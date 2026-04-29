De manera casi generalizada, hoy la sensación en muchas organizaciones es la misma: no es que las cosas vayan rápido, es que pasan todas a la vez… y ninguna admite espera. La geopolítica reconfigura mercados en cuestión de semanas, la presión económica obliga a ajustar decisiones constantemente, la polarización tensiona cualquier posicionamiento y la Inteligencia Artificial acelera los tiempos hasta niveles que hace poco parecían impensables. En ese contexto, reaccionar rápido se ha convertido en una condición casi obligatoria para mantenerse competitivo.
El valor de la excelencia en la era de la inmediatez
El problema aparece cuando la velocidad deja de ser una capacidad y empieza a convertirse en el único criterio. En entornos de alta presión, la urgencia se instala como lógica dominante. No necesariamente porque falte talento o rigor, sino porque la sensación de que detenerse implica quedarse atrás termina empujando a resolver antes de comprender, a ejecutar antes de definir y a priorizar salir sobre salir bien. Así, lo que empieza como una adaptación razonable al contexto acaba transformándose en una forma de operar.
Y ahí es donde se genera una tensión que muchas organizaciones están empezando a sentir, pero no siempre a nombrar: la que existe entre la inmediatez y la excelencia. Durante los últimos años hemos construido culturas que valoran la agilidad, la rapidez de respuesta y la capacidad de adaptación. Y con razón. Pero cuando esa lógica se lleva al extremo, empieza a instalarse una idea peligrosa: que “lo suficientemente bueno” es la norma. Que si algo funciona en el corto plazo, ya habrá tiempo para mejorarlo después. Que el detalle puede esperar. El problema es que rara vez ocurre.
La excelencia no desaparece de golpe. Se diluye cuando deja de ser el estándar y pasa a ser una aspiración secundaria. La forma se descuida porque lo importante es llegar, el fondo se simplifica porque no hay tiempo, el criterio se relaja porque la urgencia lo justifica. No es una decisión explícita, es una acumulación de pequeñas concesiones que, con el tiempo, terminan afectando la consistencia.
A partir de ahí, la conversación deja de ser interna y se vuelve mucho más concreta: tiene que ver con lo que entregamos. Con la calidad real de lo que ponemos en el mercado, con cómo pensamos, construimos y realizamos nuestro trabajo en un entorno que premia la velocidad. Porque en tiempos complejos, la excelencia no se sostiene por inercia. Se construye con decisiones muy específicas.
La primera es el foco. En un contexto donde de urgencia, intentar responder a todo suele ser la forma más rápida de diluir la calidad. Elegir en qué batallas vale la pena invertir tiempo, profundidad y criterio no es una limitación, es una condición para hacer las cosas bien. Sin foco, la excelencia se fragmenta; con foco, se vuelve alcanzable.
La segunda tiene que ver con integrar miradas. La presión por avanzar rápido tiende a simplificar los procesos y a reducir las perspectivas. Pero los problemas complejos no se resuelven desde una sola disciplina ni desde una sola lógica. Incorporar puntos de vista distintos no ralentiza el trabajo, lo fortalece. La excelencia, en este sentido, no es lineal, es el resultado de contrastar, cuestionar y enriquecer.
Y la tercera, quizás la más difícil de sostener hoy, es la revisión. Darse tiempo entre una versión y otra, dejar reposar una idea, volver sobre lo construido con otra mirada. En una cultura de multitasking permanente, donde todo ocurre en paralelo y sin pausa, revisar puede parecer un lujo. Pero en realidad es lo que separa una buena ejecución de una sólida. Ni la hiperactividad ni la fragmentación ayudan a hacer mejor el trabajo; muchas veces solo aceleran errores que después son más costosos de corregir.
En todos estos puntos, la Inteligencia Artificial puede ser una gran aliada, pero no un sustituto del criterio. Bien utilizada, permite acelerar procesos, enriquecer análisis y ampliar perspectivas. Pero la calidad final, la coherencia, el enfoque, el juicio; sigue necesitando de la intervención humana. La tecnología puede ayudar a llegar más rápido, la excelencia sigue exigiendo tomar mejores decisiones informadas.
El contexto no va a desacelerar. La exigencia tampoco. Pero precisamente por eso, la excelencia deja de ser una aspiración ideal y se convierte en una forma de diferenciación real. Porque cuando todo empuja a hacer más, más rápido y con menos profundidad, hacer menos, pero mejor, no es una desventaja. Es una decisión. Y, en muchos casos, la única forma de que lo que construimos hoy siga teniendo sentido mañana.
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Nota del editor: David González Natal es Socio y Director General LATAM Norte en LLYC. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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