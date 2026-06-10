El límite de los datos: cómo deciden los líderes cuando los modelos fallan

Durante años se instaló la idea de que la ventaja competitiva estaba en capturar más datos, procesarlos mejor y convertirlos en decisiones más precisas. Esa lógica sigue siendo válida, pero tiene un límite. Y ese límite no es técnico, es estructural.

Se vuelve evidente cuando el entorno cambia más rápido que los modelos que intentan explicarlo.

En 2020, muchas organizaciones lo enfrentaron de forma simultánea. Sistemas diseñados para anticipar demanda, optimizar inventarios o definir precios dejaron de ser confiables en cuestión de semanas, pero los datos seguían ahí, y los modelos también. Lo que cambió fue el contexto.

El World Economic Forum documentó cómo las disrupciones globales expusieron la fragilidad de sistemas optimizados para eficiencia, aunque no para volatilidad. No era un problema de implementación, se trataba más del diseño: estaban construidos bajo el supuesto de continuidad.

Cuando ese supuesto se rompió, la precisión dejó de ser una garantía.

El caso de Zillow es una referencia obligada en este punto, ya que la empresa apostó por escalar un modelo de compra y venta de viviendas basado en analítica avanzada. La lógica de usar datos históricos y modelos predictivos para tomar decisiones más rápidas que el mercado funcionó mientras el entorno se mantuvo dentro de ciertos parámetros. Cuando las condiciones cambiaron, el modelo no logró ajustarse con la misma velocidad.

Como consecuencia, la acumulación de inventario mal valuado y la salida de esa línea de negocio. Lo relevante no es el error en sí, sino lo que revela: el modelo siguió operando con convicción dentro de un contexto que ya había dejado de existir. Nadie apagó el sistema porque los datos seguían fluyendo. El problema es que ya no decían lo que todos creían que decían.

Si lo reflexionamos, no se trató de un error puntual, se trató de una señal más amplia: los modelos también tienen ciclos de vida.

Ante estos escenarios, la reacción más común es pedir más información cuando quizás, la respuesta está en saber depurarla e interpretarla.