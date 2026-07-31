¿Qué pasa en España? Esto se sabe de llegada masiva de migrantes en Ceuta

¿Qué pasó con la llegada de migrantes a Ceuta?

Ceuta es un enclave español ubicado en la costa del Mediterráneo y comparte frontera con Marruecos. Se trata de una localidad pequeña, pues su población es de 84,000 habitantes.

Aunque autoridades españolas estimaron el cruce de 50,000 migrantes, el gobierno regional de Ceuta contabilizó el cruce ilegal de 60,000 personas desde la mañana del jueves 30 de julio.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que los cruces masivos constituían una violación a soberanía territorial de España, y atribuyó esta ola masiva de cruces a la supuesta desinformación difundida por traficantes de personas tras una resolución del Tribunal Supremo.

Como era de esperarse, las reacciones en la región no hicieron esperarse, pues Italia anuncio el cierre de sus fronteras aéreas y marítimas con España, con la intención de proteger a sus ciudadanos.

“La suspensión temporal del espacio Schengen con España es una medida necesaria para salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”, informó Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del gobierno italiano.

Ante el cruce masivo registrado este 30 de julio, España cerró la zona limítrofe con Marruecos en la zona de Melilla.