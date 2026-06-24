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Silicon Valley ya está copiando el marketing tecnológico de Latinoamérica

Mientras EU replantea cómo vender en la era de la IA, startups de México, Brasil, Colombia y Argentina lideran modelos basados en conversational commerce, automatización y comportamiento humano real.
mié 24 junio 2026 06:00 AM
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Mientras gran parte del mundo sigue viendo a América Latina como un mercado “emergente”, la región está desarrollando algo mucho más valioso: una capacidad de adaptación extrema. Y en marketing tecnológico, esa capacidad se está convirtiendo en innovación real, apunta Ronald Meneses. (Foto: iStock)

Durante años, Latinoamérica miró hacia Silicon Valley buscando inspiración. Las tendencias nacían allá. Las plataformas crecían allá. Las reglas del marketing digital parecían escribirse allá.

Pero algo cambió.

Y está ocurriendo más rápido de lo que muchos imaginan.

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Hoy, mientras gran parte del mundo sigue viendo a América Latina como un mercado “emergente”, la región está desarrollando algo mucho más valioso: una capacidad de adaptación extrema. Y en marketing tecnológico, esa capacidad se está convirtiendo en innovación real.

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Lo interesante no es solo que startups de México, Colombia, Brasil o Argentina estén creciendo. Lo verdaderamente relevante es que algunas de las dinámicas que nacieron en la región empiezan a ser observadas (y replicadas) por mercados más maduros, incluyendo Estados Unidos.

Porque cuando los recursos son limitados, la creatividad deja de ser opcional.

Durante mucho tiempo, las plataformas de MarTech estadounidenses fueron diseñadas para empresas con presupuestos enormes, estructuras robustas y procesos lentos. Pero Latinoamérica nunca tuvo ese lujo.

Aquí, las empresas tuvieron que aprender a vender más rápido, automatizar mejor y conectar de forma más humana. Y eso terminó creando algo inesperado: modelos mucho más adaptados al comportamiento real de las personas.

Hoy vemos señales claras de ese cambio.

El comercio conversacional ya no es un canal secundario. En muchos mercados de la región se convirtió en el principal motor de ventas. Mientras el email marketing tradicional suele generar conversiones bajas, conversaciones iniciadas desde WhatsApp están alcanzando tasas de conversión radicalmente superiores. Incluso los anuncios “Click-to-WhatsApp” están mostrando aumentos de conversión que hace pocos años parecían imposibles.

Y esto cambia por completo la lógica del marketing digital.

La conversación dejó de ser soporte. Ahora es revenue.

También estamos viendo otra transformación silenciosa: la velocidad se convirtió en el nuevo diferencial competitivo.

Los consumidores ya no esperan respuestas en horas. Las esperan en segundos.

Durante años, muchas plataformas CRM fueron diseñadas bajo una lógica donde la espera era normal. Pero en 2026, esa fricción mata conversiones. Cada vez más consumidores abandonan marcas simplemente porque responden demasiado lento.

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Por eso muchas startups latinoamericanas están construyendo ecosistemas “AI-first” y “WhatsApp-first”, donde la automatización convive con atención humana en tiempo real.

No se trata solo de implementar inteligencia artificial.

Se trata de usarla para reducir fricción humana.

Y ahí es donde Latinoamérica está encontrando ventaja.

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Desde mi perspectiva, el mayor activo tecnológico de la región no es el código. Es la comprensión cultural del comportamiento digital.

Latinoamérica opera en mercados emocionalmente intensos, profundamente sociales y altamente conversacionales. Eso obligó a las empresas a desarrollar herramientas más cercanas, más ágiles y menos corporativas.

Mientras muchos mercados desarrollados todavía construyen experiencias digitales pensando en procesos, la región aprendió a construirlas pensando en personas.

Y eso importa mucho más en la era de la inteligencia artificial.

Porque hoy la tecnología ya no compite solo por eficiencia. Compite por empatía.

La región entendió algo que muchos mercados desarrollados apenas empiezan a redescubrir: las personas no quieren sentirse impactadas por tecnología. Quieren sentirse entendidas.

Por eso vemos que muchas dinámicas nacidas en Latinoamérica empiezan a ganar relevancia global:
- ventas desde mensajería,
- automatización híbrida entre humanos e IA,
- creator-led commerce,
- social selling,
- y experiencias mucho más conversacionales.

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No es casualidad.

Es una respuesta natural a mercados donde la relación pesa más que el proceso.

Esto no significa que Latinoamérica vaya a reemplazar a Silicon Valley como epicentro tecnológico. Pero sí significa algo importante:

La innovación ya no se mueve en una sola dirección.

Durante años, América Latina consumió tendencias.

Hoy empieza a exportarlas.

Y quizás ahí está el verdadero cambio que muchos todavía no terminan de entender.

Mientras Silicon Valley optimizó durante años la escala, Latinoamérica aprendió a optimizar la cercanía.

Y en la economía digital que viene, eso podría terminar siendo mucho más valioso.

____

Nota del editor: Ronald Meneses es CEO de RM Your Marketing Partners, escritor y contribuidor para medios internacionales como Orlando Business Journal y Florida Realtor Magazine. Con un Master en Marketing y más de 15 años de experiencia en marketing estratégico, digital, branding, social media y desarrollo de negocios. Ha asesorado a emprendedores, pymes y empresas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, ayudándolos a impulsar crecimientos sostenibles, alineados con las nuevas tendencias digitales. Síguelo en Instagram y/o escríbele a ronald@ronaldmeneses.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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Opinión Estrategia y marketing America Latina Tecnología

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