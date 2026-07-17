Por décadas se consideró que acumular conocimientos y convertirse en experto de un solo tema -o quizá un par- era el camino seguro para tener éxito en el mundo laboral. Sin embargo, la transformación digital y su impacto en la vida cotidiana, así como la irrupción de la inteligencia artificial (IA), demandan una adaptación y adquisición de habilidades constante. Por eso el aprendizaje permanente (lifelong learning) se asume ya como parte de los entornos educativos y laborales.
Desaprender, ¿el nuevo superpoder del talento humano?
El escritor y futurólogo estadounidense Alvin Toeffler, advertía ya hace varios años que, en un futuro, los analfabetas serían aquellos que no aplicaran la fórmula aprender-desaprender-reaprender. Y hay que mencionar que este proceso no sólo se aplica a temas educativos, sino a crecimiento personal y empresarial.
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El punto central de esto no es hacer a un lado o desdeñar los conocimientos y habilidades adquiridos a través del tiempo – la experiencia-, sino tener la capacidad de cuestionar hábitos o ideas que en algún momento funcionaron pero que se vuelven obsoletos ante los avances sociales, culturales y económicos. Tener curiosidad por encontrar nuevas formas de resolver problemas o adaptarnos a los cambios también echa mano de la experiencia; y claro, esto requiere aprender o adquirir nuevas habilidades o conocimientos. Esto es un ciclo continuo.
Hoy los responsables de Recursos Humanos buscan en los candidatos - además de los conocimientos que los puestos requieren- habilidades de adaptación que se deben promover desde las instituciones educativas, sin embargo, según el reporte " Escasez de Talento 2025" de ManpowerGroup, en 2025, el 74% de los empleadores a nivel global reportaba tener dificultades para encontrar el talento que necesita. La cifra es solo un poco mejor en México, con el 70%.
Entre tanto, en su más reciente informe , la OCDE ratifica que las economías se están moviendo hacia un modelo "skills-first" y analiza los desafíos generales para avanzar hacia un mercado laboral basado en habilidades que también afectan a México, como la fragmentación de los sistemas de habilidades, la necesidad de infraestructuras de datos interoperables y la mejora de la coordinación entre educación superior, formación profesional y aprendizaje para adultos.
En México, como en la mayoría de los mercados de América Latina, el reto radica igualmente en impulsar un cambio cultural en las empresas para que adopten prácticas de contratación y gestión del talento basadas en competencias, combinadas con las cualificaciones tradicionales.
En este escenario, México cuenta con avances importantes hacia la economía de “skills first” y el impulso de las microcredenciales. Por ejemplo, universidades como el Tec de Monterrey impulsan modelos educativos que promueven el dominio de habilidades y competencias a través de las microcredenciales. Por su parte, la Universidad Anáhuac las destaca como el acceso a un mundo globalizado. Mientras que, desde el sector público, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de CONOCER da respaldo oficial a certificación de habilidades.
Para el Instituto para el Futuro de la Educación (IFE), en el ten top de tendencias en educación para este 2026 se encuentran, entre otras: microcredenciales con validez laboral e internacional, evaluación del aprendizaje, capacitación en IA, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. Lo que queda claro es que la ruta de aprendizaje hoy tiene la posibilidad de ser flexible y personalizarse.
Estar abiertos a cuestionar lo que sabemos y transformarlo para hacerlo valioso nos puede ofrecer horizontes y perspectivas enriquecedoras. Asimismo, este aprender-desaprender-reaprender es clave para mantenernos vigentes en cualquier ámbito de acción.
Desde mi experiencia de más de dos décadas siendo testigo de los avances tecnológicos que impulsan y facilitan la evolución hacia la economía “Skill first”, puedo decir que obtener conocimiento no debe ser el objetivo final de los estudiantes, sino aprender a sumar vivencias, experiencia y desarrollar flexibilidad para transitar en entornos cambiantes. Así como el reto de las universidades es diseñar rutas de aprendizaje que les permitan a las personas descubrir su potencial y construir sistemas que faciliten demostrar lo que se ha aprendido en diferentes etapas de la vida.
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Nota del editor: Ryan Lufkin es vicepresidente de estrategia de aprendizaje global de Instructure. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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