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El fin del networking transaccional. ¿Por qué tu "tribu" es el activo más valioso en 2026?

En un mercado saturado de ruido y algoritmos, la verdadera moneda de cambio es la confianza. El networking tradicional te da visibilidad, pero solo tu tribu te dará sostenibilidad.
lun 23 marzo 2026 06:02 AM
El fin del networking transaccional. ¿Por qué tu "tribu" es el activo más valioso en 2026?
Tu éxito profesional no dependerá de la cantidad de personas que tengan tu tarjeta de presentación, sino de la calidad de aquellos pocos que están dispuestos a saltar al campo de batalla contigo, esas personas que confían en tu trabajo y persona, considera Alexis Ibarra. (Foto: iStock)

En la última década, la narrativa del éxito profesional se construyó sobre el volumen: cuántos seguidores tienes en redes sociales, en este caso en LinkedIn, cuántas tarjetas intercambiaste en el último foro de negocios y qué tan grande es tu base de datos negocios en el CRM.

Pero en un entorno tan cambiante y marcado por la incertidumbre geopolítica y la soledad del liderazgo en la era del trabajo híbrido, esa métrica ha quedado obsoleta.

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Hoy, el capital más crítico de un ejecutivo no es su red de contactos, sino su tribu estratégica y/o comunidad. Hemos pasado de la era del "networking de superficie" a la era de la "conexión de trinchera". No se trata de a cuánta gente conoces, sino de quiénes están dispuestos a responder por ti un domingo por la noche cuando una crisis reputacional o una duda existencial golpea tu puerta.

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El sustento antropológico: el número de Dunbar

Para entender por qué el networking masivo suele fallar, debemos mirar hacia la antropología. Robin Dunbar, profesor de la Universidad de Oxford, formuló una teoría que hoy es más relevante que nunca: el cerebro humano tiene un límite cognitivo para mantener relaciones sociales estables. Este número es aproximadamente 150.

Sin embargo, dentro de ese número existen círculos concéntricos. El círculo de "apoyo crítico" está limitado a solo 5 o 15 personas. Intentar gestionar una red de 5,000 contactos con la misma intensidad es, biológicamente, una batalla perdida. La "tribu" profesional se asienta en ese círculo íntimo de confianza radical. Es el grupo que realmente influye en tu toma de decisiones y en tu bienestar mental.

La tribu como ventaja competitiva

El gurú del marketing Seth Godin, en su obra Tribus, revolucionó la idea de liderazgo al afirmar que los seres humanos estamos programados para buscar pertenencia. En el contexto de los negocios en 2026, pertenecer a una tribu no es un lujo emocional, es una estrategia de supervivencia.

Una tribu bien constituida funciona como un "comité de sabios" personal. Mientras que el networking tradicional es horizontal y busca la extensión (conocer a muchos), la tribu es vertical y busca la profundidad (conocer de verdad a unos pocos). Esta profundidad permite algo que LinkedIn no puede ofrecer: la vulnerabilidad estratégica. Poder admitir ante un grupo de pares que no sabes cómo manejar una fusión o que te sientes rebasado por la inteligencia artificial, es lo que permite obtener soluciones reales en lugar de palmadas en la espalda.

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Lecciones de las Zonas Azules: el Moai

Incluso la ciencia de la longevidad respalda esta tesis. En las "Zonas Azules" (lugares donde la gente vive más de 100 años), como Okinawa, Japón, existe el concepto del Moai. Se trata de un grupo de apoyo social que se forma en la infancia y acompaña a la persona durante toda su vida. Los miembros de un Moai se comprometen a apoyarse mutuamente en lo emocional, social y, a veces, incluso en lo financiero.

Trasladado al mundo corporativo, tu Moai es ese grupo de colegas que te han visto fracasar y triunfar, y que te mantienen anclado a tus valores cuando la presión del mercado intenta desviarte.

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Anatomía de una tribu estratégica

Para que una red de contactos se transforme en una tribu, debe contar con tres roles fundamentales que todo líder debe cultivar:

Los mentores (la brújula): Aquellos que ya recorrieron el camino que tú estás empezando. No solo te dan consejos, te ahorran años de errores.

Los pares o Spars (el espejo): Colegas en tu mismo nivel jerárquico, pero quizás en industrias distintas. Son quienes te retan, cuestionan tus sesgos y te dicen la verdad sin los filtros de la política corporativa.

Los patrocinadores (el motor): Personas con poder de decisión que no solo te dan consejos, sino que ponen tu nombre sobre la mesa cuando hay una oportunidad de oro y tú no estás en la sala para defenderte.

De la acumulación a la curaduría

Construir una tribu requiere un cambio de mentalidad: pasar de ser un "cazafortunas" de contactos a ser un "curador" de relaciones.

1. La regla de la generosidad: la tribu no se construye pidiendo favores, sino ofreciendo valor genuino. El capital social se deposita antes de intentar retirarlo.

2. Limpieza de red: es preferible tener una agenda con 50 nombres de personas con las que has comido en los últimos seis meses, que 10,000 conexiones que no reconocerían tu voz al teléfono.

3. Rituales de conexión: la tribu se mantiene viva mediante la recurrencia. Ya sea una cena mensual o un grupo de mensajería privada de alto nivel, la constancia es el pegamento de la confianza.

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Conclusión

En un mercado saturado de ruido y algoritmos, la verdadera moneda de cambio es la confianza. El networking tradicional te da visibilidad, pero solo tu tribu te dará sostenibilidad. Al final del día, tu éxito profesional no dependerá de la cantidad de personas que tengan tu tarjeta de presentación, sino de la calidad de aquellos pocos que están dispuestos a saltar al campo de batalla contigo, esas personas que confían en tu trabajo y persona.

Es momento de dejar de coleccionar contactos y empezar a construir tu tribu.

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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Alexis Ibarra. Síguela en LinkedIn .

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Empresas Estrategia y marketing

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