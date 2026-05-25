El arma secreta de la que los emprendedores con 'burnout' no hablan

Podía entender intelectualmente la meditación. La neurociencia ya valido muchos de sus beneficios. Pero las afirmaciones más extraordinarias alrededor del trabajo de Dispenza —personas transformando su salud, cambiando su personalidad, sanando emocionalmente o modificando radicalmente sus vidas a través de la meditación y estados emocionales elevados— me resultaban difíciles de creer, hasta la semana pasada.

Más de 1,800 personas de todo el mundo se reunieron en Dallas durante siete días intensos que muchas veces comenzaban a las 4:00 horas, incluían sesiones de meditación de hasta cinco horas continuas y jornadas de 16 horas enfocadas en comprender la relación entre la mente, las emociones, la energía y el cuerpo.

Si alguien me hubiera dicho hace un año que iba a meditar voluntariamente durante cinco horas seguidas, me habría reído. Pero en algún momento, entre el cansancio, el silencio, la repetición, la liberación emocional y la introspección profunda, algo cambió.

Lo que más me impactó no fue una espiritualidad ciega ni un discurso motivacional. Fue lo coherente que se sentía la metodología al vivirla en primera persona.

Dispenza —frecuentemente criticado porque su formación académica en quiropraxia y no en neurociencia tradicional— ha logrado conectar principios de neurociencia, epigenética, regulación del sistema nervioso, visualización, condicionamiento emocional, trabajo energético y meditación en un marco que te obliga a enfrentar una posibilidad profundamente incómoda:

¿Y si la mayoría de nosotros vivimos emocionalmente adictos a nuestro pasado?

¿Y si el estrés no es simplemente algo que experimentamos, sino algo que termina convirtiéndose en nuestra identidad?

¿Y si los emprendedores, founders, ejecutivos y personas de alto rendimiento son justamente quienes están más atrapados por eso? Porque la sociedad nos recompensa por funcionar mientras estamos heridos. Glorificamos el agotamiento. Normalizamos la ansiedad. Celebramos la hiperproductividad mientras vivimos desconectados de nosotros mismos.

Esa realización me golpeó fuerte.