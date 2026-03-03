Incentivos correctos para la activación y el desarrollo económicos

El gobierno tiene el deber de garantizar las condiciones para que haya crecimiento y producción de riqueza. Sin seguridad pública, infraestructura, energía, ni certeza jurídica difícilmente habrá inversión de capital privado para detonar el crecimiento económico y el desarrollo.

Los apoyos sociales son importantes, aunque fungen como mero paliativo, pues no solucionan el problema de fondo sino que se limitan a aliviar algunas expresiones de la pobreza. Por tanto, el gobierno, a la par de los programas sociales debiera impulsar un entorno propicio para la creación de empresas y la inversión privada. La economía de desarrollo -y no la economía de paliativos- es la que verdaderamente produce riqueza y bienestar general.

En cambio, cuando el gobierno entorpece la actividad empresarial y desincentiva la inversión privada, desde luego, la economía lo resiente. Obstáculos como saturación de regulaciones, lentitud de trámites burocráticos, carga de impuestos excesiva e incluso corrupción son un lastre para la agenda de crecimiento económico y prosperidad colectiva.

El peligro es latente: si la inversión privada cae y la producción económica se estanca o decrece, ello se traduce en desempleo, cierre de negocios y disminución de consumo. Como consecuencia, la recaudación fiscal se ve afectada y el gobierno dispone de menos recursos para realizar sus funciones -por ejemplo, dar apoyos sociales-.

La inversión pública en infraestructura es fundamental, pero las obras deben ser vistas como un medio para producir valor económico y no como un fin en sí mismas. La construcción de una carretera o un tren pueden crear puestos de trabajo, no obstante, una vez concluidas las obras los empleos se perderán por su naturaleza temporal.

El gobierno precisa de gente para realizar sus funciones por lo que la fuerza laboral del sector público es significativa. Ahora bien, las empresas privadas son las que generan la mayor parte de los empleos en cualquier país. Que el gobierno se asuma preponderantemente como empleador es un error de enfoque, cuando su objetivo debiera ser brindarle facilidades e incentivos a la iniciativa privada para invertir y crear puestos de trabajo.