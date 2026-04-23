Hace unos meses, en este mismo espacio, te platiqué sobre la ola que viene: la Agentic AI . Expliqué por qué el gran salto no era que la inteligencia artificial supiera mucho, sino que empezara a razonar por pasos. Bueno, pues la evolución de la IA con agencia es los Superagentes. Y no, no es un nombre de película de Marvel, es lo que pasa cuando ese razonamiento se conecta con la capacidad de ejecutar cosas en el mundo real.
De los chatbots a Superagentes: cuando la IA dejó de hablar y se puso a trabajar
Y no es solo una corazonada. Según el reporte State of the AI Agents de LangChain, que encuestó a más de 1,300 líderes y expertos técnicos de todo el mundo, el 51% de las empresas ya tienen superagentes trabajando en producción. Ya no estamos en la etapa de ‘vamos a ver si jala’; estamos en la era de ‘ponlo a chambear’.
El Project Manager de tu vida: más personal, más humano
Seguro te ha pasado. Regresas de un viaje de trabajo y tienes una montaña de facturas, correos de confirmación y tickets que parecen jeroglíficos. Una IA tradicional te puede ayudar a leerlos y pasarlos a una tabla. Pero al final del día, tú tienes que entrar al portal de la empresa, tú tienes que clasificar cada gasto y tú tienes que pelearte con el sistema si algo no cuadra.
Ahí es donde el chatbot se queda corto. Es un sabelotodo que no tiene manos. Un Superagente, en cambio, entiende que ese recibo de café fue en el aeropuerto, lo empareja con tu agenda, lo sube al sistema y solo te avisa ‘listo, tu reembolso está en proceso’. No te reemplaza, te quita el nudo de la garganta de la burocracia.
¿Por qué ahora?
Muchos se preguntan por qué esto no pasó hace dos años. La respuesta está en lo que no se ve: la infraestructura.Un Superagente no solo 'habla', tiene que razonar, conectar herramientas y corregirse en milisegundos. Esto requiere una capacidad de procesamiento brutal.
Aquí es donde la cosa se pone interesante. Para que estos agentes superinteligentes funcionen sin trabarse, necesitamos que el cerebro (el procesador) sea capaz de manejar esa carga en milisegundos. De hecho, la mayor limitante que mencionan las empresas hoy para desplegar más agentes es la calidad del desempeño (el famoso performance quality).
El software más brillante es solo una idea si no tiene la arquitectura que le dé vida. Necesitamos que ese "cerebro" digital tenga un "cuerpo" tecnológico (infraestructura y potencia) que le permita reaccionar al instante. Por eso, hoy estamos diseñando sistemas capaces de procesar esa carga en tu propia computadora o en servidores ultraveloces; porque un Superagente que no reacciona al instante y te hace esperar, simplemente no es súper, es estorboso.
El factor humano: ¿y nosotros qué?
Aquí es donde nos ponemos serios, pero con optimismo. Hay un miedo natural a que, si la IA empieza a hacer cosas por nosotros, nos volvamos obsoletos. Yo lo veo al revés.
¿Cuántas horas a la semana perdemos en tareas administrativas que nos drenan el alma? Llenar reportes de gastos, agendar juntas que pudieron ser un mail, coordinar logística... esa es la talacha que los Superagentes vienen a absorber. El valor de la tecnología no es reemplazarnos, es liberarnos. La gente está usando agentes para dejar de hacer lo repetitivo y enfocarse en resolver problemas complejos.
Los Superagentes nos devuelven el regalo más caro que tenemos: el tiempo para ser humanos, para conectar y para crear las estrategias que la máquina, por más ‘súper’ que sea, nunca podrá imaginar.
¿Estamos listos?
La pregunta ya no es si los Superagentes vienen. La pregunta es si estamos listos para soltar el control de lo operativo y enfocarnos en lo estratégico. Muchísimas empresas –no todas tecnológicas– ya planean adoptarlos este año, así que el tren ya salió de la estación.
Al final, el verdadero salto no es que la IA se esté volviendo más 'humana' al razonar o ejecutar; el salto es que nosotros vamos a dejar de trabajar como máquinas: llenando celdas de Excel, persiguiendo facturas, cuadrando calendarios y respondiendo correos en automático.
Que un Superagente tenga esa chispa de razonamiento –que entienda el contexto, que planee y que actúe por nosotros– no es una amenaza a nuestra esencia. Al contrario, es el espejo que nos recuerda para qué estamos aquí. La IA puede imitar la lógica, pero no puede imitar la intención. Puede ejecutar la tarea, pero no puede sentir la satisfacción de un trabajo bien hecho.
La adopción de estos agentes no se trata de ceder nuestra silla, sino de recuperar nuestro tiempo. Se trata de dejar que el software se encargue de lo que es mecánico, para que nosotros volvamos a encargarnos de lo que es humano: la empatía, el juicio crítico y esa creatividad que nace del ocio, no del estrés.
La pregunta que te dejo no es si confías en un Superagente para que maneje tu agenda. La pregunta es: ¿Qué vas a hacer con tu talento, con tu creatividad y con tu tiempo, cuando la IA por fin se encargue de toda esa talacha que hoy te drena la energía? El espacio está quedando libre. Lo que sigue, nos toca a nosotros.
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Nota del editor: Ana Peña es directora de comunicación para las Américas en Intel. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
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