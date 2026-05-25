“Tenemos conocimiento de diversas plataformas que ofrecen servicios de distribución de contenidos audiovisuales, entre ellos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y que operan de manera ilegal, entre otras razones, porque no están autorizadas a ofrecer ningún contenido audiovisual relacionado con dicho torneo, que haya sido licenciado por la FIFA, además de que no son personas físicas o morales que ofrezcan los servicios con apego al marco legal de nuestro país”, detalla el texto.

En la Mañanera del Pueblo, el titular de la Profeco destacó que el llamado no lo hizo la FIFA, sino Félix Aguirre Gil, del cual dijo es representante de la sede de la CDMX, además de que también es directivo del Estadio Banorte.

“Desde temprano estoy intercambiando mensajes con ellos, para aclararles que sí hay mesas de trabajo con la FIFA, el IMPI, Indautor, en donde participamos varias instituciones. Sí, Profeco es parte de la mesa, pero no lleva la coordinación.

“Sobre los derechos de transmisión, lo que ellos quieren es que nosotros tengamos participación en proteger los derechos de transmisión que son de Televisa para evitar que estas plataformas los puedan utilizar”, destacó el procurador.

El funcionario federal aseguró que se revisarán las atribuciones jurídicas de Profeco y que sí se atenderá la solicitud hecha sobre piratería.

Plataformas piratas

En el documento se detalla que se lograron identificar algunas de las plataformas ilegales que ofertan los partidos del Mundial de Futbol y que utilizan diversos dominios, entre estas destacan las siguientes:

Kaelus TV

ThunderTV

Telelatino

Sunset TV