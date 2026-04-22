El alto costo de inyectar fondos en exceso antes de validar los fundamentos del negocio

En el ámbito financiero internacional existe la hipótesis de que una parte de las causas que llevan a la quiebra a los startups es la excesiva captación de fondos en la búsqueda de alcanzar una valuación superior a 1,000 millones de dólares, dejando en segundo término la búsqueda de la rentabilidad a causa del propio core del negocio.

Si bien es cierto que las empresas emergentes necesitaban atraer inversión con rapidez para establecer una posición dominante en el mercado, también es cierto que inundar con inyecciones de capital a esas compañías, e incluso trasladar ese flujo de inversión hacia los usuarios a través de precios artificialmente bajos e incentivos generosos, no siempre logra eliminar a la competencia, ni justificar sus valuaciones estratosféricas.

Incrementar artificialmente la valuación para fomentar la tracción comercial puede ser un paso a la muerte. Bill Gurley destaca que inversiones de hasta $300 millones en empresas con apenas 12 meses de vida califican como un comportamiento de "burbuja".

La abundancia de capital crea un escenario irreal en el que los fundadores creen que el financiamiento es infinito, lo que los aleja de los procesos cíclicos necesarios. Recaudar más capital en rondas cada vez más grandes bajo la creencia irracional de que el flujo de dinero y la escala tecnológica resolverán deficiencias del modelo de negocio suele colapsar la estructura de la empresa antes de validar su ajuste entre producto y mercado.

Estas valuaciones unicornio, basadas en el fervor de los primeros usuarios y promesas futuras, obligan a burn rates insostenibles que distorsionan las prioridades estratégicas y dificultan la construcción de un negocio a largo plazo.