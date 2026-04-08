¿De verdad entendemos el modelo económico de la IA en México?

Lo que el modelo no alcanza a ver

En México una parte importante del valor no se genera desde procesos estructurados, sino de la adaptación constante. Negocios que cambian su oferta según lo que se vende hoy. Decisiones que responden a señales culturales, sociales o incluso intuitivas.

El problema aparece cuando intentamos medir esa lógica con herramientas diseñadas para otra, porque la IA mide lo que se puede estructurar, lo que no entra en ese modelo simplemente pierde claridad.

Un ejemplo claro es el crédito: Un sistema optimizado puede determinar que una persona no es sujeto de financiamiento porque no tiene historial o variables suficientes, pero esa misma persona puede generar flujo todos los días, sólo que no en un sistema reconocible.

Entonces, si ese modelo se adopta sin cuestionarlo, el resultado no es eficiencia, es exclusión de variables, de contexto, de entorno y de las economías invisibles.

La economía que podríamos empezar a borrar

Estamos frente a algo más que adaptación tecnológica, estamos frente a un choque de modelos. Si la IA se implementa bajo la lógica que hoy estamos importando, no sólo va a optimizar ciertos sectores, también va a redefinir qué cuenta como valor y qué queda fuera.

En un país que opera desde la adaptación, ¿cuál es la profundidad con la que podría afectar esto a México?

Pensemos en agricultura. Modelos entrenados con datos que pueden recomendar qué sembrar o cuándo, pero en contextos donde el clima cambia, el acceso al agua es irregular y las decisiones dependen de precios locales. Cuando los sistemas no revisan esto, tenemos la pérdida de una cosecha valiosa y de sustentos para muchas familias.