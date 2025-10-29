Ser viral, ¿te hace relevante?

Hace unos meses, muchos recordamos el caso de una empresa internacional que lanzó una campaña tras el escándalo de infidelidad de su director general, (sin buscar, ¿recuerdas el nombre de la compañía?)

En ese momento, el mensaje quería desmarcar a la marca del conflicto y quizá lo profundizo: los análisis coincidían en que las prácticas personales del líder reflejaban también posibles conflictos éticos dentro de la organización. La conversación se centró en la incongruencia, no en el producto.

Algo similar, aunque con un matiz distinto, ocurre en el reciente robo al Museo de Louvre. La empresa alemana de grúas para mudanzas, la misma que usaron los ladrones para robar joyas, lanzó un anuncio en la que presume su eficiencia y diferenciadores en el mercado.

En términos de marketing en tiempo real, la reacción es ágil e ingeniosa. En términos éticos, me pregunto: ¿hasta dónde una empresa debe aprovechar un hecho, trágico o polémico, para “ganar conversación”?

Porque seamos honestos: muchos hemos visto la campaña y la hemos comentado; sin embargo, ¿quién recuerda el nombre de la marca? Esa es la paradoja del momento viral. Genera ruido, memes, conversación y después, ¿es relevante, genera un impulso de compra, llega al tomador de decisión? En mi opinión no, e incluso puede erosionar la confianza si el público percibe que la empresa se está colgando de un contexto ajeno o sensible para obtener atención gratuita.

Como ya hemos debatido en este espacio, detrás de cada acción de comunicación debería existir una pregunta básica: ¿para qué? ¿Para qué hacemos una campaña? ¿Para generar conversación o para fortalecer la reputación? ¿Para entretener o para comunicar un propósito? En un entorno donde la inmediatez manda, detenerse a reflexionar sobre el sentido puede ser, paradójicamente, el gesto más moderno y estratégico.