El gobierno de datos se vuelve clave para costos, riesgos y cumplimiento en la minería

Centros de operación remota supervisan flotas completas a miles de kilómetros de distancia. Sensores instalados en maquinaria pesada reportan desgaste, consumo energético y desempeño en tiempo real. Modelos analíticos anticipan fallas mecánicas antes de que impacten la continuidad operativa. Esta evolución convierte a los datos en el activo más crítico de la minería moderna.

Las compañías que lideran el sector entienden que la adopción tecnológica sin una arquitectura de datos sólida expone a la organización a riesgos regulatorios y condiciona los márgenes. Desde mi perspectiva, la diferencia entre una operación rentable y un proyecto insostenible reside en la capacidad para gobernar la información que sustenta cada decisión diaria.

Datos como pasivos ocultos

He participado en auditorías donde empresas con infraestructura tecnológica avanzada enfrentan pérdidas millonarias por documentación deficiente, reportes contradictorios entre áreas, decisiones de inversión sustentadas en información obsoleta e incumplimientos regulatorios derivados de registros incompletos. El problema radica en la ausencia de sistemas confiables para validar y almacenar información.

Una operación minera produce datos desde diversos frentes: geología, perforación, procesamiento, logística, seguridad, finanzas y capital humano. Cada área aporta información crítica para la toma de decisiones. Cuando ese flujo carece de gobierno, nadie puede responder con certeza cuánto cuesta extraer una tonelada de mineral, cuál es el nivel real de inventarios o qué equipos requieren mantenimiento inmediato.

Seamos honestos: sin un enfoque de gobierno de datos, la tecnología se convierte en una promesa vacía. Las empresas invierten en inteligencia artificial y analítica avanzada, pero alimentan esos modelos con datos fragmentados, duplicados o inconsistentes. El resultado se traduce en proyecciones imprecisas, desviaciones de costos y exposición a sanciones regulatorias que pueden detener operaciones completas.

Tres pilares para controlar la operación

Las organizaciones que han consolidado esquemas robustos de gobierno de datos comparten tres elementos esenciales:

1. Claridad absoluta sobre responsabilidades: Cada conjunto de datos cuenta con un responsable que garantiza su calidad, actualización y nivel de acceso. No existe ambigüedad sobre quién valida cifras de producción, autoriza ajustes financieros o gestiona información sensible.

2. Procesos estandarizados: La información fluye bajo protocolos claros que permiten rastrear cualquier decisión hasta su fuente original. Esta trazabilidad fortalece la rendición de cuentas y elimina interpretaciones confusas.

3. Infraestructura tecnológica inteligente: Los sistemas operan de forma interoperable, reducen errores manuales y permiten auditorías continuas. La información vinculada a seguridad, medio ambiente y cumplimiento regulatorio se concentra en almacenes específicos.