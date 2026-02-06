Biomímesis sistémica, la naturaleza como modelo para la optimización industrial

Las nuevas tecnologías rara vez aportan valor por sí solas; deben ser "infundidas" en un sistema anfitrión o en una plataforma existente. La introducción de una nueva tecnología provoca una cascada de cambios en el sistema complejo, lo cual demanda el rediseño de funciones y componentes, así como de interfaces físicas y de alteraciones, ya sean en los flujos de energía, masa e información de los sistemas industriales. La innovación no solo depende de qué tan avanzada es una tecnología, sino también de cuándo y cómo se introduce en el mercado y de su alineación con las capacidades del usuario, la infraestructura y las expectativas existentes.

El caso del Buick Riviera de 1986 lo ilustra con claridad, el Riviera incorporó una tecnología radical (pantalla táctil y control digital) sin que el ecosistema —usuarios, ergonomía, costos cognitivos, confiabilidad— estuviera preparado para absorberla. El resultado fue una innovación técnicamente brillante pero mal sincronizada. Buick apostó por un salto disruptivo en lugar de una secuencia incremental de aprendizaje, rompiendo con la idea de introducir cambios en ritmos predecibles que permitan la adaptación organizacional y del mercado. La pantalla reemplazó más de 80 controles físicos sin ofrecer ventajas funcionales inmediatas: era más lenta, distraía y aumentaba la fricción de uso, lo que confirma que una innovación puede destruir valor a corto plazo aun cuando sea correcta a largo plazo.

Las grandes transformaciones industriales impulsadas por la tecnología no suceden por el cambio aislado de un solo componente, sino todo un conjunto de características técnicas, desde la ingeniería de sistemas complejos, esto se realiza a través de invasividad y la propagación del cambio. La evolución tecnológica tiende a resolver dualidades al fusionar funciones, por ejemplo: el caso de las aletas del motor: en motores enfriados por aire, las aletas servían solo para enfriar. En la evolución hacia un motor eléctrico, estas aletas se integran como nervaduras que también proporcionan rigidez mecánica. La nueva estructura integra dos funciones (enfriamiento y sostén) que antes estaban separadas, superando la simple componenda entre estructuras rivales, con lo que ahora un solo elemento cumple múltiples funciones de manera eficiente, superando soluciones primitivas que requerían componentes separados para cada tarea. Este tipo de enfoque es fundamental en la ingeniería para optimizar el uso de materiales, reducir el peso y mejorar la eficiencia general del producto.