Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Opinión

Ciberseguridad invisible, el nuevo ADN de las máquinas

La ciberseguridad está dejando de ser una opción para convertirse en algo tan básico como la luz o el agua. No se nota cuando está, pero te complica la existencia cuando falta.
mié 27 mayo 2026 06:02 AM
Añadir Expansión en Google
Ciberseguridad invisible, el nuevo ADN de las máquinas
El futuro de la seguridad no está en poner más candados afuera, sino en que el chip –ese cuadrito de silicio que es el cerebro de tu compu– aprenda a defenderse solo, señala Ana Peña. (Foto: iStock)

Nadie se despierta un martes por la mañana pensando: “Hoy tengo ganas de que me hackeen la cuenta de banco”. Y, sin embargo, nos pasa a todos, todo el tiempo, en pequeñas dosis.

Llevamos años escuchando los mismos consejos, que ya parecen los regaños de nuestra mamá cuando éramos niños: “lávate las manos”, “no hables con desconocidos”, “usa contraseñas seguras”. El problema es que ya nos cansamos de los tutoriales. Ya sabemos que no debemos usar el nombre de nuestra mascota seguido de "123" y tampoco el cumpleaños, pero lo seguimos haciendo.

Publicidad

No es que seamos irresponsables; más bien somos humanos. Y el mundo digital está diseñado para que todo sea rápido. Queremos entrar a la app de comida ya, queremos ver el video ya. La seguridad, por el contrario, es como ese tope molesto en una avenida rápida: nos frena. Y en la economía de la inmediatez, nadie quiere frenar.

Lee más

De los chatbots a Superagentes: cuando la IA dejó de hablar y se puso a trabajar
Opinión

De los chatbots a Superagentes: cuando la IA dejó de hablar y se puso a trabajar

Más allá del antivirus: el nuevo campo de batalla

Cada vez que una app te pide acceso a tus contactos, tu ubicación o tu cámara, no es un accidente. Es parte de un modelo de negocio basado en datos… y esos datos no son un subproducto: son el producto.

Aquí es donde muchas conversaciones se quedan cortas: seguimos tratando la ciberseguridad como un problema de “malos actores” y “usuarios descuidados”, cuando en realidad es un problema de arquitectura. Por mucho tiempo, el modelo fue claro: los datos viajan, la nube protege. Pero ese modelo está cambiando.

La mayoría de las personas no dimensiona cuánto valen sus datos, pero el mercado sí. Y eso tiene una consecuencia clara: entre más datos en movimiento, más puntos vulnerables. El resultado es claro: más inversión en seguridad no ha frenado el crecimiento de los incidentes.

Antes, el modelo era como un castillo: ponías murallas (antivirus) y cuidabas quién entraba a la red. Pero hoy, el castillo ya no existe porque todos llevamos la oficina, el banco y la vida entera en el bolsillo .

Lee más

6G, la primera red pensada para la Inteligencia Artificial
Opinión

6G, la primera red pensada para la Inteligencia Artificial

La seguridad por dentro

Aquí es donde la industria está dando un giro de 180 grados. Quizás has escuchado el término AI PC o procesadores con inteligencia integrada. Y aunque sé que no todos tienen hoy mismo una de estas máquinas, entender por qué existen es clave.

Hasta hace poco, el modelo era mandar todo a la nube, procesar allá y regresar. Pero ese viaje de ida y vuelta es como mandar tus llaves por paquetería cada vez que quieres abrir tu puerta: es lento, peligroso y cero verde.

Esto cambia todo. Si los datos ya no están viajando de ida y vuelta todo el tiempo, la seguridad ya no puede estar ‘afuera’. Tiene que estar adentro, en el ADN del dispositivo.

Publicidad

Imagina que la seguridad es como el sistema inmunológico. No estás pensando en respirar o en que tus glóbulos blancos te defiendan; simplemente sucede. Hacia allá vamos: a un mundo donde no dependamos de que tú te acuerdes de cambiar la contraseña trimestralmente, sino de que el dispositivo sea lo suficientemente inteligente para saber que algo anda mal y bloquearse solito, incluso borrarse, de ser necesario.

El futuro de la seguridad no está en poner más candados afuera, sino en que el chip –ese cuadrito de silicio que es el cerebro de tu compu– aprenda a defenderse solo. La apuesta es que, sin importar si el usuario es un experto o un distraído, el hardware sea lo suficientemente listo para detectar un comportamiento raro y cortarlo de tajo, sin preguntarle a la nube y sin esperar a que tú te des cuenta.

Un tema de salud pública digital

Hay una paradoja medio irónica: mientras la tecnología se vuelve increíblemente sofisticada, nosotros seguimos conectándonos al Wi-Fi abierto de Starbucks para ahorrarnos tres datos, o aceptando términos y condiciones que no leeríamos ni aunque nos pagaran.

Pero ojo, un dispositivo vulnerable no es solo un contratiempo individual. En un mundo donde todo está conectado, tu celular puede ser la puerta de entrada para tirar la red de una empresa entera o algo peor. Por eso, la ciberseguridad ya no es un "tema de ingenieros", es un tema de salud pública. Es como las vacunas: si yo me cuido, te cuido a ti. En un mundo hiperconectado, tu seguridad es la dosis de inmunidad que evita que un problema individual se convierta en una epidemia digital para toda tu red.

Lee más

No todo cabe en una pantalla de bolsillo
Opinión

No todo cabe en una pantalla de bolsillo

Menos sermones, más arquitectura

La pregunta del millón ya no es si el usuario va a dar ese clic sospechoso (spoiler: lo va a dar). La pregunta es si estamos construyendo sistemas que asuman que somos humanos, que nos equivocamos y que queremos que las cosas funcionen a la primera.

La ciberseguridad está dejando de ser una opción para convertirse en algo tan básico como la luz o el agua. No se nota cuando está, pero te complica la existencia cuando falta.

Así que, la próxima vez que veas una actualización en tu compu o un aviso de seguridad, no lo veas como un estorbo. Míralo como ese sistema inmunológico que está trabajando horas extra para que tú puedas seguir disfrutando de la tecnología sin tener que ser un experto en códigos. Porque navegar seguro no debería ser un privilegio de expertos, sino una garantía de fábrica.

El objetivo es recuperar la paz mental. Que podamos dar clic, trabajar y crear con la confianza de que la seguridad ya viene grabada en el ADN de nuestras máquinas. Al final, lo que buscamos es que el dispositivo haga el trabajo difícil, para que nosotros solo tengamos que preocuparnos por lo que realmente importa: estar conectados.

_____

Nota del editor: Ana Peña es directora de comunicación para las Américas en Intel. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

Publicidad

Tags

Opinión ciberseguridad Tecnología

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad