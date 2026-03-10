Durante décadas, la tecnología se ha evaluado en función de criterios relativamente sencillos: productividad, eficiencia y reducción de costos. Si un sistema hacía que los procesos fueran más rápidos, baratos y escalables, se consideraba exitoso. Este modelo funcionó mientras la tecnología era esencialmente una herramienta de apoyo, pero la llegada de los agentes de IA cambia esta lógica de manera estructural. Dejaron de ser solo un apoyo operativo y pasaron a integrar decisiones, flujos de trabajo y modelos organizativos, lo que exige una nueva forma de entender el valor.
Los agentes de IA solo generan valor cuando aprendemos a medir el impacto adecuado
Según un informe del Capgemini Research Institute , se espera que los agentes de IA participen en la mayoría de las tareas empresariales en un plazo de tres años, y se prevé que la colaboración entre humanos y agentes aumente la participación humana en actividades de alto valor en aproximadamente un 65 %. Estos datos revelan que no solo estamos hablando de la automatización de procesos, sino de un cambio profundo en la forma en que se distribuye, organiza y realiza el trabajo dentro de las empresas.
Por lo tanto, el debate ya no se centra en la adopción, ya que esa etapa ya se ha superado. La cuestión central pasa a ser el impacto y, sobre todo, cómo lo miden e interpretan las organizaciones.
En la práctica, sigue prevaleciendo una lógica de evaluación basada en métricas fáciles de captar: tiempo ahorrado, volumen de tareas automatizadas, reducción de costos operativos, número de interacciones con los sistemas. Estos indicadores son relevantes, pero limitados, ya que describen la actividad, no el valor estratégico, miden la eficiencia, pero no la transformación, y muestran la escala, pero no la calidad de la decisión.
El problema es que los agentes de IA no solo operan en la ejecución de tareas, sino que influyen en las elecciones, las prioridades, la organización de la información, la distribución de responsabilidades y las dinámicas de trabajo. En entornos en los que los agentes ya respaldan decisiones críticas, estructuran conocimientos técnicos y participan en flujos operativos, el impacto va mucho más allá de la productividad. Afecta directamente a la calidad de las decisiones, la coherencia de los resultados y la madurez estratégica de la organización.
Por lo tanto, la pregunta central no debería ser “¿cuánto tiempo se ha ahorrado?”, sino “¿qué ha cambiado en la calidad de las decisiones?”. No “¿cuántas tareas se han automatizado?”, sino “¿qué tipo de trabajo humano se ha liberado?”. No “¿cuánto ha costado menos?”, sino “¿qué se puede hacer mejor ahora?”.
Medir el valor en los agentes de IA requiere desplazar el enfoque de la métrica a la lógica de la decisión. No basta con saber si se utiliza la herramienta, sino cómo se utiliza. La adopción y el compromiso importan menos como volumen y más como señal de confianza: cuando las personas recurren al agente de forma espontánea para tomar decisiones relevantes, deja de ser un soporte operativo y se convierte en infraestructura estratégica. Del mismo modo, la automatización solo genera valor real cuando libera trabajo humano cualificado para funciones de mayor impacto y no solo cuando reduce tiempo o costos.
El retorno de la inversión, en este contexto, no debe interpretarse únicamente como eficiencia, sino como un efecto estructural, es decir, una mejora en la calidad de las decisiones, una aceleración de los ciclos estratégicos, una reducción del riesgo, la capacidad de escalar sin perder el control y el fortalecimiento de la inteligencia organizacional. Medir el valor tiene menos que ver con los paneles de control de productividad y más con comprender en qué aspectos la empresa ha mejorado su capacidad de decisión, con mayor rapidez y menos incertidumbre.
El valor real surge cuando la tecnología fortalece la capacidad estratégica de la organización, mejora la lectura de escenarios, la gestión de la complejidad, la anticipación de riesgos y la calidad de las respuestas. Es en este nivel donde los agentes de IA dejan de ser una innovación operativa y pasan a ser activos estructurales.
Existe un riesgo silencioso en esta etapa de expansión de los agentes de IA: confundir la adopción tecnológica con la evolución real al implementar sistemas sofisticados, ampliar la automatización y generar indicadores positivos sin una reflexión clara sobre lo que, de hecho, se está transformando. En este escenario, la tecnología avanza más rápido que la capacidad de las organizaciones para interpretarla y gobernarla.
Los agentes de IA solo generan valor cuando están conectados a objetivos estratégicos claros, criterios bien definidos y métricas alineadas con lo que realmente importa para el negocio. De lo contrario, se convierten en meras capas avanzadas de automatización: modernas, eficientes, pero sin impacto estructural.
Las organizaciones entran ahora en una fase más madura de la inteligencia artificial, en la que la pregunta deja de ser cómo implementar y pasa a ser cómo evaluar, priorizar y decidir dónde invertir y dónde escalar. Esta transición requiere un cambio de mentalidad, lo que significa salir de la lógica de la adopción por entusiasmo y entrar en la lógica de la adopción por criterio.
Al final, los agentes de IA van más allá de una elección tecnológica, son una elección de gestión y de modelo organizativo. Toda elección de este tipo requiere claridad sobre qué se mide y por qué se mide, porque no es la tecnología la que define el valor, sino la forma en que las organizaciones deciden evaluarla. Si siguen midiendo solo la eficiencia, tendrán sistemas más rápidos, pero si aprenden a medir el impacto real, tendrán empresas más sólidas y preparadas para el futuro.
Nota del editor: Marcio Aguiar es director de la división Enterprise de NVIDIA para Latinoamérica. Su enfoque está en expandir el uso de las plataformas de software y hardware de NVIDIA en las áreas de Inteligencia Artificial, HPC, Centros de Datos, Virtualización y Visualización Profesional. Es Licenciado en Administración por la Loyola Marymount University, en Los Ángeles, California, y en 2023 y 2024 fue elegido como una de las 500 personalidades más influyentes de América Latina por Bloomberg Línea. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
