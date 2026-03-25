¿Por qué el marxismo no funciona y el capitalismo (mal aplicado) tampoco?

Ahora bien, en las últimas décadas, alrededor del mundo, gobernantes y líderes han manejado de manera irresponsable la política pública, ya sea por perversión o incompetencia, desvirtuando el capitalismo y el libre mercado. Cabe insistir, cuando el sistema capitalista se aplica de forma adecuada produce abundancia y prosperidad; pero cuando no, ocurre lo contrario, pues el modelo es una herramienta, como un martillo que puede ser usado para construir una casa, o para golpear y herir de muerte.

Para que el capitalismo funcione se requiere que incluya una dimensión humanista, que corrija injusticias sociales e impulse el talento, el esfuerzo y el trabajo, en condiciones de igualdad de oportunidades. Y es que el capitalismo ha comprobado ser el único modelo capaz de generar la riqueza suficiente para satisfacer las necesidades de las personas, de la mano de la innovación y el aumento de la producción.

Pero, en la actualidad, tenemos brechas de desigualdad profundas que representan obstáculos para el desarrollo. Esto se vuelve más notorio al hacer comparaciones entre países. Imaginemos a dos hermanos gemelos que nacen en un municipio pequeño de México. Si en la adolescencia uno de ellos emigra a Estados Unidos para trabajar allá como enfermero, mientras que el otro se queda en su país con esa misma profesión tendrán vidas muy diferentes, en gran medida, por la diferencia de ingresos entre los dos. En promedio, el hermano en Estados Unidos ganará hasta ocho veces más respecto de su gemelo en México.

La mayoría de los bienes de consumo cuestan casi lo mismo en Estados Unidos o en México, pero en el país del norte, el promedio de los trabajadores percibe sueldos entre cinco y 10 veces mayores respecto de sus pares mexicanos. El modelo de globalización y libre comercio iguala los precios de bienes de consumo más allá de las fronteras, pero no iguala los salarios que perciben los trabajadores de países con economías diferentes. Sirva esta analogía: es como subir al ring a dos peleadores de box, en un enfrentamiento injusto entre un peso pluma y un peso wélter.

Por ello cabe insistir en políticas públicas y estrategias ambiciosas, como un fondo presupuestal para subsidiar los sueldos de los trabajadores en México, con el fin de incentivar el crecimiento económico. Otra opción sería que dicho fondo subsidie los precios a la baja de determinados bienes de consumo, por un lapso determinado, aunque esta política no sería tan efectiva como el subsidio a los salarios. La idea es cerrar la brecha de disparidad de ingresos ante un sistema de globalidad impuesto que es desventajoso porque iguala precios pero no sueldos.