Las empresas creen conocer a sus clientes y cada vez los conocen menos

Lejos de ser una excepción, esta combinación de comportamientos se está convirtiendo en la norma. Detrás de este cambio convergen múltiples factores. La digitalización amplió radicalmente el acceso a la información y a las opciones de compra. La inflación y la incertidumbre económica modificaron las prioridades de gasto de millones de hogares. Al mismo tiempo, la tecnología redujo el costo de cambiar de proveedor, de comparar alternativas y de cuestionar decisiones que antes se tomaban por hábito.

El resultado es un consumidor más informado, más exigente y, sobre todo, más impredecible. Las preocupaciones financieras representan actualmente una de las principales fuentes de estrés para los mexicanos. Más de la mitad de los consumidores reporta sentir presión económica constante. Sin embargo, esta realidad no necesariamente se traduce en una reducción generalizada del consumo. Lo que está cambiando es la forma en que las personas asignan valor a sus decisiones.

Los recortes presupuestales ya no son uniformes; son selectivos. Mientras algunos gastos son eliminados sin contemplaciones, otros continúan creciendo porque responden a necesidades percibidas como más relevantes, inmediatas o satisfactorias. Esta aparente contradicción refleja un cambio más profundo: las decisiones de compra dependen cada vez menos de características permanentes y cada vez más del contexto específico en que ocurren.

Quizá por ello algunas de las categorías que tradicionalmente se utilizaron para entender a los consumidores comienzan a perder capacidad explicativa. La edad ya no determina por sí sola el comportamiento digital. El ingreso ya no define automáticamente las preferencias de consumo. Incluso las generaciones, utilizadas durante años como una referencia para interpretar hábitos y aspiraciones, parecen insuficientes para describir comportamientos cada vez más diversos dentro de un mismo grupo.

Esta fragmentación del comportamiento también refleja un cambio más amplio en la forma en que las personas construyen su identidad como consumidores. Durante buena parte del siglo XX, las preferencias de consumo estaban estrechamente vinculadas a factores relativamente permanentes como la profesión, el lugar de residencia o el nivel de ingresos. Hoy, en cambio, las personas pertenecen simultáneamente a múltiples comunidades físicas y digitales que influyen en sus decisiones de manera constante.

Las redes sociales han acelerado este fenómeno al exponer a los consumidores a tendencias, recomendaciones y estilos de vida provenientes de grupos con los que antes difícilmente habrían interactuado. Como resultado, individuos con características demográficas similares pueden desarrollar hábitos de consumo radicalmente distintos, mientras que personas de diferentes edades, ingresos o regiones pueden compartir preferencias sorprendentemente parecidas.