. Ya no se trata únicamente de ensamblar: se trata de integrar tecnología, sistemas y procesos de alta complejidad.
El mercado de manufactura inteligente en México superará los USD 8,400 millones al cierre de este año, y se proyecta un crecimiento entorno a al 15% para 2030. Este crecimiento se explica por una combinación de ventajas difíciles de replicar: la formación anual de más de 130 mil ingenieros y técnicos especializados, costos laborales competitivos, ubicación estratégica que permite tiempos de entrega de dos a cinco días hacia Estados Unidos, además de ecosistemas industriales robustos en regiones como Nuevo León, Bajío, Occidente, Chihuahua o Coahuila.
A ello se suma el auge de data centers, cuyo potencial podría atraer más de 9 mil millones de dólares en inversión hacia el final de esta década.
Todo esto coloca a nuestro país en el epicentro de la manufactura avanzada y la relocalización industrial, consolidándose como el hub manufacturero y tecnológico más estratégico de América del Norte. Sin embargo, esta transición también revela brechas. La adopción de robótica avanzada sigue siendo reducida: menos del 1 % de las empresas mexicanas utilizan robots industriales, lo que refleja una diferencia entre el potencial del mercado y su nivel actual de modernización. Esto representa una oportunidad, pero también un reto en capacitación, acceso a tecnología, financiamiento y cultura operativa.
El crecimiento del sector dependerá en gran medida de factores estructurales: infraestructura energética, redes de transmisión, incentivos industriales, acceso a energía renovable, y programas de formación técnica que permitan cerrar brechas de talento. México cuenta con un potencial extraordinario en solar y eólica, y su integración con el mercado energético norteamericano lo coloca en ventaja competitiva. Sin embargo, fortalecer la red eléctrica, diversificar fuentes y habilitar esquemas claros para la adquisición de energía renovable será indispensable para sostener esta transición.
Desde FINSA, por ejemplo, implementamos un programa integral de eficiencia energética y resiliencia operativa que abarca nuestros 28 parques industriales, incorporando también generación solar distribuida, sistemas de almacenamiento, mecanismos de continuidad operativa y reducciones verificables de emisiones alineadas con compromisos ESG. Destacando nuestro compromiso estratégico con la sostenibilidad, la confiabilidad y la competitividad a largo plazo.
La pregunta, entonces, ya no es si México debe avanzar hacia la manufactura inteligente, sino cómo lo hará y con qué velocidad. El país tiene la ubicación, la experiencia, el talento, los clústers industriales y el respaldo institucional de tratados comerciales internacionales para convertirse en el hub manufacturero y tecnológico más importante de América del Norte. Pero la ejecución será determinante: sin energía suficiente, sin infraestructura hídrica sostenible, sin talento especializado y sin una estrategia industrial clara, la oportunidad podría estar en riesgo.
Estamos frente a un punto de inflexión. La manufactura inteligente no solo generará empleos especializados y atraerá nuevas inversiones: puede redefinir el nivel de bienestar, innovación y desarrollo regional del país durante las próximas décadas.
Con visión industrial, educativa y un compromiso coordinado entre empresas, gobierno y sociedad, México tiene la capacidad de construir un círculo virtuoso donde la tecnología impulse tanto el desarrollo económico como el bienestar social.
