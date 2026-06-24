La muerte del marketing operativo, el nuevo CMO en la era de las 40 horas

Desde mi visión en el área de la comunicación, el verdadero problema nunca fue la falta de horas, sino la incapacidad de distinguir entre actividad y valor… entre lo importante y lo urgente. Durante demasiado tiempo, numerosos departamentos de mercadotecnia fueron diseñados para reaccionar más que pensar estratégicamente. Hoy, hay equipos enteros acostumbrados a resolver urgencias, atender aprobaciones interminables, producir reportes que nadie ve y ejecutar campañas sin una conexión clara con los objetivos del negocio.

Actualmente, la pregunta equivocada es ¿cómo hacer más en menos tiempo? La pregunta relevante es ¿qué cosas no debemos hacer más?

La reforma laboral obliga a las empresas a enfrentar una realidad que habían postergado: ya no será sostenible operar bajo modelos donde la ocupación permanente sustituye la claridad estratégica, y eso redefine por completo el rol del líder de marketing.

Dicha posición, en muchos casos, es de un gran operador. Alguien capaz de coordinar campañas, administrar proveedores y mantener funcionando la maquinaria diaria. El nuevo entorno exige otro perfil, ahora es necesario un arquitecto de negocio.

Este líder es capaz de conectar el posicionamiento de marca con la cultura organizacional, integrar inteligencia artificial sin perder sensibilidad humana, priorizar decisiones de impacto y entender que el marketing dejó de ser únicamente comunicación para convertirse en una herramienta de construcción empresarial. Porque cuando el tiempo disponible se reduce, la claridad deja de ser deseable y se vuelve obligatoria.

Las organizaciones que sobrevivan mejor a esta transición no serán necesariamente las que trabajen más rápido, sino las que aprendan a eliminar el desperdicio operativo que durante años confundieron con productividad.