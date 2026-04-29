El valor de la excelencia en la era de la inmediatez

El problema aparece cuando la velocidad deja de ser una capacidad y empieza a convertirse en el único criterio. En entornos de alta presión, la urgencia se instala como lógica dominante. No necesariamente porque falte talento o rigor, sino porque la sensación de que detenerse implica quedarse atrás termina empujando a resolver antes de comprender, a ejecutar antes de definir y a priorizar salir sobre salir bien. Así, lo que empieza como una adaptación razonable al contexto acaba transformándose en una forma de operar.

Y ahí es donde se genera una tensión que muchas organizaciones están empezando a sentir, pero no siempre a nombrar: la que existe entre la inmediatez y la excelencia. Durante los últimos años hemos construido culturas que valoran la agilidad, la rapidez de respuesta y la capacidad de adaptación. Y con razón. Pero cuando esa lógica se lleva al extremo, empieza a instalarse una idea peligrosa: que “lo suficientemente bueno” es la norma. Que si algo funciona en el corto plazo, ya habrá tiempo para mejorarlo después. Que el detalle puede esperar. El problema es que rara vez ocurre.

La excelencia no desaparece de golpe. Se diluye cuando deja de ser el estándar y pasa a ser una aspiración secundaria. La forma se descuida porque lo importante es llegar, el fondo se simplifica porque no hay tiempo, el criterio se relaja porque la urgencia lo justifica. No es una decisión explícita, es una acumulación de pequeñas concesiones que, con el tiempo, terminan afectando la consistencia.

A partir de ahí, la conversación deja de ser interna y se vuelve mucho más concreta: tiene que ver con lo que entregamos. Con la calidad real de lo que ponemos en el mercado, con cómo pensamos, construimos y realizamos nuestro trabajo en un entorno que premia la velocidad. Porque en tiempos complejos, la excelencia no se sostiene por inercia. Se construye con decisiones muy específicas.

La primera es el foco. En un contexto donde de urgencia, intentar responder a todo suele ser la forma más rápida de diluir la calidad. Elegir en qué batallas vale la pena invertir tiempo, profundidad y criterio no es una limitación, es una condición para hacer las cosas bien. Sin foco, la excelencia se fragmenta; con foco, se vuelve alcanzable.