Flix ya compite con ADO y ETN: estas son sus rutas, precios y servicios

Viajar en autobús desde la Ciudad de México ya no implica elegir únicamente entre las líneas tradicionales, entre las nuevas opciones está Flix, la empresa alemana que amplió su presencia en el país con una propuesta basada en tarifas competitivas, compra digital y paradas que, en algunos casos, están fuera de las centrales camioneras.
Pero frente a empresas consolidadas como ADO y ETN, los tiempos de recorrido, puntos de salida, precios y servicios disponibles son algunas de las diferencias que pueden ser muy notorias para las personas que deciden viajar en autobús.
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Flix apuesta por precios bajos desde CDMX
Flix tiene actualmente dos puntos de salida en la Ciudad de México: Buenavista, dentro de Fórum Buenavista, y Degollado, en la colonia Guerrero, junto a la Biblioteca Vasconcelos.
Esta es una de las diferencias frente a compañías que concentran buena parte de sus operaciones en centrales de autobuses.
En su plataforma, Flix ofrece conexiones desde CDMX hacia destinos como Querétaro, Puebla, Monterrey, León, San Luis Potosí, Matehuala y Torreón. Sus autobuses cuentan con servicios como Wi-Fi, enchufes, asientos reclinables, baño y espacio para equipaje, aunque la disponibilidad de algunos servicios puede variar.
CDMX-Querétaro, hay precios de hasta 200 pesos
Para el viernes 21 de agosto, en la ruta Ciudad de México y Querétaro, Flix publica actualmente boletos desde 269 pesos, con un tiempo mínimo de viaje de 2 horas 55 minutos y hasta 18 viajes al día. La empresa señala que el equipaje de mano y facturado está incluido en el boleto.
ETN también opera esta ruta y tiene salidas desde la capital en las terminales Norte, Sur, Poniente, El Ángel de la Independencia y Patio Santa Fe, aunque sus tarifas dependen de la fecha y de la modalidad de compra.
ETN se posiciona como una línea de lujo, con asientos individuales, pantallas, sanitarios, conexiones eléctricas y servicio de cafetería. Para la misma fecha, los precios son los siguientes:
Terminal Sur o Taxqueña tiene un precio de 688 pesos con un tiempo mínimo estimado de 3 horas 30 minutos.
Terminal Norte, con un precio de 684 pesos y un tiempo mínimo estimado de 3 horas.
Terminal Poniente u Observatorio tiene un precio de 631.8 pesos con un tiempo mínimo de 3 horas 40 minutos.
Patio Santa Fe tiene un precio de 631 pesos con un tiempo mínimo estimado de 2 horas 50 minutos.
El Ángel tiene un precio de 693.5 pesos con un tiempo mínimo estimado de 3 horas 45 minutos.
Por otro lado, ADO no ofrece una ruta de Ciudad de México a Querétaro.
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CDMX-Monterrey: una diferencia de cientos de pesos
Flix publica la ruta Ciudad de México-Monterrey desde 509 pesos, con un recorrido mínimo de 14 horas 5 minutos.
ETN también conecta la capital con Monterrey y ofrece el trayecto desde las terminales Norte, Sur, Poniente y Patio Santa Fe. Con un tiempo mínimo de 12 horas, estos son los precios en cada una de las terminales:
Terminal Norte con el precio más bajo de 1,640 pesos.
Terminal Taxqueña con un precio de 1,775 pesos.
Terminal Observatorio con un precio de 1,635 pesos.
Patio Santa Fe con un precio de 1985.5 pesos.
ADO tampoco tiene una ruta a Monterrey, pero ofrece otras rutas de viajes largos como a Yucatán.
CDMX-Puebla: Flix entra a una de las rutas más competidas
Puebla es otro de los corredores donde Flix busca ganar pasajeros, la empresa ofrece boletos desde 99 pesos, con una duración mínima de 2 horas 15 minutos.
Sin embargo, ETN no ofrece corridas a Puebla, otra opción de empresa puede ser ADO la cual tiene una ruta desde la Central de la TAPO con tarifas de alrededor de 231 pesos, aunque también aparecen precios promocionales desde 179 pesos dependiendo de la compra y disponibilidad. Además su recorrido ronda las 2 horas 40 minutos.
La compañía también tiene una operación importante desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia Puebla, con un precio de 326 pesos y una duración de 2 horas 30 minutos.
¿Qué incluye Flix y ETN?
Flix señala que sus autobuses cuentan con Wi-Fi, tomas de corriente, asientos reclinables, baños y espacio para equipaje, aunque advierte que algunos servicios están sujetos a disponibilidad.
ETN, en cambio, destaca sus autobuses de lujo, con asientos individuales, pantallas personales, conexiones eléctricas, sanitarios y cafetería. La compañía señala que tiene salidas diarias hacia más de 70 destinos.
Entonces, ¿cuál conviene más?
La comparación muestra que Flix puede resultar especialmente atractiva para quienes priorizan el precio, sobre todo en rutas como CDMX-Puebla y CDMX-Querétaro. En sus tarifas publicadas aparecen precios desde 99 y 509 pesos, respectivamente.
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ETN tienen como ventaja una red mucho más consolidada y una mayor variedad de destinos y terminales. ETN, además, compite con una propuesta enfocada en comodidad, mientras que ADO mantiene una fuerte presencia en corredores como CDMX-Puebla.
La clave está en comparar el viaje completo y no únicamente el boleto, ya que una tarifa más barata puede implicar una parada diferente, mientras que un boleto más caro puede incluir una terminal más conveniente o mayores servicios a bordo. En todos los casos, las tarifas mostradas son de referencia y pueden cambiar conforme se acerca la fecha del viaje.