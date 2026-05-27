Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Airbnb espera un Mundial histórico, pero las reservas aún no llegan

Brian Chesky, CEO de la empresa, señaló que la empresa tiene una expectativa de entre 180,000 y 200,000 usuarios de la plataforma tan solo en México.
mié 27 mayo 2026 04:10 PM
Añadir Expansión en Google
Airbnb espera más de 200 mil reservaciones por el Mundial 2026, pero muchos anfitriones aún no reciben ninguna
Brian Chesky, CEO de Airbnb, señala que este comportamiento es algo común, pues también se registró en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, donde se solventó con reservas de último minuto. (Kimberly White/Getty Images for Airbnb)

Airbnb prevé que el Mundial 2026 será uno de los eventos más importantes para la historia de la compañía, acepta Brian Chesky, CEO de la empresa, pues espera la presencia de alrededor de 180,000 usuarios alojándose en habitaciones de la plataforma tan solo en México, y agrega que podrían superar los 200,000 usuarios durante este torneo.

La relevancia del evento en sí mismo se trasladará a la plataforma, asegura el ejecutivo, debido a varios factores. El primero es que se llevará a cabo en tres de sus mercados más relevantes, siendo Estados Unidos el más importante, y México el que más “herencia” tiene en el futbol, y el deporte es uno de sus principales motivadores de viaje.

Publicidad

“Hemos proporcionado alojamientos en muchos de los eventos más importantes del mundo, donde los hoteles se suelen llenar , pero la gente quiere participar (...) Durante los Juegos Olímpicos de invierno —ejemplifica— tuvimos 700,000 personas alojadas en Milán-Cortina. Ya tenemos más de 180,000 personas alojadas en México para la Copa del Mundo, lo que equivale a dos estadios olímpicos llenos de huéspedes”.

Por otra parte, Chesky observa que tras la pandemia, este tipo de eventos registran demandas récord porque las personas tienen un “anhelo de lo colectivo” y el Mundial precisamente responderá a un tendencia por estar más presente en el mundo físico compartiendo gustos colectivos.

A nivel financiero y para el trimestre en curso, que coincide con el inicio del torneo, la empresa emitió un pronóstico optimista en su reporte financiero, proyectando ingresos de entre 3,540 millones de dólares y 3,600 millones de dólares, impulsados principalmente por el Mundial.

El Mundial tendrá reservas de último minuto

Sin embargo, esta previsión todavía no se refleja del todo en los anfitriones de la plataforma. De acuerdo con reportes de anfitriones en redes sociales, existe baja ocupación a solo tres semanas del partido inaugural, algo que no coincide con las expectativas que tenían hace unos meses, cuando comenzaron a preparar sus propiedades para el torneo.

En este sentido, Chesky señala que este comportamiento es algo común, pues también se registró en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, donde se solventó con reservas de último minuto. Además, rescata que si bien la plataforma está experimentado una “demanda récord”, hay anfitriones que están “cobrando demasiado”, razón por la cual no ocupan sus espacios.

Publicidad

A pesar de ello, la plataforma tendrá un fuerte arraigo local, pues la mayoría (70%) de quienes se hospeden en Ciudad de México serán personas mexicanas, lo que refuerza, en palabras del ejecutivo, una comunidad “por y para los mexicanos”.

Por otra parte, los anfitriones también enfrentan el plazo que dio el Gobierno de la Ciudad de México hasta el 20 de junio para darse de alta y poder poner sus propiedades en plataformas de hospedaje temporal.

Al respecto, Chesky apunta que si los usuarios ya completaron su registro, este asunto no afectará su capacidad de recibir reservas para sus alojamientos. No obstante, profundiza en que estos sistemas suelen tener “consecuencias no deseadas”, como limitar la actividad dentro de la plataforma.

Para evitar este problema, el directivo recomienda a los reguladores generar sistemas de registro sencillo, digitales e idealmente gratuitos con la finalidad de evitar procesos complejos y costosos, que desincentivan a los anfitriones ocasionales (como maestros, jubilados o trabajadores de la salud) y, en cambio, “dejan el mercado principalmente en manos de profesionales que tienen los recursos para navegar la burocracia”.

Cabe resaltar que las tres ciudades que serán sede del Mundial en México han experimentado un crecimiento notorio en los alojamientos dedicados a las rentas de corto plazo desde 2023 ha sido notorio. Ciudad de México, por ejemplo, pasó de 18,874 propiedades en Airbnb y otras plataformas a 243,496, es decir, un 30% más.

En la zona metropolitana de Guadalajara, la oferta prácticamente creció en un 50%, de unas 6,300 a alcanzar 9,700, y en la de Monterrey se duplicó, al pasar de 3,700 a 7,200, según datos de la plataforma de rastreo AirDNA, citados por el diario El País.

Airbnb y CDMX abrirán exposición en torno al Mundial

Como parte de las actividades que la vertical de Experiencias tendrá en el país alrededor del Mundial destaca la apertura de la exposición La ciudad que no ha dejado de jugar en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.

Esta exposición, de acuerdo con Alejandra de la Mora, curadora de la exposición, es un recorrido histórico compuesto por recuerdos de la gente que vivió las diferentes ediciones del Mundial en México, desde el 70, el 71 (el primer Mundial Femenil en el que la Selección Mexicana quedó subcampeona), el 86 y el 2026. Además, será posible visitar la zona en que la selección de Brasil se hospedó en la edición de México 70, incluida la habitación de Pelé.

Otra de las las experiencias relevantes es la convivencia de 10 aficionados el exfutbolista Hugo Sánchez, visitando lugares emblemáticos como el Estadio Azteca y "La Cantera" de los Pumas. Asimismo, Chesky anunció que la empresa donará 1,000 boletos para que niños puedan asistir a los partidos de México en el torneo.

Publicidad

Tags

Airbnb Copa Mundial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad