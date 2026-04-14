Seguro lo has escuchado mil veces: "Tienes que contar tu historia". Y ahí vas, desempolvando el currículum, maquillando los logros y armando un relato que parece sacado de una plantilla de LinkedIn. El resultado es estéticamente impecable, pero profundamente inerte. Te deja con esa sensación amarga de que, aunque te vieron, no causaste ni un milímetro de impacto.
El arte de no contar cuentos. Por qué tu storytelling suena a manual de usuario
La fachada de cristal
El problema es que hemos confundido el Storytelling con el Storyselling. Estamos tan obsesionados con proyectar un éxito quirúrgico que terminamos construyendo una fachada de cristal: brilla mucho, pero nadie se atreve a tocarla. O peor aún, a nadie le interesa hacerlo porque no hay nada humano detrás del brillo. Queremos que nos compren la solución sin antes habernos dejado habitar el problema.
La trampa de la perfección (¿conoces a alguien perfecto?)
El error número uno es creer que una buena historia es una línea recta ascendente: "Tenía un reto, trabajé duro y ahora soy CEO". Eso no es una historia; es un reporte de resultados para una junta de accionistas.
Las narrativas que realmente detienen el scroll infinito son las que tienen grietas. La gente no busca expertos infalibles, busca espejos. Si tu relato no admite una duda, un fracaso o una vulnerabilidad real, no estás conectado; estás dictando una conferencia. La vida, aunque nos guste filtrar en rosa, está hecha de dolencias y retos. Sin el contraste de la sombra, la luz no se siente real. La perfección no genera empatía, genera distancia.
La autoridad nace de todas las bases que nos caemos y aprendemos.
Muchos temen que mostrar el error les reste autoridad. Es justo al revés. La autoridad no viene de no haber caído nunca, sino de la sabiduría que rescataste mientras estabas en el suelo. Cuando cuentas cómo resolviste un conflicto ético o el miedo que sentiste al lanzar un proyecto que fracasó, no te ves débil; te ves real. Y en un mercado saturado de "gurús" de cartón, lo real es la moneda más cara.
Tu audiencia no quiere que les digas qué hacer desde un pedestal; quiere saber que tú también has estado en la trinchera. El Storytelling efectivo es el que le da permiso al otro de aceptar su propio proceso.
De personajes de papel a seres humanos
En el ecosistema de la marca personal, muchos se han convertido en una caricatura de su descripción de puesto. Eres "el estratega", "el líder" o "el disruptor". Pero, ¿quién eres cuando se apaga la cámara del webinar?
El verdadero Storytelling no trata de lo que haces, sino de desde dónde lo haces:
No hables solo de tu metodología; habla de la frustración que te obligó a crearla.
No presumas tu red de contactos; cuenta qué sentiste la primera vez que nadie respondió a tus correos.
Ahí es donde dejas de ser un perfil transaccional para convertirte en una voz que resuena.
Construir comunidad, no bases de datos
Como siempre digo, estamos aquí para construir comunidad y acompañarnos, no para coleccionar registros en una base de datos. Un buen relato actúa como un filtro natural: atrae a quienes vibran en tu frecuencia (tu verdadera "tribu") y aleja a los que no. Y eso no es una pérdida, es una victoria estratégica.
El networking transaccional se alimenta de etiquetas; la marca personal con propósito se alimenta de historias compartidas. Si intentas gustarle a todo el algoritmo, terminarás diluyendo tu mensaje hasta que no sepa a nada. Tu historia debe tener una postura clara, una ética que la sostenga y una verdad que, de vez en cuando, incomode un poquito.
El Reto de hoy: Deja de intentar "venderte" por un momento. Piensa en ese aprendizaje que te costó sangre y lágrimas. Cuéntalo como si se lo explicaras a un amigo en un café, sin palabras rimbombantes ni títulos corporativos.
Al final del día, la gente olvidará tus KPIs, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir cuando te atreviste a ser, simplemente, humano. Tu marca no es lo que dices de ti, es el eco que dejas en el corazón de tu tribu cuando dejas de contar cuentos y empiezas a contar verdades.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Alexis Ibarra. Síguela en LinkedIn .
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