Desaprender, ¿el nuevo superpoder del talento humano?

El escritor y futurólogo estadounidense Alvin Toeffler, advertía ya hace varios años que, en un futuro, los analfabetas serían aquellos que no aplicaran la fórmula aprender-desaprender-reaprender. Y hay que mencionar que este proceso no sólo se aplica a temas educativos, sino a crecimiento personal y empresarial.

El punto central de esto no es hacer a un lado o desdeñar los conocimientos y habilidades adquiridos a través del tiempo – la experiencia-, sino tener la capacidad de cuestionar hábitos o ideas que en algún momento funcionaron pero que se vuelven obsoletos ante los avances sociales, culturales y económicos. Tener curiosidad por encontrar nuevas formas de resolver problemas o adaptarnos a los cambios también echa mano de la experiencia; y claro, esto requiere aprender o adquirir nuevas habilidades o conocimientos. Esto es un ciclo continuo.

Hoy los responsables de Recursos Humanos buscan en los candidatos - además de los conocimientos que los puestos requieren- habilidades de adaptación que se deben promover desde las instituciones educativas, sin embargo, según el reporte " Escasez de Talento 2025" de ManpowerGroup, en 2025, el 74% de los empleadores a nivel global reportaba tener dificultades para encontrar el talento que necesita. La cifra es solo un poco mejor en México, con el 70%.

Entre tanto, en su más reciente informe , la OCDE ratifica que las economías se están moviendo hacia un modelo "skills-first" y analiza los desafíos generales para avanzar hacia un mercado laboral basado en habilidades que también afectan a México, como la fragmentación de los sistemas de habilidades, la necesidad de infraestructuras de datos interoperables y la mejora de la coordinación entre educación superior, formación profesional y aprendizaje para adultos.

En México, como en la mayoría de los mercados de América Latina, el reto radica igualmente en impulsar un cambio cultural en las empresas para que adopten prácticas de contratación y gestión del talento basadas en competencias, combinadas con las cualificaciones tradicionales.

En este escenario, México cuenta con avances importantes hacia la economía de “skills first” y el impulso de las microcredenciales. Por ejemplo, universidades como el Tec de Monterrey impulsan modelos educativos que promueven el dominio de habilidades y competencias a través de las microcredenciales. Por su parte, la Universidad Anáhuac las destaca como el acceso a un mundo globalizado. Mientras que, desde el sector público, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de CONOCER da respaldo oficial a certificación de habilidades.