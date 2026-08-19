El burnout también tiene costo en la salud sexual

Lo preocupante es que sus efectos no terminan cuando se apaga la computadora o concluye la jornada laboral. El organismo no distingue entre el estrés de una reunión, una fecha límite imposible o una preocupación familiar derivada del trabajo. Cuando el cuerpo permanece durante semanas o meses en estado de alerta, puede afectar funciones esenciales y repercutir en aspectos de la vida de un hombre que no siempre son visibles, como su salud sexual.

Cada vez es más frecuente encontrar hombres que llegan a consulta preocupados porque sienten que "su cuerpo ya no responde igual". Muchos piensan de inmediato en un problema hormonal o en una enfermedad vascular. Sin embargo, tras una evaluación integral, descubrimos que detrás de esa disminución del deseo sexual o de las dificultades de erección existe un denominador común: un nivel de agotamiento que ha rebasado la capacidad de recuperación del organismo.

No es casualidad, la evidencia científica muestra que el estrés crónico altera el equilibrio hormonal, modifica la producción de andrógenos, afecta el sistema cardiovascular y deteriora la calidad del sueño. A ello se suman hábitos que suelen acompañar al burnout: menos actividad física, alimentación deficiente, mayor consumo de alcohol, jornadas prolongadas y la postergación de consultas médicas. El resultado es un círculo en el que el trabajo termina afectando mucho más que el desempeño profesional.

Una investigación publicada en The Journal of Sexual Medicine señala al burnout, junto con el mal descanso, entre los factores que contribuyen a la disfunción sexual (Tan y otros, 2025). En otras palabras, la salud sexual puede convertirse en una señal temprana de problemas de salud general de una persona.

Durante mucho tiempo el bienestar organizacional se ha reducido a programas de mindfulness, pausas activas o beneficios aislados. Aunque estas iniciativas aportan valor, difícilmente resolverán el problema si la cultura sigue premiando jornadas interminables, disponibilidad permanente y una productividad basada en el desgaste.

La sexualidad, lejos de ser un asunto exclusivamente privado, puede reflejar el estado general de salud de una persona. Cuando el deseo sexual disminuye sin una causa evidente o aparecen cambios persistentes en la función eréctil, el cuerpo podría estar enviando una señal de que necesita descanso, recuperación y atención médica.

Por ello, uno de los errores más frecuentes es recurrir a la automedicación para ocultar los síntomas. Una pastilla para la erección puede servir de poco cuando el cuerpo y la mente están agotados. Resolver temporalmente una dificultad sexual sin atender el origen del problema puede retrasar el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, alteraciones hormonales o del propio síndrome de burnout. La respuesta rara vez está en exigirle más al cuerpo; a veces consiste en permitirle recuperarse.

El impacto tampoco termina al cerrar el ordenador. El agotamiento puede afectar la vida sexual, generar distancia en la pareja y alterar la dinámica familiar. Esa tensión vuelve con la persona al trabajo, donde puede traducirse en menos energía, concentración y rendimiento. Así se crea un círculo poco saludable en el que el trabajo afecta la vida íntima y el desgaste personal termina afectando también la vida laboral. Por eso, una cultura laboral que respeta el descanso también protege la vida sexual, familiar y profesional de las personas.

La conversación sobre salud sexual debe evolucionar. A menudo se trata como algo que ocurre solo en el dormitorio, pero la salud no funciona por compartimentos. Necesitamos reconocer que el agotamiento crónico llega a la intimidad y afecta el deseo sexual y la relación de pareja. Ese desgaste físico y emocional regresa después al trabajo. En muchos casos, la consulta por una alteración sexual es el primer momento en que un hombre descubre que el verdadero problema no estaba en su desempeño sexual, sino en el ritmo de vida que había normalizado. Todo está conectado.

