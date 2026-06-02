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La piratería ya no es “gratis”. El costo oculto en ciberseguridad que México no puede ignorar

Reconocer a la piratería como un problema de seguridad y de confianza del consumidor, y no solo como uno legal, es esencial para construir una economía digital más segura y resiliente en México.
mar 02 junio 2026 06:00 AM
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La transmisión de deportes en streaming ha llevado a que los usuarios miren más piratería.
En México, donde los hogares dependen cada vez más de televisores inteligentes, dispositivos móviles, computadoras portátiles y redes domésticas, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de una sola pantalla, señala Larissa Knapp. (Foto: ©iStock
)

Durante años, la piratería digital en México se abordó principalmente como un problema de derechos de autor. Se consideraba solo un problema para los estudios de producción audiovisual, las ligas deportivas, los radiodifusores y otros titulares de derechos. Esa visión hoy está obsoleta.

Hoy en día, la piratería no se limita simplemente al acceso ilegal de películas, series, deportes en vivo o canales de televisión. Alimenta una sofisticada industria criminal, ofreciendo a actores maliciosos un modelo escalable y altamente rentable de explotar a los consumidores mediante malware, phishing, robo de credenciales y fraude financiero. El riesgo no se limita a los titulares de derechos: afecta a los consumidores mexicanos, a las empresas y, en general, a la economía digital del país.

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Investigaciones recientes en ciberseguridad , que examinan cientos de sitios web de piratería en América Latina, muestran el peligro detrás de este modelo criminal de negocio. El streaming ilegal, las plataformas peer-to-peer (P2P), IPTV y los portales de piratería fraudulentos exponen a los usuarios a riesgos cibernéticos significativamente más altos que los servicios legítimos. En promedio, los sitios web de piratería son 21 veces más riesgosos que las plataformas legales, y en los peores escenarios, hasta 131 veces más peligrosos.

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Para México en particular, los hallazgos son especialmente preocupantes.

La razón es clara: la piratería da a las redes criminales acceso directo a los consumidores a gran escala. Estas plataformas están diseñadas para parecer legítimas, pero su modelo de negocio a menudo depende de la distribución de malware, esquemas de phishing, robo de credenciales y fraude financiero. Un consumidor que busca un partido de fútbol, una película o una serie popular “gratis” puede, en cambio, descargar spyware, encontrarse con pantallas de pago fraudulentas o entregar sin saberlo datos personales o bancarios. Lo que parece contenido gratuito puede tener un costo alto e invisible.

En México, donde los hogares dependen cada vez más de televisores inteligentes, dispositivos móviles, computadoras portátiles y redes domésticas, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de una sola pantalla. Una vez que un dispositivo es comprometido, el riesgo puede propagarse a todo el hogar. La información personal, las credenciales bancarias, las contraseñas y los dispositivos conectados pueden quedar expuestos.

El riesgo aumenta cuando los sitios de piratería se acceden desde dispositivos de trabajo, o cuando las personas reutilizan las mismas contraseñas en cuentas personales y profesionales. Lo que comienza como una decisión del consumidor puede convertirse rápidamente en una vulnerabilidad empresarial. Un solo dispositivo comprometido o una credencial robada puede abrir la puerta a fraudes más amplios, robo de datos o incidentes de seguridad corporativa.

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El streaming se convirtió en lo que odiaba

Los datos subrayan la magnitud del desafío. En México, los usuarios que accedieron a plataformas de piratería enfrentaron, en promedio, un aumento superior a 30 veces su exposición a amenazas cibernéticas en comparación con los sitios legítimos , superando las 50 veces en los peores escenarios. El streaming pirata, los sitios P2P y los portales fraudulentos se ubicaron consistentemente entre las categorías más peligrosas. Es importante destacar que ningún entorno de piratería analizado en México pudo considerarse seguro.

Esta realidad redefine la piratería como un problema de protección al consumidor y ciberseguridad, no simplemente como una cuestión de propiedad intelectual.

Las plataformas ilegales imitan cada vez más a marcas confiables, localizan su contenido en español y utilizan interfaces de pago familiares para ganar credibilidad.

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La amenaza también está evolucionando rápidamente. La inteligencia artificial generativa facilita y acelera la creación de páginas de estafa convincentes, interacciones falsas de servicio al cliente, campañas de fraude localizadas e intentos de phishing personalizados. Estas herramientas reducen el costo del engaño y permiten a los criminales dirigirse a los usuarios mexicanos a mayor escala.

Además, las implicaciones van más allá del daño individual.

Cuando los servicios inseguros se normalizan, la confianza en la economía digital de México se erosiona. Las plataformas legítimas que invierten en ciberseguridad, que cumplen con regulaciones y protegen a los consumidores, se ven obligadas a competir con operaciones criminales que no hacen nada de lo anterior. Con el tiempo, esta dinámica desalienta la innovación y debilita la capacidad del país para atraer tanto inversión nacional como extranjera en servicios digitales, medios, Fintech y tecnología.

Abordar este desafío requiere una acción coordinada. La educación del consumidor sigue siendo esencial, pero debe vincular directamente la piratería con riesgos que las personas ya comprenden: robo de identidad, cargos bancarios no autorizados y pérdida de control sobre dispositivos personales y redes domésticas.

Sin embargo, la concienciación por sí sola no es suficiente.

La política pública también desempeña un papel fundamental. Tratar la piratería a gran escala como cibercrimen organizado y utilizar herramientas proporcionales y transparentes —como el bloqueo de sitios, la aplicación coordinada de la ley, el intercambio de inteligencia y las estrategias de rastreo de dinero— pueden interrumpir los modelos de negocio criminales, al tiempo que reduce la exposición de los consumidores a malware, phishing y fraude. México tiene la oportunidad de abordar la piratería no solo como un problema de cumplimiento de la ley, sino como parte de una estrategia más amplia de protección al consumidor y ciberseguridad.

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Las empresas y los intermediarios también tienen un papel crítico que desempeñar. Una mejor higiene cibernética, incluida la gestión de credenciales, la autenticación multifactor y controles de acceso más estrictos, puede reducir la exposición cuando los consumidores o empleados se encuentran con sitios inseguros. Los proveedores de pagos y las empresas Fintech son especialmente importantes porque las operaciones de piratería dependen de la infraestructura financiera para monetizar servicios ilegales. Al identificar a actores reincidentes y colaborar con las autoridades y socios de la industria, se puede contribuir a cortar las fuentes de financiamiento que permiten que estas operaciones criminales escalen.

Ningún actor puede resolver este problema por sí solo. Pero una acción coordinada puede hacer que la piratería sea menos visible, menos rentable y peligrosa.

La piratería puede seguir comercializándose como “gratis”, pero para los consumidores y empresas en México, la evidencia es clara: la piratería conlleva una carga de ciberseguridad costosa y oculta. Reconocer a la piratería como un problema de seguridad y de confianza del consumidor, y no solo como uno legal, es esencial para construir una economía digital más segura y resiliente en México.

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Nota del editor: Larissa Knapp es Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de Protección de Contenido en la Motion Picture Association, donde lidera la estrategia global de protección de contenido y la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principal coalición antipiratería del mundo. Anteriormente, trabajó durante 27 años en el FBI, incluyendo en roles de liderazgo senior, y actualmente colabora a nivel global con fuerzas del orden, gobiernos y socios de la industria para desarticular redes de piratería digital y proteger a consumidores, creadores y la economía digital. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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