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La muerte del marketing operativo, el nuevo CMO en la era de las 40 horas

Las marcas ya no necesitan equipos más ocupados. Necesitan mercadólogos más estratégicos.
mié 24 junio 2026 06:04 AM
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La reducción de la jornada laboral se aprueba en Diputados, pero para entrar en vigor faltan estos pasos
La reducción gradual de la jornada laboral en México, que llevará la semana de trabajo de 48 a 40 horas, es una oportunidad para transformar la manera en que las empresas administran el tiempo y, también, una prueba para la forma que ciertas áreas han operado por décadas. Y esa prueba será incómoda, considera Alberto Granja. (iStock)

Por años, las organizaciones confundieron productividad con permanencia. Mientras más juntas había, más reportes circulaban y más mensajes urgentes aparecían fuera de horario, más comprometido parecía un equipo de marketing. La operación constante era un símbolo de eficiencia que en ocasiones ocultaba algo más profundo: la falta de dirección.

La reducción gradual de la jornada laboral en México, que llevará la semana de trabajo de 48 a 40 horas, es una oportunidad para transformar la manera en que las empresas administran el tiempo y, también, una prueba para la forma que ciertas áreas han operado por décadas. Y esa prueba será incómoda.

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Desde mi visión en el área de la comunicación, el verdadero problema nunca fue la falta de horas, sino la incapacidad de distinguir entre actividad y valor… entre lo importante y lo urgente. Durante demasiado tiempo, numerosos departamentos de mercadotecnia fueron diseñados para reaccionar más que pensar estratégicamente. Hoy, hay equipos enteros acostumbrados a resolver urgencias, atender aprobaciones interminables, producir reportes que nadie ve y ejecutar campañas sin una conexión clara con los objetivos del negocio.

Actualmente, la pregunta equivocada es ¿cómo hacer más en menos tiempo? La pregunta relevante es ¿qué cosas no debemos hacer más?

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La reforma laboral obliga a las empresas a enfrentar una realidad que habían postergado: ya no será sostenible operar bajo modelos donde la ocupación permanente sustituye la claridad estratégica, y eso redefine por completo el rol del líder de marketing.

Dicha posición, en muchos casos, es de un gran operador. Alguien capaz de coordinar campañas, administrar proveedores y mantener funcionando la maquinaria diaria. El nuevo entorno exige otro perfil, ahora es necesario un arquitecto de negocio.

Este líder es capaz de conectar el posicionamiento de marca con la cultura organizacional, integrar inteligencia artificial sin perder sensibilidad humana, priorizar decisiones de impacto y entender que el marketing dejó de ser únicamente comunicación para convertirse en una herramienta de construcción empresarial. Porque cuando el tiempo disponible se reduce, la claridad deja de ser deseable y se vuelve obligatoria.

Las organizaciones que sobrevivan mejor a esta transición no serán necesariamente las que trabajen más rápido, sino las que aprendan a eliminar el desperdicio operativo que durante años confundieron con productividad.

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La urgencia permanente se convirtió en uno de los mayores enemigos silenciosos de la creatividad. Equipos agotados, difícilmente generan pensamiento estratégico. Y marcas saturadas de actividad, rara vez logran construir relevancia. Porque cuando todo es urgente, nada es estratégico. La llegada de la jornada de 40 horas representa una oportunidad poco discutida: obligar a las empresas a rediseñar más que horarios, sus prioridades.

Porque las marcas ya no necesitan equipos más ocupados. Necesitan mercadólogos más estratégicos. Y quizá ese sea el cambio más importante de todos. La reforma no marcará el fin de la productividad sino del marketing superficial; y quienes entiendan esto primero serán los que finalmente aprendan a pensar mejor.

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Nota del editor: Alberto Granja es especialista en marketing, comunicación y liderazgo. Actualmente es gerente de marketing en Valladolid Caja Financiera, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo en México, dedicada a promover la inclusión financiera y el desarrollo económico en las comunidades donde opera. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Estrategia y marketing Empresas

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