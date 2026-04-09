Cuando las máquinas hacen el trabajo, ¿qué pasa con el talento?

Seamos claros. La IA no eliminará tantos empleos como muchos temen, pero lo que sí podría erosionar, si no entendemos bien lo que está ocurriendo, es algo mucho más frágil pero fundamental para las empresas: el talento humano.

De acuerdo con datos del World Economic Forum, el 44% de las habilidades actuales de los trabajadores cambiarán radicalmente en los próximos cinco años y entre las habilidades que más importancia adquirirán serán el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, el liderazgo y el pensamiento estratégico. Justamente aquellas habilidades que son más difíciles de automatizar.

El riesgo aparece cuando confundimos eficiencia con desarrollo de capacidades. Durante décadas, el talento profesional se construyó a partir de procesos largos: investigar, escribir, analizar, sintetizar información y aprender a formular ideas con claridad. Hoy, muchas de esas tareas pueden resolverse en segundos con una herramienta de IA.

La eficiencia es innegable. Pero también plantea un dilema cultural. Si una generación entera se acostumbra a delegar a las máquinas la redacción de textos, el análisis de información o la generación de ideas, el problema ya no será la pérdida de empleos, sino la posible erosión de habilidades fundamentales.

Algunos datos comienzan a apuntar en esa dirección. Investigaciones de Stanford University y el Massachusetts Institute of Technology que analizan el impacto de los modelos de IA en tareas profesionales han encontrado incrementos de productividad de entre 20% y 60% en ciertos trabajos basados en conocimiento. El dato es revelador: cuando la tecnología realiza buena parte del trabajo cognitivo, el esfuerzo intelectual requerido por las personas disminuye.

La historia tecnológica ofrece ejemplos parecidos. Cuando aparecieron las calculadoras, muchos pensaron que desaparecería la enseñanza de las matemáticas. No ocurrió. Pero sí cambió la relación de las personas con el cálculo mental.

La IA podría provocar un fenómeno similar, pero a una escala mucho mayor. No estamos hablando de una herramienta especializada, sino de una tecnología capaz de intervenir en prácticamente cualquier actividad intelectual: desde redactar informes hasta escribir código o diseñar estrategias.