El costo de la autonomía. ¿Por qué la independencia juvenil en México nace hipotecada?

Este fenómeno no es solo un reto para reunir el efectivo suficiente; es un problema de deuda estructural. El saldo promedio de deuda en jóvenes de entre 18 y 25 años ya alcanza los 83,727 pesos (CNBV). Bajo estas condiciones, la independencia no nace de la acumulación de capital, sino de la gestión de un déficit. ¿Cómo puede una generación construir patrimonio cuando su punto de partida es una deuda de casi seis cifras y un costo de vida que consume casi la mitad de su salario? la respuesta podría estar en la visibilidad de una red que ya existe en nuestra cultura: la generosidad colectiva.

Históricamente, nuestra cultura posee una "voluntad de apoyo” ante estas etapas de crecimiento; amigos y familiares se vuelcan para ayudar al que empieza, al que inicia; sin embargo, esta generosidad no posee una guía financiera y termina materializándose en una licuadora, una cafetera o insumos para el nuevo hogar que, aunque útiles, no resuelven la urgencia de tener capital disponible. Permitir que este apoyo, que proviene desde el cariño, se convierta solo en objetos que se devalúan es un error estratégico frente a una realidad donde 4 de cada 10 mexicanos de entre 31 y 40 años arrastran deudas promedio de 190,000 pesos (CNBV). La buena voluntad podría evolucionar: no se trata de eliminar el significado de un regalo, sino de darle dirección para que funcione también como un activo líquido que ayude a mitigar deudas, especialmente cuando el 41% de la población aún confía en el ahorro informal, literalmente debajo del colchón. (Inegi/CNBV).

Entonces, la idea central es debatir sobre la oportunidad de dar orden a esa generosidad. Si logramos que el valor de esa cafetera entre al sistema formal, estamos transformando un evento social en libertad financiera alcanzable. La infraestructura ya existe, todas y todos lo hemos vivido: el uso de tecnologías financieras en sitios web o aplicaciones, es ahora la vía principal de gestión para el 69.1% de los usuarios bancarizados en México (CNBV). Inclusive, la capacidad tecnológica para adoptar herramientas de planeación es alta, pero hace falta el puente que convierta el apoyo de una comunidad en una reserva estratégica que permita cumplir metas financieras a mediano o largo plazo.