Los agentes de IA solo generan valor cuando aprendemos a medir el impacto adecuado

Según un informe del Capgemini Research Institute , se espera que los agentes de IA participen en la mayoría de las tareas empresariales en un plazo de tres años, y se prevé que la colaboración entre humanos y agentes aumente la participación humana en actividades de alto valor en aproximadamente un 65 %. Estos datos revelan que no solo estamos hablando de la automatización de procesos, sino de un cambio profundo en la forma en que se distribuye, organiza y realiza el trabajo dentro de las empresas.

Por lo tanto, el debate ya no se centra en la adopción, ya que esa etapa ya se ha superado. La cuestión central pasa a ser el impacto y, sobre todo, cómo lo miden e interpretan las organizaciones.

En la práctica, sigue prevaleciendo una lógica de evaluación basada en métricas fáciles de captar: tiempo ahorrado, volumen de tareas automatizadas, reducción de costos operativos, número de interacciones con los sistemas. Estos indicadores son relevantes, pero limitados, ya que describen la actividad, no el valor estratégico, miden la eficiencia, pero no la transformación, y muestran la escala, pero no la calidad de la decisión.

El problema es que los agentes de IA no solo operan en la ejecución de tareas, sino que influyen en las elecciones, las prioridades, la organización de la información, la distribución de responsabilidades y las dinámicas de trabajo. En entornos en los que los agentes ya respaldan decisiones críticas, estructuran conocimientos técnicos y participan en flujos operativos, el impacto va mucho más allá de la productividad. Afecta directamente a la calidad de las decisiones, la coherencia de los resultados y la madurez estratégica de la organización.

Por lo tanto, la pregunta central no debería ser “¿cuánto tiempo se ha ahorrado?”, sino “¿qué ha cambiado en la calidad de las decisiones?”. No “¿cuántas tareas se han automatizado?”, sino “¿qué tipo de trabajo humano se ha liberado?”. No “¿cuánto ha costado menos?”, sino “¿qué se puede hacer mejor ahora?”.

Medir el valor en los agentes de IA requiere desplazar el enfoque de la métrica a la lógica de la decisión. No basta con saber si se utiliza la herramienta, sino cómo se utiliza. La adopción y el compromiso importan menos como volumen y más como señal de confianza: cuando las personas recurren al agente de forma espontánea para tomar decisiones relevantes, deja de ser un soporte operativo y se convierte en infraestructura estratégica. Del mismo modo, la automatización solo genera valor real cuando libera trabajo humano cualificado para funciones de mayor impacto y no solo cuando reduce tiempo o costos.