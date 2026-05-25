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Organización del Mundial 2026 ubica cinco plataformas pirata en México y busca tumbarlas

El representante de la FIFA con sede en la CDMX asegura que la piratería en mercancías y plataformas de streaming ocasionan pérdidas económicas.
lun 25 mayo 2026 11:39 AM
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La justa mundialista aún no arranca pero ya despertó alerta por el aumento de la piratería que se observa desde las mercancías fñisicas como las plataformas de streaming. (Foto: iStock)

La cuenta oficial de la Ciudad de México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 26 emitió un comunicado en el que exige la intervención de las autoridades federales para que bajen las plataformas de streaming ilegales y que ofertan los partidos del evento deportivo que arrancará el 11 de junio.

En un comunicado difundido en su cuenta de 𝕏, Félix Aguirre Gil, administrador de la sede anfitriona en la CDMX, advirtió sobre el problema de la piratería tanto de mercancía como de servicios de streaming que transmiten ilegalmente partidos de futbol. Señaló que esta práctica genera afectaciones económicas y también daña la imagen del país, por lo que hizo un llamado al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, para intervenir en el tema.

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“Tenemos conocimiento de diversas plataformas que ofrecen servicios de distribución de contenidos audiovisuales, entre ellos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y que operan de manera ilegal, entre otras razones, porque no están autorizadas a ofrecer ningún contenido audiovisual relacionado con dicho torneo, que haya sido licenciado por la FIFA, además de que no son personas físicas o morales que ofrezcan los servicios con apego al marco legal de nuestro país”, detalla el texto.

En la Mañanera del Pueblo, el titular de la Profeco destacó que el llamado no lo hizo la FIFA, sino Félix Aguirre Gil, del cual dijo es representante de la sede de la CDMX, además de que también es directivo del Estadio Banorte.

“Desde temprano estoy intercambiando mensajes con ellos, para aclararles que sí hay mesas de trabajo con la FIFA, el IMPI, Indautor, en donde participamos varias instituciones. Sí, Profeco es parte de la mesa, pero no lleva la coordinación.

“Sobre los derechos de transmisión, lo que ellos quieren es que nosotros tengamos participación en proteger los derechos de transmisión que son de Televisa para evitar que estas plataformas los puedan utilizar”, destacó el procurador.

El funcionario federal aseguró que se revisarán las atribuciones jurídicas de Profeco y que sí se atenderá la solicitud hecha sobre piratería.

Plataformas piratas

En el documento se detalla que se lograron identificar algunas de las plataformas ilegales que ofertan los partidos del Mundial de Futbol y que utilizan diversos dominios, entre estas destacan las siguientes:

  • Kaelus TV
  • ThunderTV
  • Telelatino
  • Sunset TV
  • PopTV
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¿Qué dijo la presidenta?

Ante el cuestionamiento sobre el llamado que hizo la FIFA, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que este tema no se tocó dentro de las pláticas que sostuvieron; al mismo tiempo que hizo un llamado a las plataformas que transmitirán los partidos a ser accesibles.

“En las mesas de trabajo previas en donde ha estado presente la FIFA, no se ha presentado este tema (de la piratería). Yo considero que la transmisión debería ser abierta, pero la FIFA ya consideró algunas plataformas para transmitirlos, por eso decidimos colocar pantallas en varias partes del país”, destacó.

Plataformas legales

En México, servicios como ViX, Sky e Izzy o frecen a sus suscriptores los accesos a los partidos del Mundial, en algunos casos, con pagos extra.

Vix por ejemplo, detalla que el acceso a los partidos será del 11 de junio de 2026, fecha de arranque del torneo, hasta el 19 de julio de 2026 (el “Periodo de Acceso”), tras lo cual expirará automáticamente.

Sky transmitirá partidos pero si se es cliente de Vix Premium. El último Mundial que transmitió Sky en México fue Qatar 2022, donde además se pudieron ver todos los partidos en 4K.

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Televisión abierta

Televisa transmitirá los partidos de la selección, la inauguración y la clausura del Mundial. Mientras que Azteca transmitirá en vivo 32 de los 104 partidos que se jugarán en el Mundial.

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