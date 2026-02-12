Cuando el irrespeto es la nueva normalidad

Vivimos un momento en el que el insulto, la descalificación pública y la agresión verbal se han normalizado en la esfera política, incluso desde los niveles más altos de poder. Cuando desde la silla más influyente del mundo se trivializa el desprecio, no solo se erosiona el debate público: se redefine qué comportamientos parecen aceptables para liderar. Y ese mensaje no se queda en la política. Permea.

En 2017, al recibir el Globo de Oro, Meryl Streep lanzó una advertencia que hoy resulta inquietantemente vigente: “El irrespeto invita al irrespeto, la violencia incita a la violencia. Y cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos”. Más allá del contexto cultural, su mensaje apuntaba a algo estructural: el poder no solo decide, también educa. Marca el tono. Define los límites de lo tolerable.

El riesgo para el mundo corporativo no está en adoptar una retórica más dura o un estilo más directo. El riesgo real es confundir firmeza con agresión, liderazgo con intimidación y exigencia con desprecio. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser de formas y se convierte en uno de fondo. Porque las organizaciones no sólo producen resultados, producen cultura. Y la cultura se construye, sobre todo, desde el ejemplo de quienes lideran.

Cuando el irrespeto se vuelve método, las consecuencias son profundas. El miedo reemplaza a la conversación. La obediencia sustituye al criterio. La creatividad se retrae. Las personas dejan de cuestionar, de proponer, de arriesgar. No porque no tengan ideas, sino porque el entorno castiga el error y penaliza la discrepancia. A corto plazo puede parecer eficaz; a medio plazo, es letal para la innovación, la reputación y la sostenibilidad del negocio.