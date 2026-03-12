Publicidad

La reputación más que protegerse se diseña

Se habla cuando urge, se explica cuando el entorno presiona y se responde cuando la conversación ya tomó forma sin la participación de la organización.
jue 12 marzo 2026 06:00 AM
Las organizaciones que entienden la reputación como algo que se diseña avanzan con mayor solidez en mercados exigentes y extremadamente expuestos a las redes sociales, considera Ignacio Serna. (Foto: iStock)

Hablar de reputación corporativa implica ir más allá de la percepción pública momentánea. La reputación se convierte en un activo estratégico que acompaña a las organizaciones y a sus voceros en cada decisión, cada mensaje y cada interacción. Las empresas además de comunicar lo que hacen, comunican quiénes son, qué principios guían su actuar y cómo entienden su responsabilidad frente a clientes, colaboradores, inversionistas y sociedad. En esa línea, los voceros encarnan la reputación institucional: su credibilidad, consistencia y claridad refuerzan —o debilitan— la confianza que una marca construye a través del tiempo.

La reputación sí influye de forma directa en el desempeño comercial; las decisiones de compra, inversión y recomendación están cada vez más ligadas a la percepción de confianza y coherencia de una empresa. El PwC Global Trust Survey 2023 revela que 87% de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos y servicios de compañías en las que confía, y que la confianza se ha consolidado como un factor decisivo para elegir, permanecer y recomendar una marca. Este dato confirma que la reputación trasciende el terreno aspiracional y forma parte central del valor económico.

Desde la óptica financiera, la reputación también impacta la valuación y la continuidad de los negocios. De acuerdo con el Global RepTrak 100 del Reputation Institute, hasta el 63% del valor de mercado de una empresa puede atribuirse a su reputación corporativa, entendida como la suma de confianza, admiración y estima que generan sus acciones sostenidas. Este hallazgo coloca a la reputación como un factor tangible de competitividad, tan relevante como la innovación, la eficiencia operativa o la solidez financiera.

A pesar de ello, en muchas industrias la reputación se aborda de forma reactiva. Se activa sólo cuando surge una controversia, un señalamiento público o una crisis mediática que amenaza la estabilidad del negocio. Bajo este enfoque, la comunicación se vuelve un mecanismo de contención y no una herramienta estratégica de largo plazo. Se habla cuando urge, se explica cuando el entorno presiona y se responde cuando la conversación ya tomó forma sin la participación de la organización.

Las crisis representan puntos de inflexión que pueden redefinir la relación entre las empresas y sus audiencias. Más que episodios aislados, funcionan como momentos de evaluación pública donde se ponen a prueba los valores, la coherencia interna y la capacidad de liderazgo. Una crisis bien gestionada fortalece la reputación porque demuestra preparación, empatía y visión; una crisis improvisada, sin un trabajo continuo de reputación, expone vacíos culturales y debilita la confianza acumulada.

Los datos respaldan esta visión, el Global Crisis Survey 2023 de PwC revela que el 95% de los líderes empresariales espera enfrentar una crisis significativa en los próximos dos años, y que aquellas organizaciones que cuentan con planes de gestión de crisis integrados a su estrategia corporativa logran recuperarse con mayor rapidez y menor impacto reputacional. La clave es la alineación previa entre propósito, procesos y comunicación (PwC, 2023).

Diseñar la reputación implica entenderla como un sistema vivo que se construye todos los días. Cada política interna, cada decisión de negocio y cada mensaje externo contribuyen a ese diseño. Así, cuando la reputación se gestiona de forma continua, se convierte en un escudo natural frente a escenarios adversos; las audiencias otorgan el beneficio de la duda a las empresas que han demostrado coherencia y compromiso a lo largo del tiempo.

Viéndolo así, la reputación deja de ser una cuestión de apariencia para ser considerada como una labor de comunicación integral. Sumando liderazgo, cultura organizacional, ética, narrativa y experiencia. Se sostiene en principios claros y en la capacidad de traducirlos en acciones visibles y consistentes.

Las organizaciones que entienden la reputación como algo que se diseña avanzan con mayor solidez en mercados exigentes y extremadamente expuestos a las redes sociales. Contar con equipos de gestión de crisis -con claridad en su propósito-, fortalecen a sus voceros, escuchan activamente a sus audiencias y convierten la transparencia en una práctica cotidiana. Así, la reputación se transforma en una ventaja competitiva sostenible, capaz de acompañar el crecimiento y de amortiguar los momentos de tensión.

En un contexto donde la confianza se gana con hechos y se sostiene con consistencia, diseñar la reputación es una decisión estratégica.

_____

Nota del editor: Ignacio Serna es CEO de Serna Group. Es Licenciado en Derecho por la Barra Nacional de Abogados de México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

