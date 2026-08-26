Ceuta como síntoma y como advertencia

Un tercer asunto es la gestión política de la migración desde una visión de rentabilidad político-electoral. El diferendo que actualmente mantiene España e Italia tiene como trasfondo la debilidad que ambos gobiernos ante su electorado. Meloni ha retomado la migración ante la caída de su aceptación pública y Pedro Sánchez trata de consolidar una posición cuyo objetivo es ganar adeptos ante la gran cantidad de asuntos relacionados con la corrupción en su entorno. Se trata de una falsa polémica cuya supuesta razón es Ceuta.

La última y tal vez la más compleja de analizar, es la deriva que puede tener esta situación. Por un lado, no hay certeza de quién organizó el asalto masivo a la frontera española. Flujos como los vistos en estos días no se dan de forma espontánea. Las redes sociales, el crimen organizado, ciertos liderazgos políticos o el uso de una coyuntura de parte de Marruecos para presionar a España, pueden ser algunas de las claves a resolver en las siguientes semanas. Pero hay un hecho mayor y es que no hay aún una cifra clara de los muertos originados en la falta de una gestión fronteriza adecuada. Se habla de 150 y hasta de 200 muertos, pero la perdida de vidas, no debemos olvidar, son parte de un evidente fracaso que la UE no ha sabido, no ha querido o no ha podido resolver.

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Nota del editor: Javier Urbano Reyes es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad Iberoamericana (UIA), investigador del DGAPA PAPIIT IN302626. “América Latina y el Caribe frente a las políticas migratorias de Trump 2.0. Respuestas y propuestas ante las extorsiones, las expulsiones y los procesos de reintegración de deportados”. Escríbele a javier.urbano@ibero.mx Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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