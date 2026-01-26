El mapa del poder de las tierras raras: pocos países, mucho control y por qué son clave

¿Qué son las “tierras raras” y por qué son tan importantes?

De acuerdo con el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y el Instituto de Estudios Políticos (IPS), las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos considerados esenciales para la digitalización y la transición energética. Se pueden dividir en 9 materiales pesados y 8 ligeros.

Incluye al grupo de los lantánidos (del número atómico 57 al 71, en el bloque f de la tabla periódica), además de otros que poseen propiedades físicas y químicas similares:

La | Lantano

Sc | Cerio

Pi | Praseodimio

Nd | Neodimio

Pm | Prometio

Sm | Samario

Eu | Europio

Gd | Gadolinio

Tb | Terbio

Dy | Disprosio

Ho | Holmio

Er | Erbio

TM | Tulio

Yb | Iterbio

Lu | Lutecio

Y | Itrio

Sc | Escandio

(Materiales críticos: Datos básicos, del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF),)

Su importancia radica en sus propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas únicas, que las hacen fundamentales para la tecnología. Se encuentran en artículos cotidianos como pantallas LED y LCD, discos duros, cables de fibra óptica y motores eléctricos, pero también son esenciales en aviones militares, drones, misiles, satélites y sistemas de comunicación.

La comunidad internacional reconoce su valor estratégico. La Comisión Europea propuso en la Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE la necesidad de asegurar estos materiales, tanto para la transición energética y digital, como para la defensa y la industria aeroespacial.

Su uso final más importante de las tierras raras son los imanes permanentes, y constituyen al rededor del 29% de la demanda, según datos de 2020.