Ciberseguridad invisible, el nuevo ADN de las máquinas

No es que seamos irresponsables; más bien somos humanos. Y el mundo digital está diseñado para que todo sea rápido. Queremos entrar a la app de comida ya, queremos ver el video ya. La seguridad, por el contrario, es como ese tope molesto en una avenida rápida: nos frena. Y en la economía de la inmediatez, nadie quiere frenar.

Más allá del antivirus: el nuevo campo de batalla

Cada vez que una app te pide acceso a tus contactos, tu ubicación o tu cámara, no es un accidente. Es parte de un modelo de negocio basado en datos… y esos datos no son un subproducto: son el producto.

Aquí es donde muchas conversaciones se quedan cortas: seguimos tratando la ciberseguridad como un problema de “malos actores” y “usuarios descuidados”, cuando en realidad es un problema de arquitectura. Por mucho tiempo, el modelo fue claro: los datos viajan, la nube protege. Pero ese modelo está cambiando.

La mayoría de las personas no dimensiona cuánto valen sus datos, pero el mercado sí. Y eso tiene una consecuencia clara: entre más datos en movimiento, más puntos vulnerables. El resultado es claro: más inversión en seguridad no ha frenado el crecimiento de los incidentes.

Antes, el modelo era como un castillo: ponías murallas (antivirus) y cuidabas quién entraba a la red. Pero hoy, el castillo ya no existe porque todos llevamos la oficina, el banco y la vida entera en el bolsillo .

La seguridad por dentro

Aquí es donde la industria está dando un giro de 180 grados. Quizás has escuchado el término AI PC o procesadores con inteligencia integrada. Y aunque sé que no todos tienen hoy mismo una de estas máquinas, entender por qué existen es clave.

Hasta hace poco, el modelo era mandar todo a la nube, procesar allá y regresar. Pero ese viaje de ida y vuelta es como mandar tus llaves por paquetería cada vez que quieres abrir tu puerta: es lento, peligroso y cero verde.

Esto cambia todo. Si los datos ya no están viajando de ida y vuelta todo el tiempo, la seguridad ya no puede estar ‘afuera’. Tiene que estar adentro, en el ADN del dispositivo.