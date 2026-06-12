Asuntos corporativos, la diferencia entre proyectar imagen y proteger el flujo de caja

Las relaciones públicas tradicionales operan como una valiosa herramienta de comunicación y proyección de imagen. Posicionan la marca en la conversación pública y abren canales de visibilidad indispensables ante las audiencias externas. Pero la visibilidad mediática por sí sola no garantiza la permanencia ni influye de forma directa en las decisiones críticas de rentabilidad cuando las reglas del juego cambian de golpe. Para que una empresa crezca y sostenga su operación en el tiempo, necesita meterle números, rigor y análisis predictivo a las variables externas. Ahí es donde los Asuntos Corporativos —o Corporate Affairs, por su término en inglés— se consolidan como un activo de inteligencia de negocio, diseñados no para sustituir la comunicación, sino para dotar a la alta dirección de datos duros capaces de calcular cómo una disputa comercial o una regulación sectorial afectarán el flujo de caja.

Esta transición estratégica no es reciente; se ha consolidado a nivel global durante años y hoy tiene una profunda repercusión en todos los sectores productivos. Es precisamente esta maduración lo que hace tan relevante la 14.ª edición de la encuesta anual de asuntos corporativos, cuyas tendencias preliminares se presentaron en abril de 2026 por la Saïd Business School de la Universidad de Oxford y GlobeScan (Oxford-GlobeScan, 2026 ). El seminario web sirvió para someter el borrador al escrutinio y opinión de expertos de todo el mundo antes de su publicación definitiva. Este foro internacional dejó claro que medir la confianza ya no es un adorno ético. El 75% de los 272 directivos consultados afirma que medir la reputación con datos externos es vital para el negocio, y el 65% no concibe operar sin un diálogo constante con sus audiencias clave (ongoing stakeholder engagement).

Lo paradójico es que, a pesar de este discurso, la práctica cotidiana dice otra cosa. El 41% de las empresas admite que opera a ciegas, sin medir el impacto real de sus asuntos corporativos. Y entre el 49% que sí declara contar con métricas, los indicadores siguen dominados por el monitoreo básico de prensa. Evaluar la salud estratégica de una corporación contando apariciones en medios de comunicación es un grave error de diagnóstico. Equivale a medir la seguridad de un coche por el brillo de su pintura en lugar de revisar el desgaste de los frenos. Esta falta de indicadores claros deja a la dirección general sin herramientas para justificar la inversión en sus activos intangibles más valiosos.

La inteligencia artificial y el análisis predictivo pueden resolver este vacío de medición si se usan correctamente. No se trata de generar textos automáticos, sino de procesar miles de páginas de debates legislativos y flujos comerciales para convertir el ruido externo en información útil ("turn external complexities into actionable strategic insights"). Un buen algoritmo puede detectar un cambio arancelario en borrador antes de que se vote, dándole tiempo al director general para reasignar capital o modificar sus rutas logísticas.

Cada sector navega bajo su propia tormenta. En consumo masivo y retail, el gran temor es la geopolítica (84%), pero la presión de la tecnología (31%) ya altera los canales de venta. Para el agro y alimentos, el cambio climático físico (31%) quita el sueño tanto como las nuevas normas sanitarias (25%). En manufactura y energía, la obsesión es garantizar el suministro bajo fuego político (75%), mientras que en la banca y el sector tecnológico (ICT), el ciberriesgo de los datos (18% y 26%) exige una gobernanza ética impecable. No existen recetas universales.