Gestiona sistemas, no personas

Esa frase resume uno de los problemas más frecuentes en las organizaciones. Existe el supuesto de que las personas responderán de forma predecible, como si siguieran una ecuación. Si A entonces B; sin embargo, cuando se involucra el factor humano, el resultado rara vez es lineal. Frente a esa incertidumbre, muchas empresas adoptan un enfoque equivocado: intentar cambiar a la persona.

Pretender transformar el comportamiento de un equipo completo es prácticamente imposible. En contraste, ajustar un sistema es concreto y replicable. Cuando el resultado no llega, buscamos un culpable. Resulta más sencillo cambiar un nombre en el organigrama que revisar por qué ese puesto cambia de director cada seis meses.

El mito del trabajador problema

Las compañías buscan al “candidato ideal” como si el fracaso organizacional se resolviera con un currículum perfecto. Invierten semanas en métodos de selección rigurosos, evalúan competencias, aplican pruebas psicométricas y validan referencias. Contratan a alguien excepcional. Tres meses después, esa misma persona entrega resultados mediocres.

¿Qué cambió? La respuesta está en la arquitectura que lo recibe. Un profesional capacitado pierde efectividad cuando trabaja con objetivos borrosos. Cuando cada área exige resultados inmediatos sin coordinación con las demás, el colaborador se convierte en administrador de urgencias; su capacidad y técnica quedan sepultadas bajo el caos operativo.

He visto talento extraordinario apagarse porque nadie definió con precisión las metas trimestrales. Un gerente comercial recibe la instrucción de “vende más" sin que le precisen si debe priorizar volumen, margen o retención de clientes. Un gerente de proyecto debe “mejorar eficiencia” mientras tres directores le exigen reportes con métricas que se contradicen y nadie lee.