En México, el deseo de autonomía de las nuevas generaciones se está estrellando contra una pared de realidad financiera. Lo que antes era una transición natural hacia la vida adulta, hoy se ha convertido en un desafío de solvencia que pocos pueden costear sin cicatrices económicas. Los jóvenes en México buscan su independencia y salen del hogar familiar, en promedio, a los 28 años con 9 meses (Inegi). Sin embargo, este paso llega con un costo alto: un joven llega a destinar hasta el 47% de sus ingresos mensuales, únicamente para cubrir los gastos iniciales de mudanza hacia fuera de la casa de sus padres (Inegi).
El costo de la autonomía. ¿Por qué la independencia juvenil en México nace hipotecada?
Este fenómeno no es solo un reto para reunir el efectivo suficiente; es un problema de deuda estructural. El saldo promedio de deuda en jóvenes de entre 18 y 25 años ya alcanza los 83,727 pesos (CNBV). Bajo estas condiciones, la independencia no nace de la acumulación de capital, sino de la gestión de un déficit. ¿Cómo puede una generación construir patrimonio cuando su punto de partida es una deuda de casi seis cifras y un costo de vida que consume casi la mitad de su salario? la respuesta podría estar en la visibilidad de una red que ya existe en nuestra cultura: la generosidad colectiva.
Históricamente, nuestra cultura posee una "voluntad de apoyo” ante estas etapas de crecimiento; amigos y familiares se vuelcan para ayudar al que empieza, al que inicia; sin embargo, esta generosidad no posee una guía financiera y termina materializándose en una licuadora, una cafetera o insumos para el nuevo hogar que, aunque útiles, no resuelven la urgencia de tener capital disponible. Permitir que este apoyo, que proviene desde el cariño, se convierta solo en objetos que se devalúan es un error estratégico frente a una realidad donde 4 de cada 10 mexicanos de entre 31 y 40 años arrastran deudas promedio de 190,000 pesos (CNBV). La buena voluntad podría evolucionar: no se trata de eliminar el significado de un regalo, sino de darle dirección para que funcione también como un activo líquido que ayude a mitigar deudas, especialmente cuando el 41% de la población aún confía en el ahorro informal, literalmente debajo del colchón. (Inegi/CNBV).
Entonces, la idea central es debatir sobre la oportunidad de dar orden a esa generosidad. Si logramos que el valor de esa cafetera entre al sistema formal, estamos transformando un evento social en libertad financiera alcanzable. La infraestructura ya existe, todas y todos lo hemos vivido: el uso de tecnologías financieras en sitios web o aplicaciones, es ahora la vía principal de gestión para el 69.1% de los usuarios bancarizados en México (CNBV). Inclusive, la capacidad tecnológica para adoptar herramientas de planeación es alta, pero hace falta el puente que convierta el apoyo de una comunidad en una reserva estratégica que permita cumplir metas financieras a mediano o largo plazo.
Además, formalizar este flujo de capital es una herramienta de inclusión necesaria. Actualmente, existe una brecha de género donde solo el 42.6% de las mujeres tienen una cuenta de ahorro formal (CNBV). Al otorgar liquidez y autonomía sobre los recursos recibidos en momentos críticos de transición, se fomenta una resiliencia económica que hoy es inexistente para gran parte de la población joven.
Finalmente, construir una vía financiera mediante la planificación de gastos es la mejor forma de prepararse ante una emergencia, así si logramos que la voluntad de nuestra comunidad deje de ser un fuerte consumo a un catálogo de productos y se convierta en una estructura de ahorro con propósito, los hitos de independencia dejarán de ser una carga para convertirse en la plataforma de lanzamiento de la juventud mexicana. Es momento de dejar de financiar objetos y empezar a capitalizar vidas con construcción.
Nota del editor: María Fernanda Villalón Rivera es emprendedora y cofundadora de De Mi Para Ti. Su enfoque combina estrategia, organización y trato humano, con una visión de crecimiento sostenible y liderazgo femenino en el sector de servicios. Escríbele a fernanda@demiparati.mx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
