¿Por qué tener muchos datos no garantiza mejores decisiones?

El razonamiento suele aparecer después de una inversión importante en tecnología. Por ejemplo, la empresa implementa un sistema de administración ERP, integra información, ordena procesos y gana visibilidad operativa, a veces reforzada con capas de “IA”. Con ese avance se llega también a una conclusión implícita: la tarea analítica está cubierta. Ahí comienza el problema.

No porque el sistema falle, sino porque se le asigna un rol que no le corresponde. El ERP organiza la información; no la interpreta estratégicamente. Y cuando esta distinción se pierde, la analítica deja de ser una disciplina activa y se convierte en algo que “ya viene incluido”.

El resultado no es desorden, sino algo más costoso y difícil de detectar: decisiones clave que se toman sin profundidad analítica, aunque estén respaldadas por datos.

Un ejemplo común lo ilustra con claridad. Una empresa observa, a través de su sistema, que las ventas comienzan a desacelerarse. El dashboard muestra el fenómeno con precisión: caída en ciertas regiones, presión en algunos SKUs, aumento de inventario. La información está ahí, clara y actualizada.

La pregunta clave es qué sucede después.

En muchas empresas, la reacción es inmediata y casi automática: ajustes de precio generalizados, promociones tácticas o presión comercial para “recuperar volumen”. Son decisiones rápidas, operativas, tomadas bajo la lógica de apagar incendios.

Lo que rara vez ocurre es un análisis más profundo: ¿la caída responde a sensibilidad de precio, a un cambio en el mix del portafolio, a una sustitución por parte del consumidor o a un movimiento de la competencia? ¿Conviene bajar precios en todos los productos o solo en algunos? ¿Qué impacto tendrá esa decisión en margen y rentabilidad a mediano plazo?

Ningún ERP responde esas preguntas. Un dashboard tampoco.