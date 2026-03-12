La reputación, más que protegerse, se diseña

La reputación sí influye de forma directa en el desempeño comercial; las decisiones de compra, inversión y recomendación están cada vez más ligadas a la percepción de confianza y coherencia de una empresa. El PwC Global Trust Survey 2023 revela que 87% de los consumidores está dispuesto a pagar más por productos y servicios de compañías en las que confía, y que la confianza se ha consolidado como un factor decisivo para elegir, permanecer y recomendar una marca. Este dato confirma que la reputación trasciende el terreno aspiracional y forma parte central del valor económico.

Desde la óptica financiera, la reputación también impacta la valuación y la continuidad de los negocios. De acuerdo con el Global RepTrak 100 del Reputation Institute, hasta el 63% del valor de mercado de una empresa puede atribuirse a su reputación corporativa, entendida como la suma de confianza, admiración y estima que generan sus acciones sostenidas. Este hallazgo coloca a la reputación como un factor tangible de competitividad, tan relevante como la innovación, la eficiencia operativa o la solidez financiera.

A pesar de ello, en muchas industrias la reputación se aborda de forma reactiva. Se activa sólo cuando surge una controversia, un señalamiento público o una crisis mediática que amenaza la estabilidad del negocio. Bajo este enfoque, la comunicación se vuelve un mecanismo de contención y no una herramienta estratégica de largo plazo. Se habla cuando urge, se explica cuando el entorno presiona y se responde cuando la conversación ya tomó forma sin la participación de la organización.

Las crisis representan puntos de inflexión que pueden redefinir la relación entre las empresas y sus audiencias. Más que episodios aislados, funcionan como momentos de evaluación pública donde se ponen a prueba los valores, la coherencia interna y la capacidad de liderazgo. Una crisis bien gestionada fortalece la reputación porque demuestra preparación, empatía y visión; una crisis improvisada, sin un trabajo continuo de reputación, expone vacíos culturales y debilita la confianza acumulada.