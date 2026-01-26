El mapa del poder de las tierras raras: pocos países, mucho control y por qué son clave

Una de las razones por las que Estados Unidos tiene en la mira a Groenlandia es la abundancia de recursos estratégicos como el neodimio y el disprosio, dos elementos considerados “tierras raras”, de los cuales China posee la mayor parte de las reservas. Estos minerales son esenciales para la digitalización y la transición energética.
Precisamente, las “tierras raras” o materias críticas tienen gran importancia económica debido a sus propiedades indispensables para la tecnología y la energía, pero en pocas regiones del mundo las concentran.
¿Qué son las “tierras raras” y por qué son tan importantes?
De acuerdo con el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y el Instituto de Estudios Políticos (IPS), las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos considerados esenciales para la digitalización y la transición energética. Se pueden dividir en 9 materiales pesados y 8 ligeros.
Incluye al grupo de los lantánidos (del número atómico 57 al 71, en el bloque f de la tabla periódica), además de otros que poseen propiedades físicas y químicas similares:
La | Lantano Sc | Cerio Pi | Praseodimio Nd | Neodimio Pm | Prometio Sm | Samario Eu | Europio Gd | Gadolinio Tb | Terbio Dy | Disprosio Ho | Holmio Er | Erbio TM | Tulio Yb | Iterbio Lu | Lutecio Y | Itrio Sc | Escandio
Su importancia radica en sus propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas únicas, que las hacen fundamentales para la tecnología. Se encuentran en artículos cotidianos como pantallas LED y LCD, discos duros, cables de fibra óptica y motores eléctricos, pero también son esenciales en aviones militares, drones, misiles, satélites y sistemas de comunicación.
La comunidad internacional reconoce su valor estratégico. La Comisión Europea propuso en la Ley de Materias Primas Fundamentales de la UE la necesidad de asegurar estos materiales, tanto para la transición energética y digital, como para la defensa y la industria aeroespacial.
Su uso final más importante de las tierras raras son los imanes permanentes, y constituyen al rededor del 29% de la demanda, según datos de 2020.
Pocos países controlan los materiales
En realidad, las tierras raras no son precisamente escasas en la Tierra, y pueden encontrarse en varios lugares. Sin embargo, las reservas documentadas señalan que están en 34 países.
China es el país que concentra la mayor parte de la producción de tierras raras. Diferentes fuentes apuntan a porcentajes varios, pero coinciden en ser aplastantes.
El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que en 2022, China generó el 70% de la producción global, con cerca de 210,000 toneladas. La UNAM señala que en 2023, tenía el 97% del mercado de la extracción y el refinado de los elementos, así como del 89% de las aleaciones.
La Unión Europea dijo que en ese mismo año, el país asiático controló el 100% del procesamiento de las tierras raras pesadas (HREE) como el disprosio, y el 85% del suministro global de las tierras raras ligeras (LREE) como el lantano y neodimio.
Después de China, Vietnam tiene una de las reservmas más grandes, con 22 millones de toneladas, seguidas de Rusia y Brasil, con 21 millones de toneladas cada una. En cuanto al procesamiento, China tiene el 87%, luego Malasia con 12%, y Estonia el 1%.
En el caso del escandio, un material que se utiliza en aleaciones para la industria aeroespacial y aeronáutica, es liderado por China con el 67% del suministro, seguido de Rusia, con el 17%. Ambos países son considerados como enemigos de Estados Unidos.
Además de su disponibilidad, influyen unos factores importantes: la disponibilidad de su extracción y la complejidad de su procesamiento. De acuerdo con el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), su explotación depende en gran medida de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
La minería a gran escala demora entre cinco a diez años en entrar en funcionamiento.
Mientras la demanda de estos materiales crece, se acelera la lucha global para asegurar su control, generando tensiones entre China y Occidente, donde Estados Unidos es de las figuras clave.
Las tierras raras y los conflictos que generan
A pesar de ser materiales cruciales para la transición energética verde, su extracción y procesamiento conllevan a un alto riesgo ambiental y social.
De acuerdo con el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y el Instituto de Estudios Políticos (IPS), las tierras raras suelen estar presentes en concentraciones muy bajas y en combinación con elementos radioactivos y de metales pesados, que no solo contaminan el ambiente, el agua superficial y subterránea, también a la salud pública local, como es el caso de Bayan Obo, en China o Kuantan, en Malasia.
Aparte, debido a que su explotación ocurre principalmente de minería artesanal, se calcula que entre el 70% y 80% de las operaciones de este tipo están en márenes del sector informal, según el IGF.
“La falta de transparencia y participación en la toma de decisiones y los controles también provoca conflictividad social; así como vulneraciones de derechos de los pueblos indígenas”, explica el ODG.