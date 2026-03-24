Millennials y centennials, ¿los menos comprometidos con el trabajo?

Sin embargo, persiste un malentendido frecuente, especialmente alrededor de las nuevas generaciones. Es común escuchar que los millennials y centennials son menos leales o comprometidos con el trabajo, que su permanencia en las empresas es breve y que priorizan intereses personales por encima de los objetivos organizacionales. Esta percepción, aunque generalizada, contrasta con la realidad que vivimos en las organizaciones y que confirman los datos recientes.

De acuerdo con el estudio global “Las nuevas reglas del compromiso laboral”, elaborado por Pluxee e Ipsos, el 80% de los mexicanos manifiesta sentirse genuinamente comprometido con su trabajo y disfrutar lo que hace. Este hallazgo desmiente el mito de la falta de compromiso en las generaciones jóvenes. Lo que ha cambiado no es el deseo de aportar valor, sino la forma en que se vive y se mide ese compromiso. Hoy los colaboradores buscan dar lo mejor de sí, pero sin sacrificar su bienestar ni el equilibrio entre vida profesional y personal. El compromiso se ha vuelto más consciente y selectivo.

En este sentido, la lealtad ya no se define únicamente por la permanencia prolongada en una empresa, sino por la calidad de la experiencia, el sentido de propósito y la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente que respete los valores individuales. El mismo estudio revela que el talento mexicano es actualmente uno de los más optimistas y comprometidos a nivel global. Este optimismo se refleja en la disposición a innovar, colaborar y asumir retos, siempre que existan condiciones de respeto, reconocimiento y oportunidades reales de desarrollo.

Como líder de Recursos Humanos, he sido testigo de cómo jóvenes profesionales, lejos de ser apáticos, defienden con pasión los valores de la organización, buscan soluciones creativas a los desafíos y contagian a sus equipos de entusiasmo. El reto para las empresas no es exigir lealtad ciega, sino crear ambientes donde el compromiso surja de manera natural, basado en la confianza, la empatía y el reconocimiento.

Es fundamental que las organizaciones entiendan que el compromiso no puede imponerse; se cultiva día a día a través de una cultura inclusiva, que valore la diversidad, promueva el diálogo abierto y priorice el bienestar integral. Cuando las empresas se enfocan en el crecimiento y el bienestar de sus equipos, el resultado es una lealtad auténtica y sostenible.