Inteligencia compartida. 5 consejos clave para los CEO que quieren liderar el talento del futuro

Con base en dicho escenario en el que el talento humano y la IA conviven, detecto una megatendencia: la reinvención del talento, tema que ocupará un espacio importante en las agendas de consejos de administración y los CEO. Sin embargo, no es una tarea sencilla, requiere de acompañamiento y la integración total de los tomadores de decisiones, así como de liderazgo y seguimiento puntual. Aquí comparto cinco consejos prácticos para tomar la delantera en este proceso:

1. Cambia el foco de “número de empleados” a “capacidad adaptativa”El verdadero valor no está en la cantidad de personas, sino en la capacidad que tiene tu organización para aprender, adaptarse y evolucionar rápidamente. Esto implica gestionar el talento como un portafolio vivo que combina habilidades humanas, modelos de IA y herramientas colaborativas.

2. Fomenta una cultura de aprendizaje continuo y colaboración humano-IAEl aprendizaje ya no puede ser un evento aislado o un curso anual. Debe integrarse en el flujo diario de trabajo, creando ciclos de retroalimentación en tiempo real entre personas y sistemas inteligentes. Promueve la curiosidad, la experimentación y la confianza para que tus equipos se sientan seguros de cuestionar y mejorar las recomendaciones de la IA. Esto aumentará la innovación y la resiliencia organizacional.

3. Invierte en desarrollar habilidades humanas que la IA no puede reemplazarAunque la IA automatiza tareas analíticas y operativas, las fortalezas humanas como el juicio ético, la creatividad, la empatía y la comunicación seguirán siendo diferenciales clave. Asegúrate de que tus programas de desarrollo incluyan estas competencias, y que los líderes emergentes tengan espacios para practicar el pensamiento crítico y la toma de decisiones complejas, incluso en un entorno cada vez más automatizado.

4. Rediseña los roles y las trayectorias profesionales para el mundo IALa automatización está transformando las tareas de entrada que tradicionalmente formaban a futuros líderes. Sin un diseño intencional, la falta de estas experiencias puede debilitar tus flujos de liderazgo. Crea “carriles lentos” que permitan a los empleados jóvenes desarrollar habilidades profundas, integrando la alfabetización en IA con fundamentos de liderazgo. Además, involucra a tus equipos en mejorar los sistemas de IA para que se sientan parte activa del proceso.