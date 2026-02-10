Recientemente, Estados Unidos recibió a representantes de 54 países y de la Comisión Europea, incluidos 43 ministros de Exteriores y otros funcionarios, durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos. En dicho encuentro se enfatizó que estos recursos, junto con las tierras raras, constituyen elementos esenciales para el crecimiento económico mundial, especialmente ante la expansión del mercado global.
Sector minero, el 'talón de Aquiles' del T-MEC
Dicha reunión es parte de la estrategia a mediano y largo plazo que le permitirá el controlar el precio del barril de petróleo y, en los próximos años, ejercer presión sobre la distribución del gas natural, considerando su posición como principal productor a nivel global hacia una transición energética. Ante la escasez de minerales y tierras raras disponibles actualmente, en dicha reunión sobre minerales críticos se firmaron marcos bilaterales y memorandos de entendimiento (MOU) para el asegurar en el futuro tener a estos para su industria.
Lee más
Además, se anunciaron oportunidades de financiación del gobierno estadounidense para proyectos estratégicos relacionados con minerales, tanto dentro como fuera del país. El objetivo es crear cadenas de suministro de minerales y tierras raras que disminuyan el control que ejerce China en este sector a nivel mundial. Actualmente, los precios de estos recursos dependen del país asiático, como ha ocurrido en las últimas décadas en el mercado del litio.
Entre los acuerdos celebrados por Estados Unidos, se suscribió uno con México motivado por la creciente influencia de China en la explotación de diversas minas en el territorio mexicano. Este acuerdo, fundamentado en la Constitución y las leyes vigentes de ambos países, y bajo el principio de respeto mutuo a la soberanía nacional, establece que ambas partes deberán desarrollar un Plan de Acción en los próximos 60 días.
La viabilidad del plan deberá el considerar las modificaciones efectuadas a la Ley Minera en 2023. Es previsible que se implemente un modelo similar a los desarrollados por Pemex y CFE, bajo esquemas mixtos de inversión público-privada gestionados a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Lee más
La reforma a la Ley Minera del 8 de mayo de 2023 confiere al Servicio Geológico Mexicano (SGM) un papel central y estratégico, estableciéndolo como el único organismo autorizado para llevar a cabo actividades de exploración minera en México. La exploración se realizará mediante asignaciones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía al SGM, el cual podrá suscribir convenios con particulares para la exploración de lotes, sujeto a condiciones estrictas y plazos limitados.
El SGM tiene la responsabilidad de identificar y cuantificar yacimientos de minerales estratégicos para la transición energética y la seguridad nacional. Estas acciones permitirán la alineación con el nuevo acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, y próximamente se deberá establecer un mecanismo de integración con el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
El Servicio Geológico Mexicano (SGM) no puede explotar minas directamente. Actualmente, las concesiones no se otorgan al primer solicitante; el SGM realiza primero la exploración y, si identifica potencial, el Estado licita la concesión de explotación. Cuando una empresa privada obtiene la concesión, esta tiene una vigencia de 30 años, prorrogables por otros 25 bajo ciertas condiciones. Las compañías dependen de la información geológica proporcionada por el SGM, lo que podría propiciar contratos mixtos de exploración con empresas estadounidenses, permitiendo cierta continuidad en el otorgamiento de concesiones a quienes asumen el riesgo. Es importante recordar que tanto el SGM como la ley reconocen el derecho de retribución: cuando un particular colabora en la exploración y esta resulta exitosa, adquiere el derecho a una contraprestación o preferencia en la licitación.
Lee más
En un plazo de 60 días, México y Estados Unidos deberán alinear las políticas mineras con la revisión del T-MEC programada para 2026, con el objetivo de garantizar cadenas de valor tecnológicas y una explotación minera eficiente.
Según el SGM, la inversión minera en México ha sido volátil en las últimas dos décadas. Tras alcanzar su pico de 8,433 millones de dólares en 2012, la cifra ha disminuido por la falta de nuevas concesiones y cambios legales. Prevé una caída de más de 3,800 millones en 2025, el nivel más bajo en casi 10 años. El sector requiere inversión, tecnología y estrategias a largo plazo.
En México se registran actualmente 529 proyectos mineros, de los cuales 228 están en fase de exploración, 180 en producción, 24 en desarrollo y 97 se encuentran suspendidos o cesados. De estos proyectos, 20 corresponden a litio en etapa de exploración (principalmente en formaciones de arcilla), 55 a cobre, y la mayoría de las iniciativas relacionadas con tierras raras permanecen en fases iniciales de prospección o exploración.
Actualmente, operan 158 empresas en México. De estas, 124 son originarias de Canadá y 17 de Estados Unidos. China cuenta con alrededor de cuatro compañías; tres participan en inversiones de exploración y desarrollo, mientras que una, Ganfeng Lithium, ha visto cancelada su concesión para la explotación de litio en la mina de Sonora. Actualmente, Ganfeng mantiene un proceso de arbitraje contra el Gobierno de México debido a la revocación de sus nueve concesiones.
La mina actualmente gestionada por LitioMEx presenta el desafío de que el litio se encuentra mezclado con arcilla, lo cual implica un proceso de extracción considerablemente más complejo y costoso en comparación con los métodos utilizados en salares o roca dura. México aún carece de la infraestructura adecuada para llevar a cabo este tipo de extracción. A nivel mundial, existen únicamente seis minas de estas características, la mayoría de las cuales se encuentran en fases de exploración, prefactibilidad o construcción, y no han iniciado operaciones comerciales a gran escala. Actualmente, solo una mina de este tipo, Thacker Pass en Nevada, Estados Unidos, proyecta iniciar su explotación masiva en 2028. México podría considerar esta experiencia como referencia para acelerar la extracción de litio en Sonora. Bajo las condiciones técnicas y financieras actuales, LitioMEx podría el alcanzar una producción a escala comercial entre 10 y 15 años.
México busca alcanzar la soberanía energética; sin embargo, esta meta enfrenta desafíos significativos. A corto y largo plazo, la independencia energética requiere tecnología proveniente de mercados extranjeros, ya que actualmente no existen inversiones sustanciales en investigación o desarrollo para la explotación de minerales críticos y tierras raras en el país. Por ello, México depende de su socio comercial para avanzar en este ámbito.
____
Nota del editor: Ramses Pech es analista de la industria de energía y economía. Es socio de Caraiva y Asociados-León & Pech Architects. Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión