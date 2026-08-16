Flix ya compite con ADO y ETN: estas son sus rutas, precios y servicios

Flix apuesta por precios bajos desde CDMX

Flix tiene actualmente dos puntos de salida en la Ciudad de México: Buenavista, dentro de Fórum Buenavista, y Degollado, en la colonia Guerrero, junto a la Biblioteca Vasconcelos.

Esta es una de las diferencias frente a compañías que concentran buena parte de sus operaciones en centrales de autobuses.

En su plataforma, Flix ofrece conexiones desde CDMX hacia destinos como Querétaro, Puebla, Monterrey, León, San Luis Potosí, Matehuala y Torreón. Sus autobuses cuentan con servicios como Wi-Fi, enchufes, asientos reclinables, baño y espacio para equipaje, aunque la disponibilidad de algunos servicios puede variar.

CDMX-Querétaro, hay precios de hasta 200 pesos

Para el viernes 21 de agosto, en la ruta Ciudad de México y Querétaro, Flix publica actualmente boletos desde 269 pesos, con un tiempo mínimo de viaje de 2 horas 55 minutos y hasta 18 viajes al día. La empresa señala que el equipaje de mano y facturado está incluido en el boleto.

ETN también opera esta ruta y tiene salidas desde la capital en las terminales Norte, Sur, Poniente, El Ángel de la Independencia y Patio Santa Fe, aunque sus tarifas dependen de la fecha y de la modalidad de compra.

Las tarifas de Flix pueden ser inferiores a las de ETN en rutas como Ciudad de México-Querétaro y Ciudad de México-Monterrey. (ETN )

ETN se posiciona como una línea de lujo, con asientos individuales, pantallas, sanitarios, conexiones eléctricas y servicio de cafetería. Para la misma fecha, los precios son los siguientes:

Terminal Sur o Taxqueña tiene un precio de 688 pesos con un tiempo mínimo estimado de 3 horas 30 minutos.

tiene un precio de 688 pesos con un tiempo mínimo estimado de 3 horas 30 minutos. Terminal Norte, con un precio de 684 pesos y un tiempo mínimo estimado de 3 horas.

Terminal Poniente u Observatorio tiene un precio de 631.8 pesos con un tiempo mínimo de 3 horas 40 minutos.

tiene un precio de 631.8 pesos con un tiempo mínimo de 3 horas 40 minutos. Patio Santa Fe tiene un precio de 631 pesos con un tiempo mínimo estimado de 2 horas 50 minutos.

El Ángel tiene un precio de 693.5 pesos con un tiempo mínimo estimado de 3 horas 45 minutos.

Por otro lado, ADO no ofrece una ruta de Ciudad de México a Querétaro.