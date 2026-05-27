Airbnb espera más de 200 mil reservaciones por el Mundial 2026, pero muchos anfitriones aún no reciben ninguna

A pesar de ello, la plataforma tendrá un fuerte arraigo local, pues la mayoría (70%) de quienes se hospeden en Ciudad de México serán personas mexicanas, lo que refuerza, en palabras del ejecutivo, una comunidad “por y para los mexicanos”.

Por otra parte, los anfitriones también enfrentan el plazo que dio el Gobierno de la Ciudad de México hasta el 20 de junio para darse de alta y poder poner sus propiedades en plataformas de hospedaje temporal.

Al respecto, Chesky apunta que si los usuarios ya completaron su registro, este asunto no afectará su capacidad de recibir reservas para sus alojamientos. No obstante, profundiza en que estos sistemas suelen tener “consecuencias no deseadas”, como limitar la actividad dentro de la plataforma.

Para evitar este problema, el directivo recomienda a los reguladores generar sistemas de registro sencillo, digitales e idealmente gratuitos con la finalidad de evitar procesos complejos y costosos, que desincentivan a los anfitriones ocasionales (como maestros, jubilados o trabajadores de la salud) y, en cambio, “dejan el mercado principalmente en manos de profesionales que tienen los recursos para navegar la burocracia”.

Cabe resaltar que las tres ciudades que serán sede del Mundial en México han experimentado un crecimiento notorio en los alojamientos dedicados a las rentas de corto plazo desde 2023 ha sido notorio. Ciudad de México, por ejemplo, pasó de 18,874 propiedades en Airbnb y otras plataformas a 243,496, es decir, un 30% más.

En la zona metropolitana de Guadalajara, la oferta prácticamente creció en un 50%, de unas 6,300 a alcanzar 9,700, y en la de Monterrey se duplicó, al pasar de 3,700 a 7,200, según datos de la plataforma de rastreo AirDNA, citados por el diario El País.

Airbnb y CDMX abrirán exposición en torno al Mundial

Como parte de las actividades que la vertical de Experiencias tendrá en el país alrededor del Mundial destaca la apertura de la exposición La ciudad que no ha dejado de jugar en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Esta exposición, de acuerdo con Alejandra de la Mora, curadora de la exposición, es un recorrido histórico compuesto por recuerdos de la gente que vivió las diferentes ediciones del Mundial en México, desde el 70, el 71 (el primer Mundial Femenil en el que la Selección Mexicana quedó subcampeona), el 86 y el 2026. Además, será posible visitar la zona en que la selección de Brasil se hospedó en la edición de México 70, incluida la habitación de Pelé.

Otra de las las experiencias relevantes es la convivencia de 10 aficionados el exfutbolista Hugo Sánchez, visitando lugares emblemáticos como el Estadio Azteca y "La Cantera" de los Pumas. Asimismo, Chesky anunció que la empresa donará 1,000 boletos para que niños puedan asistir a los partidos de México en el torneo.