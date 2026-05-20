Europa ve en México y Brasil un nuevo eje ante la crisis con Asia y Rusia

“Hoy, cuando hablamos de seguridad, hablamos de acceso al cobre, hablamos de acceso a los alimentos, hablamos de acceso a productos médicos”, dijo Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, al explicar por qué Europa aceleró tanto la modernización del tratado comercial con México como el cierre del acuerdo con Mercosur.

La empresaria española sostuvo que el deterioro de la relación económica entre Europa y China, así como la pérdida del suministro energético ruso, llevaron al bloque europeo a replantear sus alianzas estratégicas. Según explicó, Alemania —la principal economía europea— enfrenta una caída de ventas en China y ya no cuenta con el gas ruso como respaldo energético.

En ese contexto, CEAPI busca posicionar a Iberoamérica como un nuevo eje económico y empresarial capaz de proveer alimentos, minerales, manufactura e inversión a Europa, mientras compañías latinoamericanas utilizan España como plataforma de expansión global.

Vilanova destacó particularmente el potencial de un mayor acercamiento entre México y Brasil, las dos mayores economías de América Latina. “Brasil es el 50% del PIB de América Latina y México el 25%; esta alianza puede revolucionar la región”, afirmó.

La visión del organismo empresarial es que ambos países podrían convertirse en pilares de una nueva integración económica transatlántica, en momentos en que Europa busca reducir riesgos asociados a Asia y reforzar su acceso a insumos estratégicos.

México avanza con modernización del TLCUEM

El planteamiento ocurre mientras Bruselas y México se preparan para firmar la actualización de su tratado comercial, después de años de negociación. Para CEAPI, el objetivo de estos acuerdos ya no se limita al intercambio comercial tradicional.

“No se trata solo de importar y exportar”, dijo Vilanova. “Lo que vamos a vivir es un crecimiento muy importante de las inversiones”.

El Congreso de CEAPI, que se llevará a cabo del 25 al 27 de mayo, reunirá en la capital mexicana a más de 500 empresarios y líderes institucionales de 22 países, incluidos algunos de los principales empresarios de Iberoamérica, representantes de la Unión Europea y organismos multilaterales.

Entre los participantes estarán la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y empresarios como Carlos Slim, Valentín Diez Morodo y directivos de compañías españolas y latinoamericanas.