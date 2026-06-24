Silicon Valley ya está copiando el marketing tecnológico de Latinoamérica

Desde mi perspectiva, el mayor activo tecnológico de la región no es el código. Es la comprensión cultural del comportamiento digital.
Latinoamérica opera en mercados emocionalmente intensos, profundamente sociales y altamente conversacionales. Eso obligó a las empresas a desarrollar herramientas más cercanas, más ágiles y menos corporativas.
Mientras muchos mercados desarrollados todavía construyen experiencias digitales pensando en procesos, la región aprendió a construirlas pensando en personas.
Y eso importa mucho más en la era de la inteligencia artificial.
Porque hoy la tecnología ya no compite solo por eficiencia. Compite por empatía.
La región entendió algo que muchos mercados desarrollados apenas empiezan a redescubrir: las personas no quieren sentirse impactadas por tecnología. Quieren sentirse entendidas.
Por eso vemos que muchas dinámicas nacidas en Latinoamérica empiezan a ganar relevancia global:
- ventas desde mensajería,
- automatización híbrida entre humanos e IA,
- creator-led commerce,
- social selling,
- y experiencias mucho más conversacionales.
No es casualidad.
Es una respuesta natural a mercados donde la relación pesa más que el proceso.
Esto no significa que Latinoamérica vaya a reemplazar a Silicon Valley como epicentro tecnológico. Pero sí significa algo importante:
La innovación ya no se mueve en una sola dirección.
Durante años, América Latina consumió tendencias.
Hoy empieza a exportarlas.
Y quizás ahí está el verdadero cambio que muchos todavía no terminan de entender.
Mientras Silicon Valley optimizó durante años la escala, Latinoamérica aprendió a optimizar la cercanía.
Y en la economía digital que viene, eso podría terminar siendo mucho más valioso.
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Nota del editor: Ronald Meneses es CEO de RM Your Marketing Partners, escritor y contribuidor para medios internacionales como Orlando Business Journal y Florida Realtor Magazine. Con un Master en Marketing y más de 15 años de experiencia en marketing estratégico, digital, branding, social media y desarrollo de negocios. Ha asesorado a emprendedores, pymes y empresas en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, ayudándolos a impulsar crecimientos sostenibles, alineados con las nuevas tendencias digitales. Síguelo en Instagram y/o escríbele a ronald@ronaldmeneses.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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