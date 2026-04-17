El siguiente paso digital de México empieza con el talento

En los últimos años, el país ha avanzado de manera importante en la incorporación de tecnologías como la nube, los datos y la ciberseguridad. Sin embargo, la conversación sobre competitividad está evolucionando hacia un enfoque más profundo: cómo asegurar que existan las capacidades humanas necesarias para aprovechar plenamente estas herramientas.

Los datos ayudan a dimensionar esta oportunidad. De acuerdo con el Kyndryl Readiness Report 2025, solo 34% de las organizaciones en México se consideran completamente preparadas para enfrentar riesgos tecnológicos y operativos. Más que una limitación, esto refleja el espacio que existe para seguir fortaleciendo habilidades que permitan a las empresas operar con mayor resiliencia, eficiencia e innovación.

En este contexto, también comienzan a surgir iniciativas estratégicas enfocadas en el desarrollo de talento digital, tales como programas de formación y financiamientos en ciberseguridad e IA para mujeres, dos de las áreas con mayor demanda y proyección en el mercado laboral. Este tipo de esfuerzos, impulsados desde la colaboración corporativa y social, contribuyen a fortalecer el ecosistema de talento en el país, pero también invitan a ampliar la conversación hacia un tema fundamental: la inclusión como motor de competitividad.

De acuerdo con el Inegi, menos de 30% de las personas egresadas de carreras STEM en México son mujeres. Reducir esta brecha representa una oportunidad significativa, no solo desde una perspectiva social, sino también económica. Integrar a más mujeres al sector tecnológico amplía la base de talento disponible y fortalece la capacidad del país para responder a la demanda creciente de habilidades especializadas.

A esto se suma un elemento clave: la necesidad de fortalecer la vinculación entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral. Alinear los programas educativos con las habilidades que hoy demandan las industrias, así como promover modelos de aprendizaje continuo, será fundamental para cerrar brechas y acelerar la preparación del talento en un entorno tecnológico en constante evolución.