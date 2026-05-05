En este esquema, quedarse más tiempo, responder fuera de horario o acumular tareas no necesariamente se traduce en mejores condiciones para el colaborador. Por el contrario, ese esfuerzo adicional suele acumularse como desgaste físico y emocional que, con el tiempo, impacta tanto a la persona como al negocio.

El burnout suele entenderse como un problema individual, pero en realidad responde a condiciones organizacionales. La productividad de corto plazo se sostiene a partir de una presión constante que permite elevar la producción sin incrementar de inmediato los costos.

La lógica que sostiene la productividad inmediata

En México, esa presión tiene forma y cifras. El estudio Riesgo Psicosocial México 2026, de Marsh, muestra que los principales riesgos dentro de las empresas se concentran en la carga de trabajo con 39.4%, la jornada laboral con 37.9% y la falta de control sobre el trabajo con 22.7%.

Estas variables operan de manera conjunta. “Es el mix perfecto para desarrollar burnout”, señala Ariel Almazán, líder de consultoría de salud en Marsh, al referirse a la combinación de cargas elevadas, jornadas extensas y baja capacidad de decisión sobre el propio trabajo.

El fenómeno no es homogéneo. De acuerdo con el estudio People Risk, también de Marsh, los millennials concentran los mayores niveles de riesgo en carga laboral y extensión de jornada.

En este grupo, cuatro de cada diez colaboradores se ubican en niveles de riesgo psicosocial alto o muy alto, con mayor exposición a exigencias operativas dentro de las empresas.

Para Víctor García, subdirector de consultoría en salud y analytics de la firma, hablar de una “economía del burnout” implica reconocer que el desgaste se ha integrado al modelo de productividad.

Durante un periodo, jornadas extensas y presión constante elevan la producción sin aumentar de inmediato los costos, por lo que el negocio “gana” en el corto plazo. El problema aparece después. Ese mismo nivel de exigencia deriva en ausentismo, enfermedades, rotación y pérdida de talento, lo que incrementa los costos operativos y reduce la productividad real.

“El burnout funciona como un impulso inicial para el negocio, pero termina generando un costo diferido que impacta directamente en la rentabilidad”, advierte.

“Un colaborador que mantiene jornadas extensas puede parecer más productivo en el corto plazo. Momentáneamente te va a impactar la productividad, porque se queda más tiempo y saca más carga de trabajo, pero llega una factura”, añade.