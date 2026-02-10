Sector minero, el 'talón de Aquiles' del T-MEC

Dicha reunión es parte de la estrategia a mediano y largo plazo que le permitirá el controlar el precio del barril de petróleo y, en los próximos años, ejercer presión sobre la distribución del gas natural, considerando su posición como principal productor a nivel global hacia una transición energética. Ante la escasez de minerales y tierras raras disponibles actualmente, en dicha reunión sobre minerales críticos se firmaron marcos bilaterales y memorandos de entendimiento (MOU) para el asegurar en el futuro tener a estos para su industria.

Además, se anunciaron oportunidades de financiación del gobierno estadounidense para proyectos estratégicos relacionados con minerales, tanto dentro como fuera del país. El objetivo es crear cadenas de suministro de minerales y tierras raras que disminuyan el control que ejerce China en este sector a nivel mundial. Actualmente, los precios de estos recursos dependen del país asiático, como ha ocurrido en las últimas décadas en el mercado del litio.

Entre los acuerdos celebrados por Estados Unidos, se suscribió uno con México motivado por la creciente influencia de China en la explotación de diversas minas en el territorio mexicano. Este acuerdo, fundamentado en la Constitución y las leyes vigentes de ambos países, y bajo el principio de respeto mutuo a la soberanía nacional, establece que ambas partes deberán desarrollar un Plan de Acción en los próximos 60 días.

La viabilidad del plan deberá el considerar las modificaciones efectuadas a la Ley Minera en 2023. Es previsible que se implemente un modelo similar a los desarrollados por Pemex y CFE, bajo esquemas mixtos de inversión público-privada gestionados a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM).

La reforma a la Ley Minera del 8 de mayo de 2023 confiere al Servicio Geológico Mexicano (SGM) un papel central y estratégico, estableciéndolo como el único organismo autorizado para llevar a cabo actividades de exploración minera en México. La exploración se realizará mediante asignaciones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía al SGM, el cual podrá suscribir convenios con particulares para la exploración de lotes, sujeto a condiciones estrictas y plazos limitados.