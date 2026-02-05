Customer Success, en un punto de quiebre: cuando escalar con personas deja de ser suficiente

Los datos empiezan a enviar señales claras. A pesar de que las empresas de software continúan invirtiendo en más talento y estructuras dedicadas a retener clientes, la retención neta de ingresos sigue deteriorándose. No es un problema de intención ni de esfuerzo; es un problema estructural. El modelo está agotando su retorno.

En nuestra investigación encontramos un patrón preocupante: cerca de dos tercios del tiempo de los Customer Success Managers se consume en actividades de bajo valor —recolección de feedback, resolución de tickets, coordinación interna u onboarding inicial— tareas necesarias, pero que no construyen diferenciación ni crecimiento sostenido. En ese contexto, esperar que los equipos impulsen valor estratégico es, en el mejor de los casos, optimista.

La Inteligencia Artificial (IA) aparece como una promesa evidente. Sin embargo, la realidad es menos alentadora. Aunque la mayoría de los líderes reconoce su potencial para transformar la experiencia del cliente, casi 70% de las organizaciones sigue atrapada en pilotos aislados o casos de uso marginales. La IA no está fallando en Customer Success, lo que está fallando es la ambición con la que se está adoptando. Tratarla como una herramienta táctica, y no como un eje estratégico, garantiza resultados igualmente limitados.

El obstáculo principal no es la tecnología. Es el enfoque. Muchas empresas intentan incorporar IA sobre procesos diseñados para el trabajo humano, persiguiendo pequeñas eficiencias en lugar de replantear el modelo completo. A esto se suma la fragmentación de herramientas, la falta de claridad sobre qué valora realmente el cliente y la idea de que la IA es un tema exclusivo de TI, sin un patrocinio claro desde la alta dirección.