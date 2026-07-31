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¿Qué pasa en España? Esto se sabe de llegada masiva de migrantes en Ceuta

Al menos 50,000 personas ingresaron ilegalmente a territorio español, procedentes de Marruecos.
vie 31 julio 2026 07:23 PM
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Elementos del Ejército español vigila la frontera de Ceuta. (JORGE GUERRERO/AFP)

El 30 de julio, la ciudad española de Ceuta se vio sorprendida ante la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.

De acuerdo con el Ministerio del Interior español, fueron 50,000 personas las que entraron de manera ilegal al país desde que se desató esta crisis. Además, autoridades informaron que de ellas, 48,300 regresaron de manera voluntaria a su país, por lo que solo quedan 2,000 en la ciudad.

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¿Qué pasó con la llegada de migrantes a Ceuta?

Ceuta es un enclave español ubicado en la costa del Mediterráneo y comparte frontera con Marruecos. Se trata de una localidad pequeña, pues su población es de 84,000 habitantes.

Aunque autoridades españolas estimaron el cruce de 50,000 migrantes, el gobierno regional de Ceuta contabilizó el cruce ilegal de 60,000 personas desde la mañana del jueves 30 de julio.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, señaló que los cruces masivos constituían una violación a soberanía territorial de España, y atribuyó esta ola masiva de cruces a la supuesta desinformación difundida por traficantes de personas tras una resolución del Tribunal Supremo.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sacan a un detenido fuera del Centro de Gobierno del Condado de Ventura en Ventura, California, el 27 de julio de 2026.
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Como era de esperarse, las reacciones en la región no hicieron esperarse, pues Italia anuncio el cierre de sus fronteras aéreas y marítimas con España, con la intención de proteger a sus ciudadanos.

“La suspensión temporal del espacio Schengen con España es una medida necesaria para salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”, informó Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del gobierno italiano.

Ante el cruce masivo registrado este 30 de julio, España cerró la zona limítrofe con Marruecos en la zona de Melilla.

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Por tierra y mar, marroquíes cruzaron a Ceuta

Achraf Maimouni, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el norte de Marruecos, se refirió a la situación como “excepcional”, pues señaló que la frontera se abrió en la mañana y la gente comenzó a cruzar.

De acuerdo con la Guardia Civil española, los migrantes entraron saltando la valla fronteriza, mientras que otros tantos avanzaron vía marítima. Debido a esta avanzada, se contabilizó la muerte de al menos 18 personas.

En un comunicado, autoridades españolas señalaron que acordaron con autoridades marroquíes “devolver lo antes posible” a todas las personas que entraron ilegalmente a Ceuta.

La gente se reúne en Bab Sebta, en la frontera entre Marruecos y España, cerca del enclave español de Ceuta y la ciudad marroquí de Fnideq, el 30 de julio de 2026.
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Cientos de migrantes de Marruecos llegan a Ceuta, un enclave español

Juan Jesús Vivas, presidente del gobierno regional de Ceuta, solicitó al gobierno central la declaratoria de estado de emergencia por “motivos de seguridad nacional”, solicitando un mayor despliegue de las fuerzas armadas en la zona fronteriza.

Lo ocurrido este 30 de julio es el mayor ingreso de migrantes a Ceuta desde mayo de 2021, cuando 10 mil migrantes ingresaron a Ceuta desde Marruecos en dos días.

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Mientras miles de personas ingresaban al enclave, otras tantas se concentraban en la frontera entre la ciudad marroquí de Fnideq (Marruecos) y Ceuta para intentar cruzar de manera irregular.

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