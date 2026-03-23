El fin del networking transaccional. ¿Por qué tu "tribu" es el activo más valioso en 2026?

Hoy, el capital más crítico de un ejecutivo no es su red de contactos, sino su tribu estratégica y/o comunidad. Hemos pasado de la era del "networking de superficie" a la era de la "conexión de trinchera". No se trata de a cuánta gente conoces, sino de quiénes están dispuestos a responder por ti un domingo por la noche cuando una crisis reputacional o una duda existencial golpea tu puerta.

El sustento antropológico: el número de Dunbar

Para entender por qué el networking masivo suele fallar, debemos mirar hacia la antropología. Robin Dunbar, profesor de la Universidad de Oxford, formuló una teoría que hoy es más relevante que nunca: el cerebro humano tiene un límite cognitivo para mantener relaciones sociales estables. Este número es aproximadamente 150.

Sin embargo, dentro de ese número existen círculos concéntricos. El círculo de "apoyo crítico" está limitado a solo 5 o 15 personas. Intentar gestionar una red de 5,000 contactos con la misma intensidad es, biológicamente, una batalla perdida. La "tribu" profesional se asienta en ese círculo íntimo de confianza radical. Es el grupo que realmente influye en tu toma de decisiones y en tu bienestar mental.

La tribu como ventaja competitiva

El gurú del marketing Seth Godin, en su obra Tribus, revolucionó la idea de liderazgo al afirmar que los seres humanos estamos programados para buscar pertenencia. En el contexto de los negocios en 2026, pertenecer a una tribu no es un lujo emocional, es una estrategia de supervivencia.

Una tribu bien constituida funciona como un "comité de sabios" personal. Mientras que el networking tradicional es horizontal y busca la extensión (conocer a muchos), la tribu es vertical y busca la profundidad (conocer de verdad a unos pocos). Esta profundidad permite algo que LinkedIn no puede ofrecer: la vulnerabilidad estratégica. Poder admitir ante un grupo de pares que no sabes cómo manejar una fusión o que te sientes rebasado por la inteligencia artificial, es lo que permite obtener soluciones reales en lugar de palmadas en la espalda.