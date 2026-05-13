Del protocolo al sistema (II). Los cimientos de un protocolo que funciona

En mi columna anterior hablé sobre lo que pide la normatividad en México alrededor de esta herramienta obligatoria para cualquier empresa. En esta ocasión me quiero enfocar en los elementos del protocolo que son fundamentales para que, desde el papel, sea inclusivo, confiable y efectivo .

El primer elemento es diseñarlo desde el marco de derechos humanos, con el fin de proteger la dignidad de todas las personas involucradas: quienes denuncian, quienes son señaladas, quienes atestiguan y quienes investigan. Este principio determina que el proceso sea imparcial y que ninguna de las partes quede indefensa mientras avanza el debido proceso.

El segundo tiene que ver con quién lo opera. En una versión ideal se debe contar con dos figuras clave: las personas orientadoras y el Comité de Atención y Seguimiento. Las primeras son el primer punto de contacto para quien vive o presencia una situación de violencia o discriminación. Están preparadas para escuchar el caso, orientar, acompañar y canalizar. El Comité, por su parte, es el órgano que investiga y resuelve, y cuando se compone de miembros de diversas áreas y jerarquías da mayor solidez y confianza a sus resoluciones.

El tercero es una política interna de prevención. El mejor protocolo es el que logra que se eviten situaciones graves porque la cultura laboral interna las disuade. Es decir, todas las personas trabajan de forma activa para que el ambiente sea seguro y agradable para cualquiera. Eso se construye con acciones intencionadas que se actualizan año con año y que se implementan a lo largo del tiempo. (Spoiler, es mucho más que una sola sensibilización anual ).

El cuarto es contar con múltiples canales de denuncia para elevar la probabilidad de su uso. Hay personas que prefieren reportar por escrito, otras de forma anónima, otras a través de una persona de confianza. Mientras más vías haya, más probable es que alguien efectivamente las use.

El quinto es el diseño de los mecanismos de atención. Estos deben ser viables para cada empresa: con plazos definidos, contemplando desde situaciones cotidianas hasta casos de mayor gravedad y con claridad sobre qué ocurre en cada etapa.