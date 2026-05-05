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Regulación de la IA en Latinoamérica. ¿Nuevos retos o un cambio de enfoque? La situación en México

No existe una sola forma de controlar la IA en el mundo. Cada región tiene sus propias reglas según sus valores y necesidades.
mar 05 mayo 2026 06:01 AM
Regulación de la IA en Latinoamérica. ¿Nuevos retos o un cambio de enfoque? La situación en México
Para que América Latina aproveche la IA y reduzca sus riesgos, necesita con urgencia un cambio de enfoque que implique ser cada vez más transparentes y justos. Únicamente así la tecnología servirá realmente a nuestra sociedad y construiremos un futuro más inclusivo y sostenible, considera José Heriberto García Peña. (Foto: iStock)

El reto de regular la Inteligencia Artificial

En América Latina crear reglas para la Inteligencia Artificial (IA) es una tarea difícil. La tecnología avanza muy rápido, mientras que las leyes se crean de forma lenta. Esto deja un vacío legal que los países están tratando de resolver. El objetivo es doble: queremos aprovechar la innovación y mejorar la economía, pero al mismo tiempo necesitamos proteger los derechos de las personas y evitar riesgos éticos. Cada país de la región está en un punto distinto: quienes apenas empiezan a debatir hasta los que ya tienen leyes propuestas.

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Diferentes maneras de regular la IA

No existe una sola forma de controlar la IA en el mundo. Cada región tiene sus propias reglas según sus valores y necesidades. Mientras Europa prefiere leyes estrictas, otros países se enfocan más en crear tecnología o en vigilar su uso. Conocer estos modelos ayuda a América Latina a decidir qué camino seguir para crecer, proteger los derechos de las personas y usar la IA de forma responsable.

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América Latina está dando pasos importantes para regular la IA. Varios países están creando normas para proteger a los ciudadanos mientras permiten que la tecnología siga avanzando de forma segura y ética. Hay ocho países que lideran el camino en la región, entre ellos, Perú fue el pionero. Sus leyes servirán como ejemplo para otros, ayudando a crear un entorno donde la tecnología pueda crecer de forma segura y beneficiosa para todos. La Alianza Digital entre la Unión Europea y América Latina es un paso clave para construir un futuro compartido. En un mundo donde las reglas para la Inteligencia Artificial son cada vez más complicadas, esta unión permite compartir ideas y trabajar juntos.

La situación actual de México

México sabe que la IA es una tecnología con mucho potencial. Por eso está buscando formas de regularla. Durante el periodo 2021-2025 se han tramitado diversas iniciativas de ley y propuestas de reforma constitucional correspondientes a regular la IA (son 5 en total, sumando una de reforma constitucional al artículo 73). Las iniciativas buscan establecer un marco jurídico, enfocado en aprovechar los beneficios de la IA, a la vez que proteger los derechos de los usuarios y del público en general.

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El objetivo es impulsar la tecnología sin dejar de lado los derechos de las personas. Este proceso incluye documentos, foros y propuestas de leyes. Se basa en una Estrategia Nacional donde el gobierno y varias organizaciones trabajan en reglas básicas para usar la IA en áreas importantes como salud, educación y seguridad y sobre todo cuidando la Protección de Datos. El fin es asegurar que nuestra información se use de forma ética y con nuestro permiso; siguiendo con el fomento de Guías éticas, donde las universidades juegan su papel pues están creando códigos de buena conducta; y por último articulando Reglas por sectores para que el uso de algoritmos sea seguro para los usuarios.

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Conclusiones: actuar ahora por un futuro digital responsable

El desarrollo de la IA en América Latina es emocionante y variado. Países como Chile, Brasil, Uruguay y México están avanzando rápido. Estamos en un punto clave: las decisiones que tomemos hoy decidirán si la IA nos ayuda a reducir la desigualdad o si la empeora.

Para que América Latina aproveche la IA y reduzca sus riesgos, necesita con urgencia un cambio de enfoque que implique ser cada vez más transparentes y justos. Únicamente así la tecnología servirá realmente a nuestra sociedad y construiremos un futuro más inclusivo y sostenible. El objetivo es que la tecnología no solo traiga avances, sino que también proteja los derechos y valores de todas las personas.

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En México nos toca construir un futuro digital responsable y esto no es solo trabajo de los políticos. El objetivo es crear reglas claras que nos permitan innovar sin olvidar nuestros valores y derechos humanos. Además, colaborar con otros países nos ayuda a aprender de sus éxitos y ajustar esas ideas a nuestra realidad.

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Nota del editor: José Heriberto García Peña es abogado, Doctor en Derecho, Conferencista nacional e internacional. Profesor-Investigador del Departamento de Derecho en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Actual Vicepresidente de investigación e innovación en FIADI y Director de la Revista Informática & Derecho 2ª Época desde 2022. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Opinión Inteligencia artificial America Latina

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