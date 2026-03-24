En el entorno empresarial actual, la lealtad y el compromiso del colaborador son activos estratégicos, capaces de transformar la reputación y los resultados de cualquier organización. Un colaborador genuinamente comprometido no solo cumple con sus funciones, sino que se convierte en embajador de la marca, transmitiendo valores, cultura y la promesa de la organización a cada contacto externo. No es casualidad que los empleadores aspiren a contar con equipos verdaderamente comprometidos: la consistencia y credibilidad de una empresa dependen, en buena medida, de la autenticidad y el entusiasmo de su gente.
Millennials y centennials, ¿los menos comprometidos con el trabajo?
Sin embargo, persiste un malentendido frecuente, especialmente alrededor de las nuevas generaciones. Es común escuchar que los millennials y centennials son menos leales o comprometidos con el trabajo, que su permanencia en las empresas es breve y que priorizan intereses personales por encima de los objetivos organizacionales. Esta percepción, aunque generalizada, contrasta con la realidad que vivimos en las organizaciones y que confirman los datos recientes.
De acuerdo con el estudio global “Las nuevas reglas del compromiso laboral”, elaborado por Pluxee e Ipsos, el 80% de los mexicanos manifiesta sentirse genuinamente comprometido con su trabajo y disfrutar lo que hace. Este hallazgo desmiente el mito de la falta de compromiso en las generaciones jóvenes. Lo que ha cambiado no es el deseo de aportar valor, sino la forma en que se vive y se mide ese compromiso. Hoy los colaboradores buscan dar lo mejor de sí, pero sin sacrificar su bienestar ni el equilibrio entre vida profesional y personal. El compromiso se ha vuelto más consciente y selectivo.
En este sentido, la lealtad ya no se define únicamente por la permanencia prolongada en una empresa, sino por la calidad de la experiencia, el sentido de propósito y la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente que respete los valores individuales. El mismo estudio revela que el talento mexicano es actualmente uno de los más optimistas y comprometidos a nivel global. Este optimismo se refleja en la disposición a innovar, colaborar y asumir retos, siempre que existan condiciones de respeto, reconocimiento y oportunidades reales de desarrollo.
Como líder de Recursos Humanos, he sido testigo de cómo jóvenes profesionales, lejos de ser apáticos, defienden con pasión los valores de la organización, buscan soluciones creativas a los desafíos y contagian a sus equipos de entusiasmo. El reto para las empresas no es exigir lealtad ciega, sino crear ambientes donde el compromiso surja de manera natural, basado en la confianza, la empatía y el reconocimiento.
Es fundamental que las organizaciones entiendan que el compromiso no puede imponerse; se cultiva día a día a través de una cultura inclusiva, que valore la diversidad, promueva el diálogo abierto y priorice el bienestar integral. Cuando las empresas se enfocan en el crecimiento y el bienestar de sus equipos, el resultado es una lealtad auténtica y sostenible.
En un contexto donde la competencia por el talento es cada vez mayor, la reputación interna es tan importante como la externa. Las personas buscan organizaciones auténticas, que vivan lo que predican y donde exista coherencia entre el discurso y la práctica. La lealtad, entendida de esta manera, se convierte en un círculo virtuoso: colaboradores comprometidos potencian la reputación y el éxito del negocio, y ese éxito, a su vez, refuerza el compromiso del equipo.
Es momento de dejar atrás los estereotipos generacionales y reconocer que el talento joven está dispuesto a comprometerse, siempre y cuando encuentre un entorno que valore su individualidad y respete su bienestar. Los datos lo demuestran y las historias cotidianas lo confirman: el compromiso sigue vivo, solo que hoy es más inteligente, auténtico y humano.
En lo personal, creo firmemente que la lealtad y el compromiso no se exigen ni se suponen; se construyen día a día, en cada espacio de escucha, en cada oportunidad de aprendizaje y en cada gesto de reconocimiento. Ese es el activo más valioso para cualquier organización que quiera trascender y mantenerse relevante en un mundo en constante cambio. ¿Estamos realmente creando las condiciones para que las nuevas generaciones puedan comprometerse y dar lo mejor de sí, o seguimos atados a estereotipos que nos impiden ver su verdadero potencial? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de nuestras empresas.
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Nota del editor: Javier Alduncin es director de Recursos Humanos de Pluxee México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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