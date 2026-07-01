Hace unos días, en el aeropuerto escuché a unas personas diciendo: “Es que la IA ya hace presentaciones, escribe correos y hasta programa”, dijo alguien. Y sí, tiene razón. La IA está borrando tareas, pero lo que no estamos viendo es que, mientras la IA está jubilando procesos que conocíamos de memoria -la talacha-, también está construyendo pasillos hacia roles que hace dos años ni siquiera tenían nombre.
¿Tu empleo desapareció o solo cambió de nombre?
El problema es que seguimos buscando trabajo con el retrovisor puesto. Estamos esperando ver vacantes que digan exactamente lo mismo que hace cinco años, cuando el mercado ya cambió por completo. Más que robarte el puesto, la IA está cambiando las reglas del juego. No te quita el trabajo; lo que hace es darte un nuevo guion y pedirte que dejes de actuar con la lógica del siglo pasado.
El rescate de lo que creíamos obsoleto
Lo más curioso de esta revolución es que está rescatando habilidades que dábamos por sentadas o incluso olvidadas. Por ejemplo, por años, estudiar humanidades era casi un acto de fe –o valentía– porque el chiste de que un filósofo acabaría de barista se contaba solo. Pero la inteligencia artificial le dio la vuelta al tablero: resulta que para domar –o más bien, entrenar– algoritmos necesitamos precisamente esa capacidad de análisis y lenguaje que tanto nos dijeron que ‘no servía para nada’.
¿Sabías que hoy, una de las carreras con más futuro es la de Ingeniero de Prompts (Prompt Engineer)? No te dejes engañar por el nombre técnico. No es solo saber programar; es saber hablar. Es dominar la lógica, el lenguaje y la creatividad para que la máquina entienda el matiz. Es, en esencia, ser un traductor entre la necesidad humana y la ejecución digital.
Y los filósofos no son los únicos. Los lingüistas, que antes se imaginaban corrigiendo diccionarios o atrapados en la academia, hoy son los arquitectos detrás de los modelos de lenguaje. Resulta que enseñar a una máquina a entender el sarcasmo, el contexto o la ironía requiere de alguien que entienda la estructura profunda del idioma, no solo de código. Quién diría que saber redactar bien y tener pensamiento crítico volvería a ser nuestra mejor armadura.
¿No encuentras vacantes? Es que cambiaron de nombre
Si echamos un ojo a lo que viene para 2030, los puestos que están surgiendo tienen un hilo conductor: la integración y la ética. Ya no necesitamos a alguien que solo capture datos –la IA lo hace mejor y sin necesidad de breaks para tomar café–, necesitamos:
Oficiales de ética de IA: porque alguien tiene que asegurar que los algoritmos no hereden nuestros prejuicios y sesgos.
Especialistas en mantenimiento de IA: ya no se trata de arreglar lo que se rompe con una llave inglesa, sino de prevenir fallos analizando el comportamiento de los datos
Directores creativos “aumentados”: curadores que combinan su intuición humana con la capacidad de experimentación a escala que da la máquina.
Entrenadores de personalidad: guionistas y psicólogos encargados de moldear el "carácter", el tono y el nivel de empatía de la máquina.
Y ojo, que estos son solo la punta del iceberg. Si rascamos un poco más la superficie, nos encontramos con un desfile de títulos que hace tres años habrían sonado a ciencia ficción: desde arquitectos de flujo de trabajo con IA hasta expertos en ciberseguridad asistida o curadores de datos de entretenimiento. La lista crece cada semana porque la necesidad de supervisar, entrenar y auditar a la tecnología no tiene techo. El abanico se está abriendo, solo que no siempre lleva el nombre de la carrera que estudiamos.
Lógica vieja vs lógica nueva
El verdadero reto no es la pérdida de empleos, sino nuestra capacidad de ver la nueva lógica. Durante décadas, el éxito laboral se midió por cuántas tareas podías terminar en un día. Hoy, la IA terminó tus tareas antes de que llegaras a la oficina. Entonces ¿cuál es tu valor?
Tu valor está en la toma de decisiones, tu visión estratégica para la arquitectura de procesos y en tu capacidad para relacionarte y ser empático. La IA es una empleada increíblemente eficiente, pero necesita de ti. Sabe cómo hacer las cosas, pero no siempre sabe por qué ni para qué. Ahí es donde están los nuevos empleos: en la estrategia, en conectar los puntos que la máquina no ve y en la empatía que un servidor no puede procesar.
Si hoy estás preocupado por tu puesto, mi consejo es: deja de competir con la máquina en lo que ella es mejor (velocidad y repetición) y empieza a entrenar en lo que tú eres insustituible.
Acá va un cubetazo de realidad. No estamos en una época de cambios lineales, estamos en una carrera. Si crees que la IA es una moda pasajera, piénsalo dos veces. Te tengo una noticia: el 6G ya está asomando la cabeza para darnos una hiperconectividad que hoy ni imaginamos y los superagentes de IA están a la vuelta de la esquina. Entre más rápido le entres al ruedo, más ventaja vas a tener para estar siempre dos pasos adelante cuando el resto apenas esté intentando entender dónde quedó su manual de instrucciones.
La oportunidad no está en la vacante de siempre, sino en esos roles de integración que hoy parecen ‘raros’ pero que en dos años serán el estándar. La IA no está destruyendo el futuro, simplemente lo está redistribuyendo. Solo hay que saber hacia dónde mirar.
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Nota del editor: Ana Peña es directora de comunicación para las Américas en Intel. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
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