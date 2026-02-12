¿El patrimonio se crea en comunidad? Celebra hoy y construye mañana

En México, hablar de dinero sigue siendo un tema incómodo incluso cuando es imposible ignorarlo, preferimos mantener la conversación en lo emocional, en lo simbólico, en lo festivo. El resultado es que atravesamos momentos de vida importantes sin discutir lo que realmente está ocurriendo: que hay decisiones financieras que se están tomando, aunque no se verbalicen.

Lo paradójico es que, en estas situaciones, el apoyo existe muchas veces por parte de nuestras propias familias, amistades y comunidades cercanas. De hecho, estos actos buscan acompañar, auxiliar, estar presente o expresar su amor en tiempo, palabras y regalos, pero ese respaldo rara vez se traduce en una conversación clara sobre necesidades reales, prioridades o impacto a largo plazo. La intención está; la dirección, no.

Esta desconexión no tiene que ver con falta de generosidad, sino con una incomodidad cultural en México profundamente arraigada; nos cuesta hablar de dinero incluso con quienes más queremos, tememos que, ponerlo sobre la mesa rompa la magia del momento, cuando en realidad lo que origina es improvisación.

Esto se puede traducir a una contradicción latente: comunidades dispuestas a apoyar desde el cariño y el afecto, pero sin un marco que les permita hacerlo de manera consciente. Los regalos se multiplican, el dinero se dispersa y las decisiones importantes se postergan. No porque no importen, sino porque nadie quiere ser quien haga la pregunta incómoda.